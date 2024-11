Decathlon brade son Riverside 100 E pour le Black Friday, un VTC électrique abordable et utilisable sur 70 km

Pour tous vos trajets du quotidien sans efforts, retrouvez le VTC Riverside 100 E chez Decathlon en promotion avec 200 euros de réduction. Une offre du Black Friday comme on les aime !

L’avantage d’un VTC, comme son nom l’indique, c’est qu’il s’agit d’un vélo tout chemin. Vous pouvez donc l’utiliser pour vos trajets du quotidien ou même pour quelques petites sorties le week-end sur des terrains un peu plus accidentés. Ce n’est pas un BMX non plus, mais il reste suffisamment confortable pour vous accompagner en excursion. C’est le cas du Riverside 100 E de chez Decathlon que vous retrouvez à moins de 1 000 euros, pendant le Black Friday.

Ce qui rend le Riverside 100 E si attractif

Une autonomie de 70 km pour faire de belles balades

Les inserts en gel de la selle la rendent confortable

6 vitesses, freins à disques mécaniques, assistance jusqu’à 25 km/h

Hors période de promotion comme le Black Friday en ce moment, le Riverside 100 E coûte 1 199 euros. Mais en ce moment, chez Decathlon, vous avez l’opportunité de le commander pour 999 euros. D’ailleurs, n’oubliez pas que la facture peut encore être réduite grâce aux aides de l’état.

Un moteur performant et une assistance maîtrisée

Le Decathlon Riverside 100 E est un vélo tout chemin avec assistance électrique qui fonctionne avec un moteur moyeu arrière de 250 watts, qui assure une assistance progressive grâce à ses 24 aimants et un capteur de cadence. Vous pouvez choisir parmi quatre modes d’assistance, allant d’une autonomie de 70 km en mode Eco jusqu’à 40 km en mode Boost pour affronter des dénivelés plus exigeants. Avec son couple de 42 Nm, les montées sont beaucoup plus simples à grimper.

Cependant, le poids total du vélo, compris entre 19,5 kg et 22,4 kg en fonction de la taille (S,M ou L) et la présence de la batterie, ou non, est assez conséquent pour un VTC et peut devenir un inconvénient dans certaines situations. De plus, l’autonomie en mode Boost, bien qu’efficace pour de courtes distances, reste insuffisante pour de longues sorties, rendant ce modèle plus adapté aux trajets quotidiens de courte à moyenne distance.

Un bon confort de conduite et des équipements bien pratiques

Le Riverside 100 E propose un bon confort, ce qui est important quand on fait du vélo pendant un bon moment. C’est en partie grâce sa fourche suspendue, la selle trekking GEL et ses poignées ergonomiques BTWIN. Son cadre bas facilite l’enjambement, tandis que les pneus anti-crevaison de 28″ vous permettent de rouler aussi bien sur l’asphalte que sur des terrains un peu plus accidentés. Les freins à disque mécaniques assurent un freinage fiable et progressif en toute circonstance, pour une conduite souple.

Un petit point toutefois : même si le confort est assuré, la transmission à six vitesses peut montrer ses limites dans des parcours particulièrement escarpés. Les accessoires intégrés, comme les phares LED et les options pour ajouter garde-boue ou porte-bagages, sont un vrai plus. Ça reste un bon investissement malgré tout, surtout si c’est votre premier vélo électrique.

Pour en apprendre plus sur les vélos électriques et découvrir différents modèles avant de craquer pour l’un d’entre eux, ou le Riverside 100 E, vous pouvez consulter le guide d’achat des Survoltés sur le sujet.

