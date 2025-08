Super prix après 56 % de remise pour cette trottinette électrique Ducati, qui mise beaucoup sur la sécurité de l’utilisateur

La Ducati Pro-I Evo Max Safe Ride est une trottinette électrique qui offre un bon compromis entre sécurité, autonomie et polyvalence. C’est un produit fait pour un usage urbain, à utiliser pour aller travailler, en cours ou se promener par beau temps. Ce modèle mise beaucoup sur la sécurité, comme son nom l’indique, avec un système de double frein avant/arrière électrique et à disque, pour rouler sans danger. Une trottinette avec une réduction conséquente de 329 euros sur le prix de base.

Affichée à 579 euros sur le site de la marque, mais tournant plutôt autour des 399 euros chez certains e-commerçants, la Ducati Pro-I Evo Max Safe Ride est actuellement en promotion à seulement 249,98 euros sur Electro Dépôt.

Avec la Ducati Pro-I Evo Max sous vos pieds, vous pouvez vous déplacer sans effort en ville et surtout, en toute sécurité. D’où son appellation Safe Ride, mis en avant par son système de double frein indépendant, électronique à l’avant, à disque à l’arrière. Mais aussi un système de doubles feux à LED et des clignotants pour une visibilité accrue de jour comme de nuit.

Ce qui est appréciable sur cette trottinette, c’est qu’elle est plutôt légère, avec un poids net de 13,6 kg. En plus, elle peut se plier facilement pour être emmenée dans les transports en commun ou en vacances. Mais le mieux, c’est d’être dessus pour profiter de ses 40 km maximum d’autonomie, avec une allure de 25 km/h, idéal, comme on l’a dit, pour un usage urbain.

Vous pourriez être tenté d’utiliser la Ducati Pro-I Evo Max pour aller faire un tour sur des chemins de campagne. Bien que ce soit possible en théorie, en pratique cela risque d’être un peu inconfortable à cause de l’absence de suspension. Les roues de 8,5 pouces avec une chambre à air sont là pour contrebalancer le problème des suspensions, mais la conduite risque d’être désagréable sur les chemins de campagne ou les pavés.

Il vaut mieux donc l’utiliser sur des routes lisses, comme en ville. Son moteur de 350 W avec une puissance de pointe à 500 W peut vous emmener presque partout, et même vous aider à monter de légères pentes, jusqu’à 15 %. Bien sûr, cela aura une incidence sur l’autonomie, tout comme la météo ou ce que vous portez sur le dos. Avec 5 h de temps de charge, elle redevient vite utilisable.

Notre guide d’achat sur les meilleures trottinettes électriques est là pour vous aider à trouver un modèle conforme à vos attentes et l’utilisation que vous souhaitez en faire.

