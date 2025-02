Ce scooter électrique 125 cc avec 190 km d’autonomie est doté d’un meilleur rapport qualité-prix après 1 000 € de remise

Envie d’un deux-roues électrique ? Le Zeeho AE8 S+ est un modèle 125 cc avec une belle autonomie, et qui passe de 5 990 euros à 4 990 euros, sans compter les aides de l’état pour réduire encore la facture.

Zeeho AE8 S+ // Source : go2roues.com

Parmi les scooters électriques équivalents 125 cm³ qui valent le détour, on compte parmi eux le Zeeho AE8 S+ de CFMoto, un modèle doté d’une bonne autonomie et capable de grimper jusqu’à 100 km/h. Facile à manier et surtout idéale pour circuler en ville de façon confortable, il coûte aujourd’hui 1 000 euros de moins et devient plus accessible.

Que propose le Zeeho AE8 S+ ?

Un design moderne et travaillé

Performant, que ce soit en ville ou sur autoroute (125 km/h)

Une autonomie de 190 km

Au lieu de 5 990 euros, le scooter électrique Zeeho AE8 S+ de la marque CFMoto se négocie actuellement moins cher : on le trouve à 4 990 euros sur le site go2roues.com.

N’oubliez pas qu’il est possible de bénéficier des aides de l’État, que ce soit au niveau national, régional ou local, afin de faire baisser encore plus le prix de ce scooter électrique.

Une apparence soignée

Le Zeeho AE8 S+ est un scooter électrique qui reprend quelques traits esthétiques du BMW CE 04. Il a fière allure avec sa carrosserie aux formes ciselées et ses traits sportifs. Il jouit de belles finitions, avec des matériaux solides et durables. Le confort n’a pas non plus été négligé, et la selle peut accueillir deux adultes sans souci sans qu’ils ressentent de gêne particulière.

Les batteries trouvent leur place sous la selle, laissant peu d’espace de rangement pour vos affaires. Il faudra donc se tourner vers un sac à dos. Pour le conducteur, la position de conduite est excellente et un écran bien lisible qui affiche de nombreuses informations pratiques a été installé.

Performant et endurant pour parcourir les routes

L’AE8 S+ offre par ailleurs d’excellentes performances. Il peut ainsi passer de 0 à 50 km/h en 2,6 secondes grâce à son moteur d’une puissance max de 12,5 kW (17 ch) et un couple de 218 Nm à la roue. Dynamique, ce dernier est idéal pour le milieu urbain, et peut atteindre facilement les 100 km/h. Côté freinage, celui-ci s’avère bien puissant, en particulier à l’avant avec un système d’ABS.

Concernant son autonomie, justement, le deux-roues renferme deux batteries lithium-ion dont la capacité totale s’élève à 27 Ah et qui promettent en théorie une autonomie de 190 km. En utilisant les modes de conduites, vous pourrez sans problème dépasser les 100 km d’autonomie. En revanche, en mode Sport et hors des villes, vous ne dépasserez pas les 60 km. Il faudra alors bien planifier ses trajets. Le petit plus de ces batteries ? L’aspect amovible qui apporte un côté pratique puisqu’il permet à l’utilisateur d’en recharger aussi bien une au travail que chez soi. D’après le constructeur, il faut 2,5 heures pour recharger chaque batterie.

Il existe d’autres deux-roues parfaits pour un usage citadin, pour les découvrir, retrouvez notre sélection des meilleurs scooters électriques du moment.