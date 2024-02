Bonne nouvelle, l’excellent scooter électrique BMW CE 04 baisse considérablement de prix grâce à ce double bonus

BMW a lancé une nouvelle offre commerciale sur son scooter électrique CE 04, avec un doublement du bonus qui lui permet de baisser son prix de presque 2000 euros.

Comme le temps passe vite. Deux ans déjà que le BMW CE 04 est sur les routes et il n’a pas pris une ride. Il faut dire que son physique tellement atypique l’inscrit davantage dans le futur que dans le passé. C’est le lot de ces véhicules qui inventent un style. Pas étonnant qu’il continue de faire tourner les têtes !

Reste que le CE 04, avec un prix d’attaque de 12 990 euros, n’est pas vraiment accessible à tout le monde. Si ce n’est peut-être quand le constructeur concède à faire quelques remises. Comme celle en fin d’année 2023 où le scooter électrique était proposé à 150 euros par mois, sans apport. Si cette dernière est révolue, une nouvelle lui fait suite en ce début d’année et ce, jusqu’à la fin du premier trimestre 2024.

Doublement du bonus

Avec cette nouvelle offre, BMW a décidé de doubler le bonus écologique de 900 euros, soit 1800 euros d’avantage en tout (disponible sur cette page). Pas mal. Cette offre disponible jusqu’au 31 mars 2024 concerne uniquement l’achat du véhicule, et non l’offre en location longue durée.

Il n’empêche, cela permet de faire baisser le prix initial de 12 990 euros à 11 190 euros, ce qui est toujours ça de prix pour l’un des scooters électriques 125 cc parmi les plus onéreux du marché.

Source : Driss Abdi

Reste que si ce BMW CE 04 est la référence sur le segment des scooters électriques équivalent 125, la concurrence est de plus en plus fournie. On vous a parlé il y a peu du Bolide E-Trail qui débute à 8390 euros, ou du Seat Mo 125 Performance à 8900 euros. Sans oublier le futur Horwin qui singe très clairement le style du scooter allemand, ou bien le Silence S01 Plus (un peu moins de 9000 euros) à qui nous avons attribué la note de 9/10.

Piqûre de rappel

Pour rappel le BMW CE 04 est un équivalent 125 aussi bien proposé pour les permis A1/B que A2. Pour les premiers, le scooter développe 15 kW ou 20 ch et jusqu’à 31 kW ou 42 ch en crête. Pour les permis 125, la puissance est légèrement limitée à 11 kW/15 ch et 23 kW/31 ch. Une différence qui ne se fait que sur la puissance puisque les performances sont strictement identiques : 2,6 secondes de 0 à 50 km/h et 120 km/h en pointe.