Ce scooter électrique n’est pas un BMW CE 04 : c’est un maxi-scooter encore mieux avec un prix canon

La constructeur chinois de scooters électriques Horwin compte bien conquérir le marché américain. Pour cela, il a fait le déplacement au CES 2024 avec l’impressionnant Senmenti 0 et deux concepts hyper futuristes.

Sur le marché des scooters électriques, le fabricant chinois Horwin ne propose chez nous que deux modèles, les EK et SK (l’essai du SK3 est à lire ici), à vocation urbaine. Mais avec respectivement 150 et 140 km d’autonomie, le second ayant une vocation légèrement plus sportive, difficile de leur demander plus que du péri-urbain. Mais c’est en passe de changer avec l’arrivée d’un maxi-scooter dans la gamme qui répond au doux nom de Senmenti 0.

Déjà croisé au salon Eicma de Milan en novembre dernier, le voilà qui sort désormais ses muscles au CES 2024 de Las Vegas qui ouvre ses portes ce 9 janvier. Il fallait au moins ça pour que la marque se fasse remarquer du marché américain qu’elle espère bien conquérir. L’occasion pour nous de faire le tour de cette version définitive de cet imposant et puissant Senmenti 0 avant son arrivée en Europe prévue au second semestre 2024. Et découvrir deux concepts qui annoncent un futur enthousiasmant pour la marque.

Grosse autonomie et petit prix

Pour séduire les États-Unis, Horwin, qui a des bureaux en Californie, mise clairement sur le haut de gamme. Et le Senmenti 0 en est le parfait exemple, lui qui n’est pas sans rappeler un certain BMW CE 04, aussi bien dans les couleurs que dans la présentation épurée et ses lignes taillées à la serpe. Et si on retrouve même la roue pleine à l’arrière, Horwin a eu le nez fin en ne s’inspirant pas de la selle plate… Mais la comparaison s’arrête là, parce que niveau mécanique, on est un cran au-dessus.

Celui qui est présenté comme un « véhicule d’aventure urbain » ou Urban ADV, a de quoi séduire : une batterie de 16,2 kWh qui lui confère une autonomie de 300 km (130 km pour le BMW), et une charge rapide de 0 à 80 % en 30 minutes. Les performances sont aussi de premier ordre : avec sa puissance de 74 kW (ou 100 ch), et un couple de 894 Nm, il expédie en 2,8 secondes le 0 à 100 km/h (2,6 sec de 0 à 50 km/h pour le BMW) et file à 200 km/h en vitesse maximale.

Le Senmenti 0 carbure également à l’IA, laquelle gère notamment la mise en réseau intelligente des véhicules grâce à un système avancé d’assistance à la conduite. D’ores et déjà en vente, le nouveau maxi-scooter d’Horwin est proposé à 16 800 dollars, l’équivalent actuel de 15 350 euros. Un prix canon – pour ses performances – qui donne une bonne indication sur celui qui sera appliqué chez nous. En espérant qu’on bénéficiera de la même offre que celle proposée aux 500 premiers clients américains, à savoir trois ans de recharge gratuite et des mises à jour OTA… à vie !

Un futur pas si lointain

Le futur d’Horwin s’annonce tout aussi sympathique avec deux concepts qui ont également fait le déplacement au CES 2024. À commencer par le Senmenti X, un modèle hyper futuriste, une sorte de moto de tourisme « ultime » comme la présente la marque. On ne sait pas grand-chose de ce concept, si ce n’est qu’il serait capable de proposer 250 miles, soit 402 kilomètres, sur une charge. La prise de courant continu fait partie de la panoplie, tout comme la position de conduite qui s’adapte à la morphologie. En dépit de son physique hyper musclé, la vitesse maximale ne dépasse les 200 km/h.

Horwin Senmenti X Horwin Senmenti 11

Enfin, deuxième concept, sans doute lui un peu plus éloigné d’une réalité commerciale, le Senmenti 11. Horwin voit dans cette moto au design compact un deux-roues haute performance.

On ne sait rien de plus sur ces deux concepts, si ce n’est qu’ils devraient bel et bien voir le jour si l’on s’en réfère au fait que comme pour le Senmenti 0, les Senmenti X et Senmenti 11 peuvent d’ores et déjà être précommandés avec un acompte de 100 dollars.