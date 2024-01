CES 2024 : nos attentes et comment suivre le salon sur Frandroid

Frandroid met les petits plats dans les grands à l’occasion du CES 2024. En plus d’une équipe de journalistes et vidéastes présente sur place, à Las Vegas, la rédaction suivra avec attention toutes les nouveautés et tendances depuis Paris. Cerise sur le gâteau : une émission Twitch “Spécial CES” aura lieu quotidiennement du lundi 8 au jeudi 11 janvier.

Chaque début d’année, le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas donne le coup d’envoi des grands salons internationaux dédiés à l’électronique et à l’innovation. L’édition 2024, sise du 9 au 12 janvier, va ainsi dégager les principales tendances de ce nouveau millésime. Et pour suivre tout ça de près et de la manière la plus exhaustive possible, Frandroid a dégainé un dispositif spécial.

Quatre émissions Twitch, un duplex depuis Las Vegas

Pour vous faire vivre l’événement de l’intérieur, une partie de la rédaction – Omar Belkaab, Vincent Sergère et le responsable du pôle vidéo Arnaud Gelineau – fait le déplacement dans la ville du vice pour être au plus près de l’action. En parallèle, les journalistes basés à Paris se chargeront de couvrir le maximum de nouveautés présentées. Article, dossier, prise en main : les formats seront variés et en nombre.

Surtout, pas moins de quatre émissions Twitch seront organisées sur notre chaîne du lundi 8 au jeudi 11 janvier. Un programme aussi chargé que passionnant vous attend, avec, en bonus, une mise en avant systématique de notre live sur Twitch. Évidemment, des invités externes seront présents sur notre plateau pour échanger autour des diverses thématiques abordées. Ci-dessous, le programme complet :

Lundi 8 janvier :

Horaires : 18h – 20h

Thématiques : wearables, audio, appareils de santé, bagues connectées

Mardi 9 janvier :

Horaires : 18h – 20h

Thématiques : automobile et mobilité

Mercredi 10 janvier :

Horaires : 18h – 20h

Thématiques : PC portables, écrans, gaming

Jeudi 11 janvier :

Horaires : 18h – 20h

Thématique : récapitulatif des grandes nouveautés CES

Ce qu’on attend du CES 2024

À chaque édition ses principales tendances. Mais depuis plusieurs années, une thématique en particulier tend à occuper de plus en plus d’espace, au sens propre comme au sens figuré : l’automobile. Les innovations devraient aussi bien graviter autour de la conduite autonome, que de nouvelles technologies de batterie et de charge rapide, ainsi que de capteurs toujours plus puissants et avancés.

L’intelligence artificielle sur toutes les lèvres

Comment ne pas penser à l’intelligence artificielle après une année 2023 unique et historique ? ChatGPT a redéfini les règles et les frontières de l’IA, et ce n’est que le début. À n’en pas douter, l’IA devrait être partout au CES 2024, que ce soit dans les appareils de santé, les trackers, les vélos électriques, l’automobile ou pour des usages incongrus. On n’a qu’une hâte : voir ce que le salon nous réserve sur ce domaine.

L’ère des PC IA va-t-elle se concrétiser ?

Avec l’arrivée des processeurs Intel Meteor Lake pour PC portables, il semblerait que les constructeurs préparent la nouvelle ère des PC IA : des machines embarquant des NPU (unité de calculs neuronaux) qui accéléreront les tâches liées à l’IA, que ce soit ChatGPT, Stable Diffusion ou même Photoshop.

Ces ordinateurs proposeront aussi une touche Windows Copilot, l’assistant intelligent de Microsoft basé sur GPT-4 qui sera au cœur de Windows 11 et bientôt, Windows 12. Mais est-ce que les utilisateurs embrasseront ces nouveaux usages en 2024 et au-delà ? L’avenir nous le dira.

De nouvelles cartes graphiques

Le CES 2024 sera l’occasion pour certaines entreprises de révéler de nouvelles cartes graphiques, à l’image de Nvidia et ses RTX SUPER qui devraient offrir de légers gains de performance par rapport à la gamme actuelle, à des tarifs inconnus. À n’en pas douter, le constructeur devrait encore en avoir sous la pédale et devrait faire de nombreuses autres annonces pour les joueurs, mais aussi pour ses technologies liées à l’IA.

L’Oled envahit les écrans gamers

Les marques LG et Samsung ont déjà fait de nombreuses annonces concernant leurs téléviseurs Oled, qui devraient encore gagner en luminosité cette année. Et il semblerait que le secteur des écrans de PC devrait toujours plus proposer cette technologie d’affichage en 2024, avec de nombreuses annonces attendues du côté d’Asus, Alienware et MSI pour les joueurs.

Les autres secteurs à surveiller

Outre l’automobile, les écrans, les ordinateurs portables et l’intelligence artificielle, d’autres segments technologiques pourraient accaparer le feu des projecteurs médiatiques. On pense notamment aux interactions entre l’homme et la machine, représentées par les gants et combinaisons haptiques et plus globalement par les casques de réalité mixte.

La santé connectée pourrait elle aussi au cœur de l’attention, là encore grâce à des IA toujours plus abouties, mais aussi à des avancées sur la télémédecine et la réalité virtuelle. Sans oublier la food-tech, susceptible de proposer des solutions viables face aux enjeux climatiques. Et évidemment, toutes les innovations loufoques et rigolotes sans qui le Consumer Electronics Show ne serait rien.