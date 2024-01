LG dévoile l’écran gaming Oled le plus rapide du monde

En marge de ses autres annonces d'écrans et téléviseurs, LG vient de dévoiler son premier écran Oled couplant une définition QHD à une fréquence de rafraîchissement de 480 Hz, une première sur le marché.

Le salon du CES n’a pas encore débuté que les annonces affluent du côté des constructeurs. LG a clairement pris de l’avance en dévoilant de nouveaux moniteurs de bureaux et téléviseurs Oled qui seront présents pendant l’évènement.

Nouvelle annonce du côté de la marque coréenne qui dévoile cette fois-ci un nouvel écran gaming Oled en définition 1440p pouvant monter jusqu’à 480 Hz de fréquence de rafraîchissement, soit le plus rapide de sa catégorie.

480 Hz dans un écran Oled 1440p, une première

Les écrans à très haut rafraîchissement vont se faire de plus en plus présents sur le marché en 2024, comme le Asus ROG Swift PG248QP et ses 540 Hz et le futur LG 32GS95UE et ses 480 Hz. Mais ces deux écrans n’affichent qu’une définition de 1080p, c’est donc la première fois qu’un modèle Oled en QHD (2,560 x 1,440) offrira une telle fluidité.

L’écran profite bien sûr de tous les avantages de l’Oled, à savoir un contraste infini, un temps de réponse quasi instantané (de l’ordre de 0.03ms gris-à-gris) et des angles de vision parfaits. La dalle sera équipée de sa technologie META qui incorpore la couche de microlentilles MLA, pour un gain de luminosité supplémentaire, une justesse colorimétrique améliorée ou encore une amélioration des angles de vision.

Lancement d’ici à 6 mois

Si LG compte montrer cet écran Oled lors du CES 2024, celui-ci devrait être lancé au courant du premier semestre de l’année, sans plus de détails annoncés. En attendant, le constructeur a récemment dévoilé pas moins de 6 autres modèles, allant de l’Ultrawide 49 pouces au 27 pouces 240 Hz, tous en Oled.