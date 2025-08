LG GramBook : ce nouveau laptop plus abordable que les LG Gram est déjà en promotion sur Amazon

LG a lancé en 2025 une nouvelle gamme d’ordinateurs portables : le GramBook, une version plus abordable aux modèles Gram, plus premium, de la marque et qui se trouve déjà en promotion sur Amazon : 719 euros au lieu de 799 euros au départ.

LG GramBook 15U50T-G.AA56F // Source : lg.com

Les ultraportables LG Gram et Gram Pro sont ce qui se fait de mieux chez la firme coréenne côté PC portables. Ils sont reconnus pour leur légèreté, leur design épuré, sans sacrifier les performances. Par contre, pour en profiter, il faut débourser généralement plus de 1 000 euros, même dans le cadre d’une offre promotionnelle. C’est pourquoi il est intéressant de se tourner vers le LG GramBook, un nouveau laptop qui fait quelques concessions, mais dont le prix est plus raisonnable. D’ailleurs, le modèle 15U50T-G.AA56F devient déjà plus intéressant suite à 10 % de remise.

Que propose le LG GramBook ?

Un châssis léger et un écran de 15″ Full HD

Un processeur Intel Core i5 13e gen + 16 Go RAM + 512 Go SSD

Une bonne autonomie

Vendu habituellement à 799 euros, le PC portable LG GramBook (15U50T-G.AA56F) est en ce moment remisé à 719 euros sur Amazon.

Une machine pratique à transporter au quotidien

Comme dit précédemment, le LG GramBook est une option plus économique de la célèbre série LG Gram. Si vous êtes prêts à accepter des caractéristiques moins haut de gamme, ce laptop parvient à offrir un joli design qui fera le bonheur des utilisateurs nomades.

Il a beau être plus lourd que les modèles plus premium, le GramBook arrive à rester léger avec son 1,65 kg et son épaisseur inférieure à 18 mm. C’est un PC portable facile à transporter lors de déplacements et qui s’accompagne d’une bonne connectique : deux ports USB-C, deux ports USB 3.2 Type-A, un port HDMI 1.4 et une prise jack 3.5 mm.

Des concessions acceptables

Pour abaisser le tarif, LG a d’abord commencé à faire des concessions sur l’affichage : pas de QHD+ mais une définition Full HD sur un écran IPS de 15,6 pouces. Une dalle de bonne facture qui sera agréable pour travailler confortablement plusieurs heures dessus, pour surfer sur le web ou encore visionner du contenu.

Sa configuration n’est pas la plus puissante, mais arrive à faire tourner efficacement la machine. On a donc un processeur Intel Core i5 de 13ᵉ génération (i5-1334U) cadencé à 1,8 GHz (Turbo 4,6 GHz) épaulé par 16 Go de mémoire vive. L’ensemble est à l’aise pour une utilisation bureautique, multimédia, mais aussi pour gérer du multitâche ou des travaux créatifs comme de la retouche photo par exemple. De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels en plus de réduire les temps de chargement.

D’ailleurs, la marque ajoute un deuxième emplacement SSD M.2 pour vous laisser la possibilité d’agrandir votre espace de stockage. Enfin, sa batterie de 51 Wh est moins généreuse que celles de ses confrères, mais promet entre 8 et 10 heures d’utilisation. Il est tout même compatible avec la charge rapide et peut passer de 0 % à 60 % de batterie en moins d’une heure grâce à son chargeur USB-C de 65 W.

Si cet ordinateur portable ne correspond pas à votre budget, et que vous souhaitez voir des références plus abordables, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables pas chers.

