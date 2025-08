Ce laptop Dell 15,6″ (120 Hz) avec Ryzen 5 en promo à moins de 400 € est idéal pour la rentrée

Grand écran fluide, configuration solide, format pratique… Le PC portable Dell 15 DC15255 pourra tout à fait accompagner les travailleurs et les étudiants après les congés d’été. En plus, la marque le propose à 399 euros au lieu de 549 euros sur son site.

Dell propose, dans son catalogue, de nombreuses références de PC portables peu onéreux et dotés de configurations simples, mais qui conviennent au plus grand nombre. L’un des plus intéressants du moment, c’est le modèle Dell 15 DC15255, qui embarque une puce performante et même un grand écran rafraîchi à 120 Hz. Un laptop complet idéal pour les travailleurs nomades et les étudiants que l’on trouve actuellement à moins de 400 euros.

Les points essentiels du Dell 15 DC15255

Une dalle Full HD IPS de 15,6 pouces + 120 Hz

Un combo Ryzen 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une bonne gestion thermique promise

Auparavant affiché à 549 euros, le PC portable Dell 15 DC15255 est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros sur le site officiel de Dell.

Un grand écran bien fluide

Ce Dell 15 DC15255 est un PC portable au design assez classique et passe-partout, avec son châssis noir sans fioritures. Il a surtout l’avantage d’être assez fin : son épaisseur ne dépasse pas les 18,99 mm. Avec son poids de 1,9 kg, il peut être emporté partout sans difficulté, même s’il est moins pratique qu’un ultrabook poids plume. Côté connectique, c’est plutôt fourni avec un port USB 3.2 Gen 1, un port USB 2.0, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port audio, un port HDMI 1.4 et un lecteur de carte SD.

Côté écran, on a droit à une grande dalle Full HD IPS de 15,6 pouces, qui offre non seulement une grande surface d’affichage (pratique pour afficher plusieurs onglets sans rendre le tout illisible), mais aussi de larges angles de vision grâce à la technologie IPS. Cerise sur le gâteau, l’écran est rafraîchi à 120 Hz, de quoi profiter d’une excellente fluidité et de davantage de netteté ; un bon moyen de réduire la fatigue oculaire, d’ailleurs, surtout quand on passe du temps à faire défiler divers contenus à l’écran.

Un PC réactif pour la bureautique

À l’intérieur de la machine, on trouve tout d’abord une puce AMD Ryzen 5 7530U 6 cœurs, cadencée à 2 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz), qui est ici épaulée par 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, le PC portable peut supporter un multitâche poussé et exécuter toutes les tâches de bureautique sans accroc. La partie graphique est assurée par une simple carte graphique AMD Radeon ; pas le must pour jouer, donc. Mais on le sait, ce laptop n’a pas vocation à être un PC gamer.

Le tout est complété par un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go, qui met à disposition un espace de stockage considérable, tout en garantissant des lancements plus rapides de la machine et des temps de chargement réduits pour plus de réactivité. Enfin, la marque promet une gestion thermique adaptative, qui assure un bon fonctionnement du laptop, qu’il soit posé sur un bureau ou sur vos genoux.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.