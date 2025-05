Dell brade son laptop Inspiron 15 doté d’un i5 13e gen à moins de 400 €

De temps en temps, Dell fait le mĂ©nage dans ses stocks et propose de belles rĂ©fĂ©rences en promo, comme l’Inspiron 15 accessible ici Ă 399 euros. Il coĂ»te habituellement 549 euros.

Dell Inspiron 15 // Source : Dell

Le Dell Inspiron 15 proposĂ© ici est un modèle modulable oĂą vous pouvez choisir le processeur, l’OS, la mĂ©moire vive, le stockage, la couleur et mĂŞme le clavier. C’est plutĂ´t une machine de bureautique, pour travailler et Ă©tudier, pas franchement pour le gaming. La version concernĂ©e par la promo de 250 € est celle avec un Core i5, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go, un châssis noir et un clavier rĂ©troĂ©clairĂ©. Le tout avec Windows 11 Famille, pour faire tourner tous vos logiciels et booster la productivitĂ©.

Les avantages du Dell Inspiron 15

L’Ă©cran Full HD de 15,6 pouces Ă 120 Hz, très confortable

Le processeur Intel Core i5 monte jusqu’Ă 4.6 GHz en mode Turbo

La connectique est bien généreuse

Le Dell Inspiron 15, dans une configuration similaire Ă celle proposĂ©e ici, est une machine vendue normalement 549 euros. Mais vous pouvez l’avoir en ce moment sur le site officiel du constructeur pour 399 euros.

Un PC qui ne mange pas de pain, mais bien pratique

Le Dell Inspiron 15 proposĂ© ici peut vous convenir si vous cherchez un ordinateur pour un usage bureautique. Que ce soit pour travailler au quotidien sur des logiciels qui n’ont pas besoin d’Ă©normĂ©ment de puissance, mĂŞme si le processeur Intel Core i5-1334U a un mode Turbo qui lui permet de passer Ă une cadence de 4.6 GHz. Mais la mĂ©moire vive de 8 Go en DDR4, Ă 2666 MT/s, peut limiter quelque peu ses utilisations.

Par contre, vous avez une bonne mĂ©moire globale, avec 512 Go sur SSD M.2 oĂą il y a une version de Windows 11 Famille. Un pack de dĂ©marrage classique permettant de prendre en main le PC rapidement dès le premier allumage. Notez qu’il n’y a qu’un port pour SSD, mais vous pouvez ajouter une carte SD 3.0 pour gagner un peu plus de place.

Dell propose un bel Ă©cran sur son Inspiron 15

Le Dell Inspiron 15 a un bel atout : son Ă©cran. C’est une dalle Full HD non tactile, certes, mais qui a deux avantages : sa taille de 15,6 pouces permettant d’ĂŞtre Ă l’aise quand vous lancez n’importe quel programme ou vidĂ©o. L’autre, c’est sa frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 120 Hz, qui garantit une excellente fluiditĂ©. C’est presque trop, pour un PC dĂ©diĂ© Ă la bureautique, mais on ne s’en plaint pas.

Tout comme on est content de retrouver une connectique riche, avec deux ports USB 3.2 Gen1, un port USB-C, un port HDMI et une prise jack. Ça va ĂŞtre compliquĂ© pour le gaming, car il n’y a qu’une puce Intel UHD. Par contre ça permet d’Ă©conomiser sur l’autonomie qui est annoncĂ©e Ă 9 h 15 minutes par le constructeur, mĂŞme si ce chiffre est Ă pondĂ©rer avec l’usage que vous allez en faire.

Notre guide d’achat sur les meilleurs PC Ă moins de 500 € est lĂ pour vous mettre sur la route des machines recommandĂ©es qui ne vont pas vous ruiner.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.