Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google, ne mâche pas ses mots. Dans une interview exclusive accordée à TechRadar, ce vétéran de 16 ans chez Google dévoile sa vision pour Android 16, explique pourquoi Gemini distance Apple Intelligence, et révèle les leçons tirées de l’échec des Google Glass. Spoiler : l’IA va tout changer, et Android a une longueur d’avance.

Android 16 : fusion avec ChromeOS et révolution design

L’entretien commence sur une note surprenante : Samat interroge le journaliste Lance Ulanoff sur son usage du MacBook Pro. « J’ai demandé parce que nous allons fusionner ChromeOS et Android en une seule plateforme, et je suis très intéressé par la façon dont les gens utilisent leurs ordinateurs portables ces jours-ci et ce qu’ils font avec« , explique-t-il.

Cette fusion s’inscrit dans une année chargée pour Android. Android 16 (nom de code Baclava) a été officiellement dévoilé lors du Google I/O 2025, apportant Material 3 Expressive, que Samat qualifie de « plus grand changement de design d’Android depuis trois ou quatre ans« .

L’objectif ? Créer quelque chose de « moderne et délicieux » mais aussi « accessible et familier », évitant un scénario « qui a déplacé mon fromage ». Pour Sameer Samat, l’essentiel reste la personnalisation : « Android a toujours permis de personnaliser et customiser votre appareil. Avec le lancement initial de Material Design, il y a plusieurs années, nous avons franchi un cap. »

Gemini : l’IA qui distance Apple Intelligence

Là où Sameer Samat devient vraiment passionné, c’est en parlant de Gemini. Il démarre une démonstration en direct, cherchant un monospace familial Honda Odyssey 2020, puis utilise l’accès écran de Gemini pour analyser, résumer et l’aider à comprendre ses options.

« C’est une démonstration puissante« , commente-t-il, « en partie parce que c’est ce qu’Apple a promis et n’a pas encore livré avec Apple Intelligence et Siri. Gemini semble avoir des kilomètres d’avance. »

Il montre aussi comment Gemini peut non seulement résumer une longue vidéo YouTube mais décomposer ses affirmations (avec horodatage) en puisant des sources sur le Web. « Ce que je veux dire, c’est que Gemini intégré dans un téléphone offre vraiment une expérience beaucoup plus utile. Et quand les consommateurs passent d’un iPhone, ils réalisent instantanément qu’ils rataient beaucoup de tout ça. »

Le casse-tête des multiples IA chez Samsung

Sameer Samat reconnaît la confusion créée par la coexistence de Samsung Galaxy AI, Bixby et Gemini sur les appareils Samsung. Il tente de clarifier : « La façon dont j’explique cela aux consommateurs à travers tous les différents appareils Android, vous avez Circle to Search, et vous avez Gemini. Circle to Search est la meilleure recherche multimodale de Google. »

« Pour nous, en tant que Google, nous voulons nous assurer que ces deux éléments [Circle to Search et Gemini] sont très clairement accessibles, très clairement identifiables sur tous les différents appareils que les consommateurs considèrent« , précise-t-il.

Google Glass : les leçons d’un échec instructif

Sameer Samat ne fuit pas le sujet des Google Glass. Il raconte même une anecdote personnelle : porter les lunettes lors d’un voyage à Disneyland avec son enfant de 5 ans. « Je savais que j’allais être socialement maladroit« , admet-il. « Mais quand je suis monté sur un manège avec mon enfant, je tenais l’enfant d’une main et la rambarde de l’autre, et j’ai quand même pu filmer l’expérience avec Google Glass. »

« Il y avait des parties qui étaient incroyables, et des parties qui n’étaient clairement pas au point… Je pense que la vision est correcte, mais… ce n’était simplement pas prêt« , analyse-t-il.

Cette expérience a nourri la réflexion de Google : « Une des choses que j’adore dans le travail chez Google, c’est que c’est un endroit très auto-réflexif. Nous faisons des erreurs, bien sûr, mais je pense que l’essentiel est que nous avons un processus interne appelé ‘Rétrospectives’.«

Android XR : la revanche des lunettes connectées

Aujourd’hui, Sameer Samat est convaincu que le moment est venu pour Android XR. « Les changements technologiques, incluant les processeurs et les matériaux, mais surtout l’IA, font que c’est le moment pour Android XR et les lunettes construites autour. »

Google a tiré les leçons du passé, notamment en s’associant avec Warby Parker et Gentle Monster, deux marques qui comprennent le mariage entre mode et fonction. « Les lunettes et les montres sont pour beaucoup de gens des bijoux. Elles sont fonctionnelles, mais aussi quelque chose que vous voulez porter sur vous« , explique Sameer Samat.

L’IA change la donne : « Ajoutez la partie IA, quand il y a un format naturel pour l’ère de l’IA, parce que [les lunettes] peuvent avoir une caméra. L’IA, avec votre permission, peut voir ce que vous voyez. » Il donne des exemples concrets : l’IA traduisant un panneau que vous regardez ou vous aidant à apprendre en interprétant un diagramme sur un tableau blanc.

Le témoin lumineux des lunettes connectées Android XR de Google quand la caméra est activée. // Source : Frandroid

Le pari du futur

Pour Samat, la conclusion est claire : « Je pense qu’on voit le futur d’abord sur Android. » Cette conviction transparaît dans chaque aspect de sa vision, de la fusion ChromeOS-Android à l’intégration poussée de Gemini, en passant par le développement d’Android XR.

Alors qu’Apple rattrape son retard avec Apple Intelligence, Google et ses partenaires comme Samsung continuent d’innover. Le message de Samat aux utilisateurs iOS est sans ambiguïté : ceux qui font l’effort de passer à Android découvrent instantanément ce qu’ils rataient. Et dans un monde où l’IA redéfinit l’usage de nos appareils, cette longueur d’avance pourrait bien faire toute la différence.