J’ai pu essayer le Project Moohan, le premier casque Android XR signé Samsung. Il a un très gros potentiel face à Apple.

Premier essai du Samsung Project Moohan, le casque Android XR // Source : Frandroid

Nous avions déjà vu le Project Moohan. Lors de la conférence Google I/O 2025, nous avons pu le porter et l’essayer quelques instants. Le casque de Samsung est le premier à profiter d’Android XR. L’adversaire est clair : l’Apple Vision Pro.

Le casque Samsung Project Moohan sera commercialisé dans le courant de l’année. Toutefois, la marque coréenne a profité de la l’évènement organisé par Google pour organiser quelques démos. J’ai donc eu l’occasion de l’essayer. Voici mes premiers retours.

Pas de surprise sur le design

Grande surface dans un cadre métallique, coloris gris, roue à l’arrière pour serrer l’arceau sur la tête et même une batterie déportée à mettre dans la poche reliée au casque par un câble. Le casque de Samsung ressemble beaucoup à l’Apple Vision Pro.

Project Moohan, le casque Android XR de Samsung. // Source : Frandroid

Je ne pourrai rien vous dire sur le potentiel inconfort que génère une utilisation prolongée, j’ai eu le Project Moohan sur la tête pendant moins de 30 minutes.

Les finitions du casque sont toutefois vraiment bien soignées, le casque est simple à installer sur la tête. Voilà, je vais éviter de broder inutilement sur cette partie. Passons donc à l’expérience logicielle, car il y a bien plus de choses à raconter.

La batterie du Samsung Project Moohan à glisser dans la poche. // Source : Frandroid

Les commandes d’Android XR dans un casque

Sur les lunettes connectées de Google que nous avons essayées, Android XR est très minimaliste. Les informations visuelles prennent peu de place et on mise beaucoup plus sur les interactions orales avec Gemini. Sur le Project Moohan, l’immersion dans le contenu est la notion centrale du produit.

Première chose à faire : me familiariser avec les commandes. Rien de bien compliqué en soi.

Pincer le pouce et l’index pour sélectionner une application ou une option ou maintenir un élément (ex : une photo).

Tourner la main vers soi et pincer le pouce et l’index pour retourner sur l’écran d’accueil/tiroir d’applications.

Joindre les deux mains et les écarter pour zoomer dans un contenu (ex : une carte sur Maps).

Main tournée vers moi, je m’apprête à pincer le pouce et l’index pour aller sur le menu principal et sélecteur d’applications du Samsung Project Moohan. // Source : Frandroid

L’action de pincer fait évidemment penser à visionOS. Le Project Moohan et Android XR ne réinventent pas le principe de navigation, mais le geste utilisé par Apple sur son Vision Pro a le mérite d’être intuitif. Les concurrents Samsung et Google reprennent donc cette bonne idée.

Me voilà sur l’écran d’accueil du Samsung Project Moohan pour sélectionner l’application de mon choix. // Source : Frandroid

Même sans être habitué à ce genre de produit, il m’a été simple de saisir le fonctionnement du casque. Le tout était surtout de trouver la bonne distance à laquelle lever mon bras devant moi. Je pensais au début qu’il fallait tendre le bras, mais en réalité, il vaut mieux le garder plié pour des interactions fluides.

Un beau potentiel d’immersion

Au-delà de ça, le casque Project Moohan a un potentiel intéressant à exploiter en termes d’immersion. C’est ce que je retiens des trois applications que j’ai pu utiliser pendant ma session de démo.

YouTube

Une fois le casque posé sur la tête, je me rends dans YouTube. La vidéo que je lance s’affiche d’abord de manière assez classique : un grand écran virtuel devant moi. Je ne peux pas encore dire que je suis immergé dans le contenu, mais l’image est vraiment très belle déjà. Cependant, Samsung garde encore secret les caractéristiques techniques de son produit dont la définition.

Là, je commence à regarder une vidéo sur YouTube avec le Samsung Project Moohan. // Source : Frandroid

Sachez d’ailleurs qu’on peut facilement ajuster la taille d’affichage en pinçant un coin de la vidéo et le déplacer pour agrandir ou rétrécir. Notez qu’à ce moment-là, des boutons et la barre de lecture s’affichent encore par-dessus l’image.

Un confrère utilise YouTube sur le Samsung Project Moohan. // Source : Frandroid

L’expérience plus immersive intervient lorsque j’appuie sur une icône avec deux flèches allant dans des directions opposées. La vidéo occupe alors vraiment plus d’espace et se débarrasse des éléments d’interface. Un appui sur l’image permet d’afficher les sections de YouTube, mais celles-ci apparaissent alors autour du cadre et pas dedans.

Pour les commentaires, je tourne la tête à gauche.

Pour contrôler la vidéo (pause, avance/recul rapide…), je regarde en bas.

Pour les autres vidéos suggérées : un coup d’œil à droite.

Les contrôles de lecture déportés en dessous de la vidéo avec le mode immersif de YouTube dans le Samsung Project Moohan. // Source : Frandroid

Mais pour la vidéo, je n’ai qu’à regarder devant moi et profiter. La transition dans ce mode fait déjà son petit effet, et ce n’est pas fini.

La responsable de Samsung m’invite à cliquer sur une autre vidéo. Dans celle-ci, de beaux paysages défilent et, surtout, plusieurs éléments ressortent en 3D.

Toujours le même confrère qui découvre le mode immersif de YouTube sur le Samsung Project Moohan. // Source : Frandroid

Une intelligence artificielle vient en effet transformer la source 2D en 3D pour créer une belle immersion. J’ai notamment pu voir une forêt en vue aérienne et les hauts arbres semblaient presque m’atteindre.

Avec ce mode 3D, le potentiel est énorme. YouTube est la plus grande plateforme d’hébergements de vidéos et elle appartient à Google. La firme de Mountain View n’hésitera pas à fortement pousser ce traitement immersif pour promouvoir Android XR.

Nous n’avons pas encore beaucoup de détails sur ce traitement IA, mais d’après ce que j’ai pu savoir sur place, les utilisateurs pourraient activer l’option comme bon leur semble sur YouTube. En outre, les créateurs de contenus devraient aussi voir apparaître quelques fonctions liées à cette immersion 3D.

Google Photos

Je passe ensuite sur Google Photos. Sans surprise, là aussi je peux profiter des photos et des vidéos en très grand devant mes yeux. Je pince le pouce et l’index et je fais défiler à gauche ou à droite pour parcourir les images.

J’ai l’air très heureux d’utiliser Google Photos sur Android XR avec le Samsung Project Moohan. // Source : Frandroid

Un bouton « Go immersive » est présent à chaque fois et lorsque que je clique dessus, je retrouve le traitement 3D de l’IA. C’est peut-être encore plus bluffant que sur Youtube : voir une image statique prendre autant de relief en un seul clic, c’est assez kiffant.

Là, j’essaie d’expliquer que les personnes devant moi ressortent en 3D et ça ne se voit évidemment pas sur le téléviseur… // Source : Frandroid

Surtout que c’est bien fait. Une photo du Grand Canyon devient encore plus vertigineuse, un feu d’artifice devient plus grandiose, les personnes sur les clichés semblent presque plus réelles.

Google Maps et Gemini

Le dernier élément de la démo concerne Google Maps via Gemini. L’intelligence artificielle de Google est omniprésente sur Android XR. On peut la solliciter à tout moment avec un appui long sur le bouton physique à l’avant du casque.

La responsable de la session m’invite à partager mon écran avec l’assistant IA. Ce dernier va ainsi profiter des fonctions issues du Projet Astra lui permettant d’analyser ce qui s’affiche devant moi.

Je lui demande ainsi de m’emmener aux Gorges du Verdon sur Google Maps. Là, j’ose espérer que l’expérience sera peaufinée, car il faut encore un ou deux clics avant de me retrouver vraiment dans l’application de cartographie.

Le Samsung Project Moohan me fait virtuellement voyager jusqu’au Gorges du Verdon avec Google Maps

Je ne vois alors plus le vrai monde autour de moi, je suis pleinement dans une carte en 3D de ce très joli coin de France que je peux (re)découvrir en zoomant et avançant librement dedans. Je suis d’ailleurs content d’avoir choisi les Gorges du Verdon : avec le casque, on se rend bien compte de la hauteur vertigineuse des falaises. J’ai vu cependant d’autres journalistes aller voir la Tour Eiffel et autres monuments du même genre et ça avait l’air bien chouette aussi.

Mon confrère est allé voir la Tour Eiffel en 3D sur Google Maps avec le Samsung Project Moohan. // Source : Frandroid

Le mode Gemini Live continue de tourner en arrière-plan et donc je peux discuter avec lui. Ainsi, j’ai pu demander cinq informations intéressantes sur le lieu que je visitais virtuellement et l’IA s’est exécutée. Je ne me souviens pas de toutes les réponses, mais j’ai apprécié que, tout en me parlant d’un des points de vue les plus haut, il me propose de m’y rendre.

J’accepte et me voilà transporté, toujours en visualisation 3D, au belvédère de la Dent d’Aire. Ensuite, sans trop savoir comment j’ai fait, je me retrouve dans le mode Street View et je peux continuer de profiter ainsi de la zone.

J’ai bien apprécié l’expérience et je dirais juste que Gemini en anglais est bien plus prêt à des interactions naturelles que la version française de l’IA. Dans la langue de Molière, il m’est arrivé de devoir répéter ou clarifier mes requêtes. Dans l’idiome de Shakespeare, les échanges avec l’IA étaient super fluide malgré mon accent très loin d’être parfait.

Une grande question : le prix

Pour conclure, je dirai que j’ai vraiment bien apprécié ma petite expérience avec le Project Moohan de Samsung. Le produit est bien fini et la partie logicielle — si elle mérite encore un peu de peaufinage — est déjà bien maîtrisée tout en affichant un joli potentiel technologique.

Reste que je ne parierai pas forcément sur un franc succès commercial. Avant le Project Moohan, il y a eu le Vision Pro à 4000 euros d’Apple. Malgré une superbe prouesse technique, on ne peut vraiment, mais alors vraiment pas parler d’un engouement du grand public pour le casque de l’Américain.

Le Samsung Project Moohan sur la tête

Difficile dès lors de prédire, pour Samsung, une plus grande réussite. Mais peut-être que la marque nous réserve une belle surprise du côté du prix. J’ai quelques réserves de ce côté : si on peut en effet espérer un tarif moins faramineux que chez Apple, le Coréen n’est pas réputé pour chercher le bon rapport qualité/prix sur ses produits haut de gamme.

Et s’il y a une chose dont on peut être sûr : c’est que le casque Project Moohan est un appareil haut de gamme. Le public sera-t-il prêt à mettre 2500 ou 3000 euros dedans (estimation au doigt mouillé) ? Je suis curieux de le découvrir.

NB. Notre journaliste Omar Belkaab est présent à Mountain View pour couvrir la Google I/O 2025 dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Google.