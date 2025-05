Quand sortira le casque Samsung Moohan ? Google en dit discrètement un peu plus

Au détour d’un communiqué de presse sur Android XR, Google vend la mèche sur la sortie du casque de Samsung, Project Moohan.

Google et Samsung sont partenaires depuis plusieurs années pour élaborer une nouvelle plateforme de réalité mixte, rivale de l’Apple Vision Pro.

La répartition des tâches est simple : Google s’occupe du logiciel avec Android XR et Samsung du premier casque Project Moohan. On connait encore très peu de choses sur le casque, même si MKBHD a pu l’essayer et si Samsung l’a déjà exposé.

L’un des secrets en suspens, c’est évidemment de savoir quand sortira le casque. Une question à laquelle Google commence à esquisser une réponse.

Lancement plus tard en 2025

Au détour d’un communiqué de presse présentant l’arrivée de Gemini dans Android XR, Google glisse discrètement une précision importante : « lorsque le premier casque de Samsung sera lancé dans le courant de l’année ».

On sait donc désormais que le lancement est bel et bien prévu pour 2025 pour ce premier casque sous Android XR.

Puisque Samsung est tout de même au travail sur sa conception, on pense que la présentation complète sera pendant une conférence du constructeur.

La firme pourrait lui dédier un événement complet plus tard dans l’année, ou plus probablement, profiter de son Galaxy Unpacked de l’été pour détailler le casque. C’est lors de cet événement que Samsung devrait également présenter ses smartphones pliants.