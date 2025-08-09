La fiche technique des Pixel 10 échappe à Google

Evan Blass a publié la fiche technique de la future gamme Google Pixel 10.

La gamme Pixel 10 est la prochaine au calendrier des futures annonces de smartphones haut de gamme. Les prochains smartphones de Google font évidemment l’objet de nombreuses fuites, à commencer par leur design sous tous les angles.

Grâce à Evan Blass, on connait également désormais une fiche technique quasi-officielle. L’intéressé a une nouvelle fois mis la main sur les documents de communication de Google. On y trouve donc la fiche technique qui sera publiée sur le site officiel de la marque après la présentation.

Puce, batterie, écran, photo

La fiche technique permet de découvrir les détails des Pixel 10, mais aussi des Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL.

Concernant le Pixel 10, on peut avoir la confirmation de la nouvelle puce Google Tensor G5, susceptible d’apporter beaucoup de changements, avec 12 Go de RAM. L’écran sera de 6,3 pouces et Google promet une autonomie de plus de 24h et l’ajout d’un système de charge sans fil Pixelsnap basé sur Qi2.

Le triple appareil photo au dos proposera respectivement des capteurs 49, 13 et 10,8 mégapixels.

Les deux modèles Pro devraient visiblement offrir 16 Go de RAM, et un triple appareil photo mieux doté, de 50, 48 et 48 mégapixels, pour un zoom pouvant aller jusqu’à 100x. La fiche technique mentionne aussi une capacité à filmer en 8K, même de nuit, grâce aux algorithmes de Google.

Moins de détails pour le pliant

Evan Blass partage également une image concernant le Pixel 10 Pro Fold, mais on y découvre moins de détails, notamment sur l’appareil photo.

L’encart sur la batterie ne précise pas si le chargeur Qi2 sera de la partie ici, ou si le design du pliant n’a pas laissé la place à l’aimant intégré.

Google dévoilera ses Pixel 10 le 20 août lors d’un événement dédié. La firme devrait y confirmer ces informations.