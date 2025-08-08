Le Pixel 10 montre tout, voici les dernières images avant sa présentation

La gamme Pixel 10 de Google se dévoile encore plus avec de nouveaux rendus, qui ont fuité sur la toile quelques jours avant la présentation.

Le Google Pixel 10 Pro // Source : evleaks

Quelques jours seulement avant la présentation officielle le 20 août, les prochains smartphones de Google — Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold — se montrent au grand jour, grâce à des fuites d’images et de vidéos promotionnelles.

Pas de révolutions esthétiques

Le leaker Evan Blass a publié sur X une série d’images et de vidéos promotionnelles dédiées aux prochains smartphone de Google, quelques jours seulement avant la présentation officielle. Ce qu’on peut dire immédiatement, c’est que les Pixel 10 joueront la carte de la continuité.

La firme de Mountain View s’est forgée une identité visuelle qui lui est propre, et il ne semble qu’elle n’ait aucunement l’intention de la bouleverser. Sans trop de surprises, on ne retrouve donc pas de différences stylistiques marquantes par rapport au modèle actuel, le Pixel 9.

On fait face à un smartphone habillé de tranches plates, avec un module photo horizontal à l’arrière en forme de pilule, dissocié du reste du châssis, devenu une figure emblématique des smartphones de la marque.

Le Pixel 10 embarquerait pour la première fois un module téléobjectif x5 de 10,8 Mpx, soit le même qui équipe actuellement le Pixel 9 Pro Fold. Le Pixel 10 se rapprocherait donc étroitement du modèle Pro visuellement, avec des différences sur les finitions (en aluminum pour le Pixel 10 et en acier inoxydable pour le Pixel 10 Pro).

Le Pixel 10 Pro Fold ne devrait pas réinventer la roue non plus. L’écran extérieur semble s’étirer sur la largeur, pour ainsi réduire la bordure présente du côté de la charnière (et atteindre pourquoi pas 6,4 pouces de diagonale). Pour le reste, on croirait voir un Pixel 9 Pro Fold, avec des finitions proches du Pixel 10 Pro, et un écran intérieur avoisinant les 8 pouces de diagonale.

Notons enfin que toute la gamme des Pixel 10 devraient introduire une recharge Qi2 grâce à des aimants intégrés, ainsi qu’un nouveau processeur SoC Tensor, sous le joug de TSMC, le tout accompagné d’Android 16 et de Material 3 Expressive.

Plus que quelques jours avant la présentation officielle des Pixel 10 de Google, attendus pour le 20 août. Attention toutefois, car des rumeurs indiquent un potentiel retard de commercialisation pour le Pixel 10 Pro Fold.