Le Pixel 10 proposerait une fonction qu’Apple a toujours refusé de démocratiser

Une amélioration notable pourrait bien changer la donne pour le modèle de base de la série Pixel 10, le rapprochant davantage de ses homologues haut de gamme.

Les rumeurs concernant la prochaine génération de smartphones Pixel commencent à circuler, et une fuite récente suggère une évolution significative pour le modèle de base. Selon des rendus publiés par le leaker OnLeaks, le Pixel 10 pourrait être équipé d’un troisième capteur photo, marquant ainsi une rupture avec la configuration habituelle des modèles précédents.

Cette information, si elle se confirme, serait un changement important dans la stratégie de Google. Jusqu’à présent, la présence d’un téléobjectif était réservée aux versions Pro. Il s’agissait d’une des principales différences entre les modèles standard et haut de gamme, mais tout porte à croire que Google veut désormais gommer les frontières.

Un rapprochement avec les modèles Pro ?

Les rendus montrent que le Pixel 10 conserverait globalement le design de son prédécesseur, le Pixel 9. Cependant, la barre de caméra à l’arrière semble avoir été élargie, laissant présager l’ajout d’un troisième objectif. Selon les rendus, il s’agirait d’un périscope, bien que de taille réduite par rapport à celui des modèles Pro.

Malgré cette potentielle amélioration, le Pixel 10 devrait conserver certaines caractéristiques distinctives du modèle standard. Les dimensions resteraient quasiment identiques, avec une légère augmentation de l’épaisseur de 0,1 mm. L’écran de 6,3 pouces et les bords mats seraient également conservés.

En ce qui concerne les modèles Pro et Pro XL, peu de changements esthétiques semblent prévus. Les principales évolutions devraient se situer au niveau des performances, avec l’intégration attendue de la puce Tensor G5, fabriquée par TSMC. Ce nouveau processeur promettrait non seulement de meilleures performances, mais également une meilleure gestion thermique, répondant ainsi aux critiques concernant la surchauffe des modèles précédents.

L’ajout d’un troisième capteur photo au Pixel 10 standard, s’il se confirme, pourrait redéfinir le positionnement de ce modèle sur le marché. En réduisant l’écart avec les versions Pro, Google pourrait offrir une expérience photographique plus complète à un public plus large, mais il reste à voir comment l’entreprise arrivera à maintenir une différenciation suffisante pour justifier la coexistence entre deux modèles de plus en plus proches.