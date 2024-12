L’Apple Watch Ultra 3 proposerait un mode de communication jamais vu sur une montre connectée

Selon les informations du journaliste Mark Gurman, Apple aurait prévu de proposer une connexion satellitaire sur sa future Apple Watch Ultra 3 afin d’envoyer et de recevoir des messages.

Après avoir intégré un système d’alerte par satellite à ses iPhone, Apple pourrait aller encore plus loin dès l’an prochain, selon les informations de Mark Gurman.

Dans un article publié ce mardi, le journaliste de l’agence Bloomberg indique en effet qu’Apple travaillerait à proposer une connexion satellitaire sur sa prochaine génération d‘Apple Watch Ultra, attendue en 2025.

L’idée serait ainsi de permettre aux possesseurs d’Apple Watch d’envoyer des messages même en l’absence de connexion 4G ou de Wi-Fi en se basant sur les satellites. Pour ce faire, Apple travaillerait avec la flotte de Globalstar, déjà partenaire d’Apple pour les messages d’urgence des iPhone. Il faut dire qu’Apple a investi dans Globalstar le mois dernier, détenant désormais 20 % de l’entreprise de communication.

L’idée serait ainsi de permettre aux possesseurs d’Apple Watch d’envoyer des messages textuels à leur proche en passant par iMessage, même sans avoir leur smartphone à disposition. Actuellement, il est déjà possible de passer par le réseau satellitaire pour ce faire, mais uniquement depuis un iPhone. Avec une connexion directe de la montre à la constellation satellite, la prochaine Apple Watch Ultra pourrait ainsi s’émanciper du smartphone. Une fonction qui pourrait séduire les personnes souhaitant partir plusieurs jours en randonnée.

Une fonction réservée aux Apple Watch Ultra

Néanmoins, selon Mark Gurman, Apple aurait décidé de réserver cette fonctionnalité aux seules Apple Watch Ultra de prochaine génération. Elle ne devrait donc pas voir le jour sur l’Apple Watch Series 11, attendue en 2025. Ce serait alors, pour Apple, un argument de vente à mettre en faveur de son modèle le plus haut de gamme, alors que l’Apple Watch Series 10 a déjà repris le grand écran des Apple Watch Ultra.

Signalons enfin que Garmin propose déjà une connexion satellitaire pour ses montres connectées, notamment de la gamme outdoor, comme les Fenix 8. Pour ce faire, il faut cependant passer par un boîtier supplémentaire, de la gamme InReach, et utiliser une application de messagerie distincte, Garmin Messenger. Le système d’Apple, compatible avec iMessage et intégré directement à la montre, serait ainsi bien plus simple à utiliser au quotidien.