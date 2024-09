Ce boîtier Garmin s’avère bien pratique pour vous aider à communiquer, même sans connexion 5G

Garmin a lancé son nouveau boîtier satellite InReach Messenger Plus pour partager des photos ou des messages vocaux par le satellite, même sans Wi-Fi ou 4G.

Le Garmin inReach Messenger Plus // Source : Garmin

Garmin est bien connu pour ses montres de sport ou ses compteurs GPS pour vélo. Néanmoins, la firme américaine propose également quelques accessoires bien pratiques pour tous les sports en extérieurs avec sa gamme InReach.

Ce jeudi, Garmin a ainsi présenté son nouveau boîtier Garmin inReach Messenger Plus. Comme l’ensemble des appareils de la gamme inReach, il s’agit en fait d’un boîtier qui va permettre de profiter d’une connexion satellitaire pour communiquer avec ses proches.

Des messages, vocaux et images envoyés par satellite

Concrètement, le Garmin inReach Messenger Plus permet non seulement d’envoyer des messages textuels, sa géolocalisation ou des SOS, comme c’était le cas des précédents modèles, mais aussi d’envoyer des messages vocaux et même de partager des photos.

Le boîtier inReach Messenger Plus peut être utilisé de manière autonome ou connecté à un téléphone en passant par l’application Garmin Messenger. Dès lors, les messages envoyés dans l’application passeront, par défaut, par une connexion Wi-Fi ou 4G/5G, mais basculeront vers la connexion satellitaire si aucune connexion classique n’est disponible.

Le Garmin inReach Messenger Plus // Source : Garmin

Garmin annonce jusqu’à 600 heures d’autonomie sur son boîtier avec partage de la connexion toutes les dix minutes. Il peut par ailleurs fonctionner pendant plusieurs mois en fonction du mode d’utilisation. Enfin, le Garmin inReach Messenger Plus est certifié IPX7 et peut donc résister à une faible immersion durant une courte durée.

Ce type de boîtier s’adresse avant tout aux personnes les plus aventureuses, dans le cadre d’une exploration dans une zone sans connexion, que ce soit la mer, la jungle ou le désert.

Un abonnement nécessaire

Le Garmin inReach Messenger Plus est proposé en France au prix de 499,99 euros. Par ailleurs, il faudra souscrire un abonnement satellite mensuel de 18 euros par mois auprès de Garmin pour en profiter.