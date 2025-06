Quatix 8 : Garmin lance une nouvelle montre ultra haut de gamme, pensée pour mettre les voiles

Six mois après ses Garmin Fenix 8, Garmin a présenté, ce mercredi, sa nouvelle déclinaison destinée avant tout aux marins, la nouvelle Garmin Quatix 8.

La Garmin Quatix 8 // Source : Garmin

C’est une tradition chez Garmin. La marque de montres de sport et d’outdoor a pris l’habitude de décliner sa gamme phare, les modèles Fenix, vers des usages plus pointus les uns que les autres.

Ainsi sont apparues, avec les années, les gamme Tactix pour les militaires, Approach pour le golf, Descent pour la plongée, Delta pour l’aviation ou Marq, déclinée selon les usages. Ce mardi, c’est dans le domaine de la navigation marine que Garmin a dévoilé son tout dernier modèle, la Garmin Quatix 8.

Au même titre que la Tactix 8 pour les militaires, il s’agit en fait d’une déclinaison de la Garmin Fenix 8 lancée l’été dernier, mais avec un look légèrement différent et des fonctions spécialement pensées pour les sports nautiques.

Une Garmin Fenix 8, avec des fonctions marines en bonus

Concrètement, la Garmin Quatix 8 se pare d’un boîtier gris sombre avec une lunette, des boutons et une barre de protection argentée, une couleur d’accentuation rouge et un bracelet bleu marine. En lieu et place des indications horaires sur le rehaut, on va retrouver uniquement un liseré rouge et blanc. La dalle est protégée par du verre saphir, tandis que le boîtier est constitué de titane.

Bien évidemment, la Garmin Quatix 8 embarque la plupart des fonctions de la Fenix 8, avec un écran Amoled — aucune version MIP n’est prévue. On retrouve également le micro et le haut-parleur pour les appels et l’assistant vocal, la lampe torche LED, le capteur cardio Elevate Gen 5, la mesure d’ECG, le suivi GNSS double fréquence, tous les profils d’activité des montres outdoor de Garmin ainsi que la cartographie en local.

Bien évidemment, la Quatix 8 se distingue tout de même de la Fenix 8 grâce aux fonctions spécialement pensées pour la navigation marine et les sports nautiques.

Si les deux montres proposent une fonction plongée jusqu’à 40 mètres de profondeur, la Quatix 8 y ajoute un alarme d’ancre, un contrôle du pilote automatique en Bluetooth pour les systèmes embarqués compatibles, une ligne de départ virtuelle pour les régate, l’horaire des marées ou l’assistance au virement de bord — récemment annoncée pour la Fenix 8 en bêta.

Prix et disponibilité de la Garmin Quatix 8

La Garmin Quatix 8 est déclinée en deux formats, de 47 ou 51 mm, mais en une seule teinte. Elle est proposée au prix de 1099,99 euros pour le petit format ou 1199,99 euros pour le grand modèle.