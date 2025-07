L’excellente Garmin Vivoactive 5 n’a jamais été aussi peu chère que pendant le Prime Day d’Amazon

Loin des montres tout-terrain façon Rambo que Garmin a l’habitude de sortir, la Vivoactive 5 joue une autre partition : celle d’une montre élégante, légère, mais qui en garde sous le cadran. Elle est encore plus recommandable pendant le Prime Day d’Amazon puisque son prix chute à 170 euros, contre 299 euros lors de son lancement.

Garmin a beau être connu pour ses montres de trail capables de survivre à l’ascension de l’Everest, la Vivoactive 5 prend une autre direction. Boîtier léger en aluminium, interface fluide, écran AMOLED lumineux cette montre a été pensée pour un usage mixte, entre sport, vie quotidienne et veille active sur la santé. Sa finesse n’empêche pas une excellente autonomie : comptez 11 jours en usage classique, cinq en mode GPS intensif et elle a plu à la rédaction puisqu’une note de 9 sur 10 lui a été décernée. Et si vous attendiez le bon prix pour vous l’offrir, il faut savoir que le site marchand Amazon propose une remise inédite de 130 euros sur le prix de base.

Les 3 points importants de cette Garmin Vivoactive 5

Un bel écran AMOLED

Une bonne autonomie

Un design passe-partout

Au lieu de 299 euros lors de son lancement, la Garmin Vivoactive 5 est aujourd’hui disponible en promotion à 170 euros sur Amazon.

Une montre qui en sait long sur vous

Au-delà de son look discret et de son format contenu, la Vivoactive 5 observe, analyse et anticipe. Elle ne se contente pas d’un simple suivi d’activité quotidien, elle creuse. Sommeil décortiqué en phases avec un rapport matinal clair et compréhensible, score de récupération via Body Battery, analyse du stress en temps réel, fréquence cardiaque, taux d’oxygénation dans le sang (SpO2), tout est là pour permettre un suivi de santé fin et contextualisé. Ce n’est pas juste une montre : c’est un tableau de bord personnel, prêt à vous alerter quand les batteries internes tirent un peu trop sur la corde.

L’écran AMOLED de 1,2 pouce, réactif et lumineux, assure une lecture fluide même sous un soleil un peu trop enthousiaste. Les gestes sont bien pris en compte, la navigation glisse, et l’interface Garmin est un modèle d’ergonomie. Les widgets sont accessibles, les menus bien pensés, et l’ensemble ne demande pas une grosse période d’adaptation.

Sportive sans en faire des caisses

Côté sport, la Vivoactive 5 coche toutes les cases et gratte même un peu les marges. Son GPS intégré, rapide à accrocher et précis au mètre près, accompagne plus de 30 profils d’activités : course à pied, cyclisme, natation (oui, elle est étanche), yoga, HIIT, musculation, et bien d’autres. Vous pouvez créer vos propres séances, importer des plans d’entraînement ou suivre ceux proposés par l’application Garmin Connect IQ, adaptés à votre niveau. Et pour ceux qui préfèrent courir sans trop regarder leur poignet, un retour vocal via les écouteurs Bluetooth permet de rester focus tout en recevant les infos clés en temps réel. Elle ne se contente pas de suivre : elle accompagne et anticipe.

Et quand la séance est pliée, la Vivoactive 5 continue de jouer son rôle de montre connectée complète. Lecture et gestion de la musique en local ou via Spotify et Deezer, notifications push (mails, messages, appels), du NFC pour le paiement sans contact, avec Garmin Pay pour acheter une bouteille d’eau après l’effort sans sortir son portefeuille. L’autonomie suit : jusqu’à 11 jours en usage standard, plusieurs jours même avec GPS actif. En somme, une montre qui colle au rythme, que ce soit sur les pistes, au bureau ou en mode avion.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Garmin Vivoactive 5.

Afin de comparer la Garmin Vivoactive 5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres Garmin du moment.

