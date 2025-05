Test de la Garmin Vivoactive 6 : une montre fitness légère, discrète et efficace aussi pour la course à pied

Si la Garmin Vivoactive 6 semble avant tout taillée pour le fitness et un usage lifestyle, elle n'en oublie pas pour autant l'entraînement, comme on va le voir dans ce test complet.

La Garmin Vivoactive 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Garmin n’aura pas mis bien longtemps avant de renouveler sa gamme de montres connectĂ©Ă©es orientĂ©es lifestyle et fitness. Un an et demi après la prĂ©sentation de sa Garmin Vivoactive 5, la marque amĂ©ricaine a dĂ©voilĂ© sa dernière montre de sport d’entrĂ©e de gamme, la Garmin Vivoactive 6.

Pour savoir ce qu’elle a dans le ventre, nous l’avons testĂ©e durant plusieurs semaines. Voici notre avis complet sur la Garmin Vivoactive 6.

Garmin Vivoactive 6 Fiche technique

Modèle Garmin Vivoactive 6 Dimensions 42,2 mm x 42,2 mm x 10,9 mm DĂ©finition de l’Ă©cran 390 Ă— 390 pixels Dalle AMOLED MĂ©moire interne 8 Go Poids 36 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui AccĂ©lĂ©romètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Garmin Vivoactive 6 Une petite montre au format discret

Au premier abord, la Garmin Vivoactive 6 prend la digne relève des prĂ©cĂ©dentes montres de la gamme Vivoactive, et notamment de la Vivoactive 5, première du genre Ă profiter d’un Ă©cran Amoled.

Il faut dire que la nouvelle montre de Garmin arbore des lignes tout en rondeur, avec un look très discret de montre « lifestyle » dédiée avant tout au suivi de santé, au fitness ou aux activités de bien-être comme le yoga, la relaxation ou la méditation.

La Garmin Vivoactive 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La montre est par ailleurs plutĂ´t adaptĂ©e aux petits poignets avec un unique format — contrairement aux modèles de la gamme Venu — de 42,2 x 42,2 x 10,9 mm. La Vivoactive 6 est par ailleurs très lĂ©gère avec 23 grammes sur la balance sans bracelet et 36 grammes avec le bracelet en silicone fourni. Un bon point, puisqu’une montre plus lĂ©gère aura tendance Ă avoir moins d’inertie lors des mouvements de bras durant l’activitĂ© physique et restera mieux collĂ©e au poignet. Ce poids plume s’explique en grande partie par les matĂ©riaux utilisĂ©s : boĂ®tier en plastique et lunette en aluminium autour de l’Ă©cran, protĂ©gĂ© par du simple verre Gorilla Glass 3 — et non pas du verre saphir.

La Garmin Vivoactive 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Du côté des touches, la Vivoactive 6 va à rebours des montres Garmin plus hautes en gamme comme les modèles Fenix ou Forerunner. Ici, on ne retrouve pas les cinq touches traditionnelles de la marque américaine, mais seulement deux, positionnées sur la droite du boîtier : une ronde et une oblongue.

Si l’interface de la Garmin Vivoactive 6 le cache plutĂ´t bien avec sa dalle Amoled et ses fonds noirs, on notera cependant des bordures particulièrement larges tout autour de l’Ă©cran. En effet, l’affichage n’occupe que 52,9 % de la surface de la montre. C’est peu.

Les bracelets amovibles de la Garmin Vivoactive 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Notons enfin que la Vivoactive 6 est certifiĂ©e 5 ATM — et qu’elle pourra donc ĂŞtre portĂ©e pour de la natation. Du cĂ´tĂ© des bracelets, si Garmin fournit un modèle en silicone de 20 mm de largeur, les cornes de la montre permettent de le remplacer aisĂ©ment par n’importe quel bracelet avec système de pompe Ă relâchement rapide. Un bon point pour personnaliser l’aspect de la Vivoactive 6 au jour le jour en dehors du sport.

Garmin Vivoactive 6 Un Ă©cran Amoled efficace

Du cĂ´tĂ© de l’affichage, la Garmin Vivoactive 6 ne rĂ©volutionne pas particulièrement le genre. Il faut dire que la Vivoactive 5 Ă©tait dĂ©jĂ un grand pas en avant pour la marque amĂ©ricaine, puisqu’il s’agissait du premier modèle de la gamme Ă profiter d’un Ă©cran non plus LCD, mais Amoled.

L’Ă©cran de la Garmin Vivoactive 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Logiquement, on retrouve ici la mĂŞme dalle Amoled ronde et tactile, avec un affichage de 1,2 pouce de diamètre pour une dĂ©finition de 390 x 390 pixels et une densitĂ© de 325 pixels par pouce. Il s’agit donc strictement du mĂŞme Ă©cran que sur la montre prĂ©cĂ©dente. De quoi profiter d’un affichage contrastĂ© avec des couleurs vives et une bonne luminositĂ© dans l’ensemble, tout en garantissant une dĂ©finition suffisante pour ne pas percevoir individuellement chaque pixel.

La montre est par ailleurs Ă©quipĂ©e d’un capteur de luminositĂ© ambiante permettant d’ajuster automatiquement la lumière de l’Ă©cran Ă celle de l’environnement dans lequel vous vous situez. Pratique pour consulter les donnĂ©es d’entraĂ®nement en plein soleil sans plisser les yeux ou pour regarder l’heure le soir sans se brĂ»ler la rĂ©tine.

L’affichage always-on de la Garmin Vivoactive 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La Vivowatch 6 embarque aussi un mode d’affichage always-on, afin d’afficher, en permanence, l’heure ainsi que certaines donnĂ©es, dans un ton plus sombre. Bien Ă©videmment, ce mode va logiquement consommer davantage d’Ă©nergie. Il peut cependant ĂŞtre programmĂ© pour ne s’activer qu’Ă certains horaires — par exemple de 9h Ă 23h — tout comme la fonction permettant de lever le poignet pour allumer l’Ă©cran.

Du cĂ´tĂ© des cadrans, la Vivowatch 6 en propose 10 prĂ©chargĂ©s par dĂ©faut, mais il est possible d’en tĂ©lĂ©charger bien davantage — avec options de personnalisation pour les teintes ou les complications — depuis l’application Connect IQ de Garmin.

Garmin Vivoactive 6 Une navigation tactile et un réveil intelligent

Alors que Garmin propose, sur ses montres dĂ©diĂ©es au running ou au trail, une navigation Ă l’aide de quatre boutons, la gamme Vivowatch se contente de deux touches positionnĂ©es sur la droite du boĂ®tier. Dès lors, il faudra nĂ©cessairement passer par l’Ă©cran tactile ou certains raccourcis pour interagir avec l’interface.

glissement vers le bas : accès aux notifications

glissement vers le haut : accès à la frise des données

glissement vers la droite : retour en arrière

Appui simple sur le bouton du haut : accès aux activités et applications

appui long sur le bouton du haut : accès aux paramètres rapides

appui court sur le bouton du bas : retour en arrière

appui long sur le bouton du bas : raccourci personnalisable

Dans l’ensemble, on retrouve ici la plupart des menus et interfaces d’une montre Garmin plus haut de gamme, si ce n’est l’absence de roue permettant d’accĂ©der rapidement Ă certaines options. On apprĂ©cie la possibilitĂ© de personnaliser l’appui long sur le bouton oblong, pour lancer certains paramètres. Dommage en revanche qu’aucune touche ou raccourci ne permette de revenir directement au cadran d’accueil de la montre et qu’il faille rĂ©pĂ©ter le glissement vers la droite ou l’appui court sur le bouton du bas pour retourner au cadran.

Les paramètres rapides de la Garmin Vivoactive 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Du cĂ´tĂ© des fonctionnalitĂ©s, on retrouve ce Ă quoi nous a habituĂ© Garmin par le passĂ©, Ă savoir une montre essentiellement dĂ©diĂ©e au suivi de santĂ© et Ă l’entraĂ®nement sportif. En d’autres termes, seules les applications prĂ©installĂ©es sur la montre vous seront accessibles, Ă l’exception de quelques solutions proposĂ©es par des dĂ©veloppeurs tiers sur Connect IQ. on est loin de la polyvalence d’une montre Wear OS ou d’une Apple Watch.

Reste que la montre permet de stocker jusqu’Ă 8 Go de musique pour s’entraĂ®ner avec des Ă©couteurs sans fil, sans le smartphone. Elle est cependant dĂ©munie de micro et de haut-parleur et ne pourra donc pas servir Ă passer des appels. On retiendra Ă©galement la prĂ©sence de Garmin Pay, la solution de paiement sans contact de Garmin.

La « Smart alarme » de la Garmin Vivoactive 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En revanche, la Vivoactive 6 inaugure une nouvelle fonctionnalitĂ© pour l’application de rĂ©veil de Garmin, la « smart alarm ». Lorsque vous configurez un rĂ©veil vibrant, vous pouvez choisir d’activer cette fonction qui permettra Ă la montre de vibrer jusqu’Ă 30 minutes avant l’heure choisie si vous ĂŞtes en phase de sommeil lĂ©ger. Un bon moyen d’Ă©viter que le rĂ©veil ne tombe au pire moment, durant le sommeil profond et ne sacrifie votre rĂ©cupĂ©ration. C’est une bonne idĂ©e et l’exĂ©cution est bien rĂ©alisĂ©e, mĂŞme si ça arrive un peu tard, alors que les premières marques Ă proposer ce genre de fonction le font depuis dix ans. Mais mieux vaut tard que jamais.

Garmin Vivoactive 6 Une montre fitness qui ne démérite pas pour le running

La Garmin Vivoactive se positionne surtout comme une montre fitness, davantage que comme un modèle de running ou de trail. Cependant, malgré ce positionnement, la marque américaine a décidé de proposer une belle panoplie de fonctions liées au sport ou à la santé.

Du cĂ´tĂ© des capteurs, on va retrouver l’essentiel, Ă savoir un capteur cardio optique, un oxymètre de pouls pour la SpO2, un gyroscope et un accĂ©lĂ©romètre pour les mouvements ou une puce GPS pour la distance et l’allure.

Manquent surtout Ă l’appel un Ă©lectrocardiogramme, rĂ©servĂ© aux montres Garmin haut de gamme, ainsi qu’un altimètre baromĂ©trique. La montre ne saura ainsi pas Ă©valuer votre dĂ©nivelĂ© ou les mètres grimpĂ©s en escalade, trail ou cyclisme.

La précision du GPS de la Garmin Vivoactive 6

Du cĂ´tĂ© de la puce GPS, la Vivoactive 6 est compatible avec les principaux systèmes GNSS mondiaux : GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou. Deux modes sont d’ailleurs proposĂ©s : tous les systèmes (multi GNSS) ou GPS seulement.

La Garmin Vivoactive 6 intègre un suivi GPS autonome // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En revanche, contrairement aux montres de running comme la Forerunner 265, la Vivoactive 6 n’est pas compatible avec le GPS double-frĂ©quence, mais seulement avec la bande de frĂ©quence L1. Il devrait donc en rĂ©sulter une moins bonne prĂ©cision en milieu urbain dense ou en forĂŞt, sous les arbres.

Pour Ă©valuer la prĂ©cision du suivi GPS de la Vivoactive 6, je l’ai comparĂ©e — en mode multi-GNSS — Ă une Garmin Fenix 8 en mode multi-GNSS double frĂ©quence, aussi bien en ville que dans un parc ou sur piste.

Courses Référence Garmin Vivoactive 6 Ecart Course 1 (parc + piste) 11,162 km 11,206 km +0,39 % Course 2 (ville) 10,018 km 9,882 km -1,36 % Course 3 (parc) 10,196 km 10,233 km +0,36 % Course 4 (piste) 9,906 km 9,879 km -0,79 % Total 41,282 km 41,200 km -0,20 %

Dans l’ensemble, la Vivoactive 6 s’en sort très bien avec une diffĂ©rence minime avec les mesures de la Fenix 8. Il n’y a qu’en ville qu’elle va avoir plus de difficultĂ©, avec un Ă©cart de 1,36 %. Cela reste nĂ©anmoins assez faible et pas foncièrement gĂŞnant.

Suivi GPS de la Garmin Vivoactive 6 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Garmin Vivoactive 6 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Garmin Vivoactive 6 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Comme on peut le voir sur les tracĂ©s ci-dessus, la Vivoactive 6 produit le mĂŞme tracĂ© que la Fenix 8 sur piste ou dans un parc. C’est en revanche plus compliquĂ© en ville, oĂą la montre va parfois se perdre sur les trottoirs et avoir du mal dans les rues Ă©troites.

La précision de la fréquence cardiaque de la Garmin Vivoactive 6

Pour l’analyse de la frĂ©quence cardiaque, la Vivoactive 6 reprend le capteur Elevate Gen 4, un capteur cardio optique dĂ©sormais bien connu sur les montres Garmin et qui Ă©quipait notamment la Fenix 7 ou la Forerunner 255.

Le capteur cardio optique de la Garmin Vivoactive 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour Ă©valuer la fiabilitĂ© du capteur, j’ai comparĂ© les mesures de la Vivoactive 6 Ă celles d’une ceinture cardio Polar H10+, rĂ©putĂ©e pour sa fiabilitĂ© grâce Ă l’utilisation de deux Ă©lectrodes. J’ai effectuĂ© une première sĂ©ance Ă allure constante, en endurance fondamentale, puis une seconde avec huit intervalles de 400 m Ă allure rapide.

Mesure de référence Garmin Vivoactive 6 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 157 bpm 157 bpm +0,21 % +0,42 % FC max 165 bpm 165 bpm

La mesure de fréquence cardiaque sur la Garmin Vivoactive 6 // Source : Frandroid

Mesure de référence Garmin Vivoactive 6 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 163 bpm 163 bpm -0,10 % -0,20 % FC max 193 bpm 191 bpm

La mesure de fréquence cardiaque sur la Garmin Vivoactive 6 // Source : Frandroid

Sans surprise, la montre s’en sort très bien sur l’exercice Ă allure constante, en suivant parfaitement les quelques variations d’intensitĂ©.

Plus Ă©tonnant, la vivoactive 6 est Ă©galement efficace sur l’exercice fractionnĂ© en rĂ©ussissant Ă capter rapidement les changements d’intensitĂ©. Il n’y a finalement que sur les deux dernières rĂ©pĂ©titions oĂą elle est un peu Ă la traĂ®ne, mais avec un Ă©cart finalement assez peu significatif.

Les fonctions de sport et santé de la Garmin Vivoactive 6

C’est tout simple, mais il convient de le rappeler : la Garmin Vivoactive 6 est une montre… de Garmin. Logiquement, sous ses allures de montre lifestyle, il s’agit donc avant tout d’une montre de sport avec les fonctions qui vont avec.

Concrètement, on va donc retrouver une double connexion Bluetooth LE et ANT+ permettant d’y connecter des capteurs tiers comme une ceinture cardio, un compteur GPS ou des capteurs de puissance.

La montre permet Ă©galement le support des programmes d’entraĂ®nement Garmin Coach pour la musculation, la course Ă pied et le cyclisme. Son Ă©cran Oled va d’ailleurs permettre de visualiser les exercices Ă l’Ă©cran pour les mouvements de musculation.

Bien Ă©videmment, on va Ă©galement retrouver nombre de profils sportifs comme la course sur piste, le trail, la nage en eau libre, padel, etc.

Mais lĂ oĂą la Vivoactive 6 Ă©tonne, c’est sur l’ampleur des scores et donnĂ©es proposĂ©s au sein de Garmin Connect. La montre donne par exemple accès au statut VFC et au score de body battery. Elle intègre aussi les dynamiques de course et la fonction PacePro pour la course Ă pied. Concrètement, elle est donc capable d’analyser la longueur des foulĂ©es, le temps de contact au sol, l’oscillation verticale, la cadence ou la puissance de course Ă pied. Des donnĂ©es d’ordinaires rĂ©servĂ©es aux montres plus hautes en gamme, comme les modèles Forerunner ou Fenix.

En revanche, Garmin a bien Ă©videmment rĂ©servĂ© certaines fonctions sportives Ă ses montres plus chères. Ainsi, le Vivoactive 6 ne permet pas de profiter du statut d’entraĂ®nement, du score de prĂ©paration Ă l’entraĂ®nement, de la cartographie, de l’indice de Stamina ou de scores d’endurance et de montĂ©e.

Garmin Vivoactive 6 Une autonomie correcte, sans plus

Sur sa montre, Garmin annonce jusqu’Ă 11 jours d’autonomie en mode standard, ou 5 jours avec affichage always-on. Le constructeur promet par ailleurs 21 jours en mode Ă©conomie d’Ă©nergie, 17 heures avec suivi GPS multi GNSS et 8 heures avec suivi multi GNSS et lecture de musique.

Durant mon test, j’ai appliquĂ© les mĂŞmes contraintes Ă la Vivoactive 6 qu’Ă toutes les montres testĂ©es sur Frandroid, avec activation de la mesure de SpO2 toute la journĂ©e, affichage always-on de 9h Ă 23h et mode GPS le plus prĂ©cis — en l’occurrence, multi-GNSS.

La Garmin Vivoactive 6 en charge // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Avec ces paramètres, la montre a pu tenir pendant 3 jours et 11 heures avant de tomber Ă court de batterie. Sur cette pĂ©riode, je l’ai utilisĂ© Ă deux reprises lors d’entraĂ®nements extĂ©rieur, avec suivi GPS, pour un total de 2 heures et 11 minutes.

Pour la recharge, Garmin fournit un câble USB-C avec sa Garmin Vivoactive 6, muni d’un embout propriĂ©taire — le mĂŞme que sur toutes les montres de la marque. Comptez sur un peu moins d’une heure et trente minutes pour une charge complète de 0 Ă 100 %.

Garmin Vivoactive 6 Appel et communication

Contrairement Ă la Fenix 8 ou Ă la Venu 3, la Vivoactive 6 n’est Ă©quipĂ©e ni de microphone, ni de haut-parleur. On ne pourra donc pas s’en servir pour passer des appels ou utiliser un assistant vocal.

La montre est cependant compatible avec les protocoles Bluetooth LE et ANT+ pour la connexion au smartphone ou Ă des appareils externes. Elle profite Ă©galement d’une connexion Wi-Fi pour les mises Ă jour logicielles.

Enfin, on retrouve le NFC, pour le paiement sans contact via Garmin Pay, ainsi que la gĂ©olocalisation par GPS, Galileo, Glonass, QZSS et Beidou, comme on l’a vu prĂ©cĂ©demment.

LancĂ©e au dĂ©but du mois d’avril, la Garmin Vivoactive 6 est dĂ©clinĂ©e en quatre coloris : noir, crème, vert ou rose.

La montre est affichée en France au prix de 329,99 euros.

Ă€ titre de comparaison, la Vivoactive 5 avait Ă©tĂ© lancĂ©e Ă 299,99 euros. Plus haute en gamme, la Venu 3 s’affiche quant Ă elle Ă 499 euros. Enfin, du cĂ´tĂ© des montres de running, Garmin propose sa Forerunner 165 au prix de 279,99 euros.