Test de la Xiaomi Redmi Watch 5 : une montre connectée simple, pas chère, mais efficace

Xiaomi continue de multiplier les références de montres et de bracelets connectés sur l’entrée de gamme. En ce début d’année, la marque chinoise propose sa Redmi Watch 5, une montre au design particulièrement inspiré de celui des Apple Watch, mais avec un affichage grand format et pour un prix bien plus abordable.

Mais, à l’usage, que vaut cette nouvelle montre connectée ? C’est ce qu’on va voir dans le test complet de la Xiaomi Redmi Watch 5.

Xiaomi Redmi Watch 5 Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Watch 5 Dimensions 41,1 mm x 47,5 mm x 11,3 mm Définition de l’écran 432 x 514 pixels Dalle AMOLED Poids 33,5 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM Fiche produit

Xiaomi Redmi Watch 5 Une montre au design très inspiré

Au même titre que Huawei avant lui — avec la Huawei Watch Fit 3 — Xiaomi s’est largement inspiré du design des Apple Watch pour sa nouvelle montre connectée d’entrée de gamme.

La montre propose ici un design au format carré, avec un gabarit de 47,5 x 47,5 x 11,3 mm et un poids, sans bracelet, de 33,5 grammes. Outre la forme de la montre, la Redmi Watch 5 intègre également des bords plutôt arrondis et un écran légèrement incurvé qui n’est pas sans rappeler celui des montres d’Apple. Dernier point, la Redmi Watch 5 est aussi dotée d’un unique bouton sur la tranche droite, en acier inoxydable, qui fait par ailleurs office de couronne rotative.

Du côté des matériaux, la Redmi Watch 5 propose un cadre en aluminium plutôt réussi, avec un dos en plastique. La montre s’équipe par ailleurs, par défaut, d’un bracelet en polyuréthane, mais il est possible d’en changer pour différents modèles.

En effet, la montre de Xiaomi permet de changer de bracelet plutôt facilement, et ce même si elle ne profite pas d’un système de bracelet standard à pompe à relâchement rapide. Xiaomi propose ainsi plusieurs modèles de bracelets compatibles, en métal, en cuir ou en tissus.

Autre élément distinctif de la Redmi Watch 5, son large écran en façade. Celui-ci propose une excellente couverture de la surface de la montre, à hauteur de 82 %. Les bordures noires, de 2 mm tout autour du cadre, sont assez visibles, notamment en comparaison avec une Apple Watch, mais ne dérangent pas outre mesure.

Enfin, notons que la Redmi Watch 5 est certifiée 5 ATM et qu’elle pourra donc être portée sous la douche, pour faire la vaisselle ou pour de la natation en piscine, à faible profondeur. Elle n’est cependant pas conçue pour la plongée sous-marine.

Xiaomi Redmi Watch 5 Un écran large et de bonne facture

L’une des particularités de la Redmi Watch 5 réside dans son écran. Ici, Xiaomi a intégré une dalle carrée particulièrement large, avec une diagonale de 2,07 pouces. À titre de comparaison, l’Apple Watch Ultra 2 se contente d’un écran de 1,92 pouce et l’Apple Watch Series 10 46 mm d’une dalle de 1,96 pouce.

Autant dire qu’on a affaire ici à un écran particulièrement confortable à consulter. En sus, Xiaomi utilise une dalle Amoled qui va permettre un très beau contraste, avec des noirs infiniment profonds.

Du côté de la définition, l’écran de la Redmi Watch 5 permet d’afficher 432 pixels par 514, pour une densité de 324 pixels par pouce. C’est une résolution largement suffisante pour profiter confortablement de l’écran sans parvenir à déceler chaque pixel individuellement. Xiaomi annonce par ailleurs une luminosité maximale de 1500 cd/m². Dans les faits, je n’ai jamais eu de difficulté à consulter l’écran, même en plein jour par grand ciel bleu. La Redmi Watch 5 profite par ailleurs d’un capteur de luminosité qui va ajuster automatiquement l’éclairage en fonction de la lumière ambiante.

La montre de Xiaomi peut également voir son écran activé en permanence, en mode always-on. De quoi afficher à tout moment l’heure, l’autonomie restante et la date. Ce mode peut être configuré pour ne s’activer qu’à certains horaires, tout comme la fonction permettant d’allumer l’écran lorsqu’on lève le poignet.

Enfin, concernant les cadrans, la Redmi Watch 5 en embarque 10 par défaut, mais il est possible d’en télécharger bien davantage via l’application Mi Fitness. Plus de 200 modèles sont proposés, dont un grand nombre personnalisables. Par ailleurs, tous sont disponibles gratuitement.

Xiaomi Redmi Watch 5 Une interface basique, mais plutôt claire

Comme la plupart des montres proosées par Xiaomi, la Redmi Watch 5 embarque un système d’exploitation propriétaire, basé sur RTOS, et non pas le système de Google, Wear OS.

De quoi permettre à la montre non seulement une meilleure autonomie, mais aussi une compatibilité aussi bien avec les smartphones Android que les iPhone. En contrepartie, la montre ne va pas permettre d’installer d’application tierces.

Pour contrôler la Redmi Watch 5, plusieurs gestes sont proposés :

Glissement vers le bas : accès aux notifications

Glissement vers le haut : accès aux widgets

Glissement vers la droite : accès aux paramètres rapides

Appui sur la couronne : accès aux applications / retour au cadran.

Dans l’ensemble, on a affaire à une interface plutôt simple à comprendre, même si on s’éloigne assez grandement des us et coutumes des autres modèles. Généralement, les notifications se trouvent en bas ou à gauche de l’écran et les paramètre rapides en haut. Rien de grave, mais il faudra prendre le pli.

Du côté des applications, comme on l’a vu, il faudra faire uniquement avec celles proposées nativement par Xiaomi sur la montre. Dans l’ensemble, si la plupart des fonctions se concentrent sur le suivi de sport ou de santé, la montre intègre quelques fonctions accessoires.

C’est le cas des appels téléphoniques qui peuvent être passés en Bluetooth depuis la montre — on y reviendra. La Redmi Watch 5 intègre aussi des applications météo, une liste de tâches, un enregistreur vocal, un déclencheur photo ou un minuteur. Enfin, la montre va aussi permettre d’afficher les notifications de vos applications téléphoniques, avec la possibilité de régler finement quelle application aura le droit de faire vibrer votre poignet. Un bon point.

L’application Mi Fitness

Côté smartphone, il vous faudra passer par l’application Mi Fitness pour connecter la Redmi Watch 5.

Plutôt bien conçue, cette application est simple à prendre en main et va droit à l’essentiel.

C’est surtout dans l’onglet Appareil que vous pourrez modifier certains réglages de la montre pour les mises à jour, la gestion du mode veille ou l’affichage de la disposition des applications — icônes, liste ou icône et texte.

Xiaomi Redmi Watch 5 Un suivi correct de la santé et de l’exercice

Pour le suivi de la santé et de l’activité sportive, la Redmi Watch 5 embarque les fonctions essentielles que l’on peut attendre d’une montre connectée. Elle est ainsi capable de mesurer la fréquence cardiaque, le nombre de pas et la SpO2, mais également le sommeil et le stress, via la VFC.

La montre propose un total de 150 modes sportifs, dont les plus populaires comme la course en extérieur, la natation en piscine, la randonnée, la corde à sauter, le cyclisme en plein air ou en salle et même le curling ou les fléchettes. L’application Mi Fitness permet par ailleurs d’exporter automatiquement ses données d’entraînement vers un compte Strava ou Suunto.

La précision du GPS de la Redmi Watch 5

La Redmi Watch 5 permet de s’entraîner en extérieur sans prendre son smartphone, tout en suivant votre géolocalisation par suivi GNSS à cinq systèmes : GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS.

Pour rappel, cette fonctionnalité essentielle pour une montre destinée à un usage sportif va permettre d’afficher non seulement la distance parcourue, mais aussi l’allure ou la vitesse en temps réel.

Afin d’avaluer la précision GPS de la Redmi Watch 5, je l’ai portée à plusieurs reprises lors d’entraînements en course à pied, sur des terrains variés.

Courses Référence Xiaomi Redmi Watch 5 Ecart Course 1 (ville) 13,178 km 13,019 km -1,21 % Course 2 (parc) 16,149 km 16,256 km +0,66 % Course 3 (parc) 8,303 km 8,227 km -0,92 % Course 4 (piste) 8,256 km 8,210 km -0,56 % Course 5 (parc) 8,298 km 8,195 km -1,24 % Total 54,184 km 53,907 km -0,51 %

Dans l’ensemble, la montre s’en sort relativement bien, mais avec une forte viariabilité d’une séance à l’autre. Il faut dire qu’en observant les traces GPS, la Redmi Watch 5 a tendance à zigzaguer et à prendre quelques raccourcis par rapport à une montre de sport de référence, la Garmin Fenix 8.

Suivi GPS de la Xiaomi Redmi Watch 5 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Xiaomi Redmi Watch 5 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

En ville notamment, on peut voir que la montre de Xiaomi a tendance à me positionner dans les bâtiments, à zigzaguer alors que je courais tout droit ou à prendre quelques raccourcis.

La précision de la fréquence cardiaque de la Redmi Watch 5

Bien évidemment, la Redmi Watch 5 est aussi dotée d’un capteur optique de fréquence cardiaque. Selon Xiaomi, la nouvelle montre se veut 5,2 % plus précise que l’ancienne Redmi Watch 4 dans le suivi de fréquence cardiaque.

Pour évaluer ses performances, je l’ai porté à plusieurs reprises, en parallèle d’une ceinture cardio avec mesures par électrodes, la Polar H10+, généralement considérée comme l’un des modèles les plus fiables du marché.

J’ai pu effectuer plusieurs sorties avec des intensités différentes : à allure constante, avec un bloc d’allures plus intenses et avec six blocs intenses plus court pour jauger de la réactivité du capteur de la montre.

Mesure de référence Xiaomi Redmi Watch 5 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 150 bpm 150 bpm -0,01 % +0,02 % FC max 161 bpm 161 bpm

Sur cette première séance, à allure et intensité constante, la montre de Xiaomi s’en est très bien sorti. On note uniquement trois moments, autour de 27 minutes, 41 minutes et 1h10, où elle a légèrement décroché, avant de rapidement corriger le tir.

Mesure de référence Xiaomi Redmi Watch 5 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 160 bpm 157 bpm -1,74 % +2,31 % FC max 187 bpm 180 bpm

Sur la séance avec 13 minutes d’intensité consécutive, la montre de Xiaomi a réussi à bien suivre la fréquence cardiaque durant l’échauffement et la récupération. Cependant, elle a eu du mal à s’adapter à la variation de fréquence cardiaque et a mesuré une intensité bien moindre que la ceinture Polar.

Mesure de référence Xiaomi Redmi Watch 5 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 157 bpm 160 bpm +2,33 % +2,70 % FC max 185 bpm 178 bpm

Enfin, les mesures se sont avérées bien moins précises lors de la séance avec six intervales de haute intensité. La montre Xiaomi a eu du mal à atteindre les pics de fréquence cardiaque mesurés par la ceinture Polar. Par ailleurs, sur la période finale de récupération, elle avait tendance à mesurer une fréquence cardiaque bien plus élevée que ma fréquence cardiaque réelle.

Xiaomi Redmi Watch 5 Une autonomie très confortable

Xiaomi annonce que sa montre peut fonctionner pendant 24 jours consécutifs en mode d’alimentation standardf, grâce à une batterie de 550 mAh.

Dans la pratique, j’ai configuré la montre avec l’affichage always-on activé la journée, la surveillance avancée du sommeil et du rythme respiratoire, le suivi de la SpO2 et le suivi du stress tout la journée.

Avec ces paramètres pour le moins énergivores, j’ai tout de même pu porter la montre pendant 9 jours et 8 heures avant qu’elle ne tombe à court de batterie. Sur cette période, j’ai par ailleurs couru en activant le suivi GPS durant cinq entraînements, pour un total de 5 h 30.

On a affaire ici à une montre connectée avec une excellente autonomie et, si avec ces paramètres, on est loin des 24 jours annoncés, cela reste bien supérieur à la plupart des montres du marché.

Pour la recharge, Xiaomi fournit un câble USB-A avec un embout magnétique à fixer au dos de la montre. Comptez sur 1h50 pour une charge complète de 0 à 100 %.

Xiaomi Redmi Watch 5 Appel et communication

La Xiaomi Redmi Watch 5 se connecte au smartphone en passant par le Bluetooth en version 5.3. Elle ne propose cependant pas de connexion Wi-Fi, ni de 4G.

Il reste néanmoins possible de passer des appels téléphoniques depuis la montre, connectée en Bluetooth, grâce au micro et au haut-parleur intégré. Xiaomi indique par ailleurs avoir intégré un système de réduction des bruits du vent pour les appels en extérieur. Reste que le volume est relativement bas et, même si les micros sont efficaces, les appels ne sont pas des plus confortables en milieu bruyant.

Enfin, la Redmi Watch 5 propose une géolocalisation autonome avec suivi GNSS à cinq systèmes (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS). Le fix est par ailleurs très rapide, en quelques secondes à peine.

La Xiaomi Redmi Watch 5 est disponible à la vente depuis le 15 janvier 2025 au prix de 99,99 euros. Elle est déclinée en deux teintes — noir ou argent — et avec trois coloris de bracelet : noir, lavande ou gris.

Par ailleurs, Xiaomi propose d’autres bracelets en option — en cuir, métal, ou tissu.