À ce prix là, la Huawei Watch GT 4 devient une montre connectée pas chère à offrir pour Noël

La Huawei Watch GT 4 a beau avoir été remplacé, elle reste tout à fait recommandable. C’est encore plus le cas quand elle est proposée à seulement 149 euros au lieu de 249,99 euros.

La Huawei Watch GT 4 en version 41 mm // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Huawei a dévoilé il y a quelques mois ces nouvelles tocantes, à savoir la Watch GT 5 et la Watch GT 5 Pro. À la suite de ces arrivées sur le marché, le prix de la Huawei Watch GT 4, a vu son prix baissé. Outre son design élégant, son bel écran et son suivi sportif efficace, ce modèle reste toujours intéressant, surtout au vu de son prix, qui passe sous la barre des 150 euros avec cette offre.

La Huawei Watch GT 4, c’est quoi ?

Un design classe

Une dalle Amoled de 1,32 pouce

Plus de 100 modes d’entraînement

Lancée à 249,99 euros, la montre connectée Huawei Watch GT 4 (46 mm) est aujourd’hui proposée à seulement 149 euros chez E. Leclerc.

Une montre élégante et étanche

Huawei a pour habitude de proposer des montres connectées élégantes au look soigné. Le modèle Watch GT 4 qui nous intéresse ici en est un bel exemple avec son bracelet en cuir blanc très chic et son design proche de celui des montres horlogères classiques. Et si le modèle 46 mm adopte un format de boîtier assez classique, avec des cornes dans le prolongement du boîtier, cette version 41 mm utilise un système d’accroche légèrement déporté avec un bracelet bien plus fin. Globalement, la montre est agréable à porter, sur terre et même sous l’eau puisqu’elle est certifiée 5 ATM.

Côté écran, la montre embarque une dalle Amoled de 1,32 pouce (466 x 466 pixels, 352 ppp), qui profite d’un affichage plus dense que celle de la version 46 mm en raison de sa plus petite taille. On a par ailleurs droit à un mode Always-On, ainsi qu’à un capteur de luminosité ; la marque ne communique toutefois pas sur la luminosité maximale de cet écran. Lors de notre test de la version 46 mm, nous n’avons heureusement eu aucun mal à lire les informations affichées, y compris sous un grand soleil. Côté logiciel, c’est HarmonyOS (4.2) qui est ici utilisé, et cette récente version offre notamment de nouveaux designs de cadrans TriRings. Cependant, notez que les applications tierces que l’on peut installer sur la montre sont vraiment peu nombreuses, et c’est là le gros point faible de cette montre.

Idéale pour le sport aussi

Si la Huawei Watch GT 4 n’a pas le look d’une montre sportive, elle est pourtant tout à fait adaptée pour suivre vos entraînements et surveiller votre forme physique. Elle peut par exemple reconnaître plus de 100 disciplines et propose des modes d’entraînement adaptés. Elle renferme également une puce GPS plutôt efficace, un cardiofréquencemètre (qui promet un bon suivi de fréquence cardiaque, mais avec quelques ratés sur des séances fractionnées avec de gros changements d’intensité), un oxymètre, un accéléromètre et même un capteur de température cutanée, qui peut être utilisé pour avertir en cas de l’arrivée prochaine des règles. Dommage tout de même pour l’absence d’électrocardiogramme. Les suivis du sommeil et du stress sont par ailleurs assurés.

Enfin, côté autonomie, la Watch GT 4 41 mm est dotée d’une batterie de 323 mAh, de quoi assurer, selon la marque, 7 jours d’autonomie. Bien entendu, l’autonomie réelle de la montre va fortement varier en fonction de votre usage

