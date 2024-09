Huawei lance deux montres élégantes, au suivi d’activité avancé et avec une autonomie très confortable

Huawei a dévoilé ses nouvelles montres haut de gamme, la Huawei Watch GT 5 et la Huawei Watch GT 5 Pro.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Huawei

Après Samsung, Google, Garmin et Apple, c’est désormais au tour de Huawei de clôturer l’été avec le lancement de ses nouvelles montres connectées. Outre la Huawei Watch D2, dotée d’une fonction de suivi de la tension artérielle, le constructeur chinois a dévoilé, ce jeudi, ses nouvelles montres haut de gamme, la Huawei Watch GT 5 et la Huawei Watch GT 5 Pro.

Les deux nouvelles montres de Huawei font suite à la Huawei Watch GT 4 lancée par le constructeur l’an dernier. Elles partagent par ailleurs bon nombre de caractéristiques.

Des montres aux données plus précises

C’est le cas notamment du design, assez semblable sur les deux modèles, avec un look plutôt élégant, basé sur une forme octogonale, qu’il s’agisse du petit format ou du grand modèle. Par ailleurs, les deux nouvelles montres profitent de la nouvelle génération de capteur de fréquence cardiaque TrueSense de Huawei. Celui-ci utilise désormais trois LEDs et est censé permettre des mesures 15 à 20 % plus précises pour le sommeil, la fréquence cardiaque ou le stress.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Huawei

Les deux montres profitent également de fonctionnalités plus poussées pour le suivi sportif, avec, en particulier, des mesures plus précises pour la course à pied. La Huawei Watch GT 5 et la GT 5 Pro vont ainsi mesurer l’oscillation verticale, le temps de contact au sol ou l’équilibre gauche-droite.

Autre nouveauté logicielle, les montres permettent dorénavant de répondre aux messages reçus en notifications à l’aide d’un clavier tactile — jusqu’à présent, seuls les messages préenregistrés étaient disponibles.

Enfin, du côté de l’autonomie, Huawei annonce jusqu’à 14 jours d’utilisation sur ses montres grand format et 7 jours sur les petites versions.

Une Huawei Watch GT 5 Pro en titane

Bien évidemment, les Huawei Watch GT 5 et GT 5 Pro se distinguent par quelques différences.

Par exemple, si les deux modèles sont proposés en version 46 mm pour le grand format, la GT 5 en petit format se limite à 41 mm que la GT 5 Pro petit format monte à 42 mm.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Huawei La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Huawei

Surtout, alors que les Huawei GT 5 Pro sont conçues en titane avec un verre saphir pour protéger l’écran, les Huawei Watch GT 5 se contentent d’un boîtier acier inoxydable. Logiquement, les Huawei Watch GT 5 Pro sont également plus légères.

Par ailleurs, la version « Pro » intègre quelques fonctions exclusives. Elle va par exemple proposer des fonctions de cartographie pour le trail, des modes avancés pour le golf, ainsi qu’une fonction plongée jusqu’à 40 mètres de profondeur.

Prix et disponibilité des Huawei Watch GT 5 et Huawei Watch GT 5 Pro

Les nouvelles Huawei Watch GT 5 sont disponibles à compter de ce jeudi. Elles sont proposées en France en plusieurs versions :