Test de la Huawei Watch GT 4 : une montre connectée élégante sans se ruiner, c’est possible

Décidément, Huawei est particulièrement en forme sur le domaine des montres connectées. Après les Huawei Watch Buds, Huawei Watch Ultimate et Huawei Watch GT Cyber déjà lancées depuis le début de l’année, c’est au tour de la gamme GT d’être renouvelée par le constructeur. Cette année, la Huawei Watch GT 4 est déclinée en deux versions avec deux formats avec des améliorations apportées non seulement au design, mais également sur les fonctions de sport et santé.

De quoi suffire pour convaincre ? C’est ce qu’on va voir dans ce test de la Huawei Watch GT 4.

Huawei Watch GT 4 Fiche technique

Huawei Watch GT 4 Un design très léché

Pour ses montres connectées, Huawei soigne particulièrement le design et cela se remarque une nouvelle fois avec sa Huawei Watch GT 4. Il faut dire que, dès la première génération de montre Watch GT, en 2018, le constructeur chinois a pris l’habitude de proposer un design tout en sobriété, très proche de celui de montres horlogères classiques.

La huawei Watch GT 4 n’échappe pas à la règle et vient légèrement améliorer la formule. Elle est cette fois déclinée en deux formats, avec un aspect bien différent qui ne se limite pas à la taille :

Huawei Watch GT 4 41 mm : 41 x 41 x 9,8 mm, bracelets de 22 mm

Huawei Watch GT 4 46 mm : 46 x 46 x 10,9 mm, bracelets de 18 mm

Si le modèle 46 mm adopte un format de boîtier assez classique, avec des cornes dans le prolongement du boîtier, la version 41 mm utilise un système d’accroche légèrement déporté avec un bracelet particulièrement fin. Huawei ne le cite pas clairement, mais la version 41 mm s’adresse ici assez nettement à un public féminin, en reprenant les codes de l’horlogerie traditionnelle.

Dans mon cas, c’est la version 46 mm que j’ai eu l’occasion de tester, associée à un bracelet en acier inoxydable, mais également à un bracelet en silicone, plus pratique pour le sport. Il faut dire qu’avec le bracelet en acier, la Huawei Watch GT 4 a tendance à davantage bouger sur le poignet, compte tenu d’un poids plutôt élevé. Au total, Huawei propose quatre déclinaisons pour la Watch GT 4 46 mm (acier inoxydable, nylon vert, silicone noir ou cuir brun) et trois versions pour le modèle 41 mm (acier inoxydable, milanais ou cuir blanc). Dans tous les cas, le boîtier de la montre est quant à lui conçu en acier inoxydable. La Huawei Watch GT 4 est par ailleurs certifiée 5 ATM et pourra donc être portée sous l’eau à faible profondeur, par exemple dans une piscine.

La Huawei Watch GT 4 se distingue également par son format de boîtier pas complètement rond. De face, la montre est légèrement anguleuse avec une forme octogonale. On va par ailleurs retrouver, sur la tranche droite, un bouton de raccourci ainsi qu’une couronne numérique rotative. Pas de lunette tournante autour de l’écran, mais une simple lunette rigide avec les annotations des minutes. Enfin, Huawei a positionné une grille de haut-parleur à droite, proche de la peau, et un micro à gauche.

Dans l’ensemble, la Huawei Watch GT 4 respire la qualité de fabrication et propose un design élégant, quoiqu’un peu lourd. Il faudra donc penser à bien serrer le bracelet.

Huawei Watch GT 4 Un écran efficace

Pour l’écran de sa Huawei Watch GT 4, le constructeur propose une dalle ronde Amoled. Celle-ci est proposée en deux versions en fonction du format de la montre :

Huawei Watch GT 4 41 mm : diamètre de 1,32 pouce, 466 x 466 pixels, 352 ppp

Huawei Watch GT 4 46 mm : diamètre de 1,43 pouce, 466 x 466 pixels, 326 ppp

Concrètement, si les deux montres proposent la même définition, la plus petite taille de la Huawei Watch GT 4 en version 41 mm lui permet de profite d’un affichage plus dense. Cela ne va cependant pas changer drastiquement l’expérience, puisque les 326 pixels par pouce restent largement suffisants au quotidien pour ne pas percevoir individuellement les pixels. À titre de comparaison, l’Apple Watch Series 8 propose, elle aussi, un affichage de 326 pixels par pouce, tandis que la Samsung Galaxy Watch 6 44 mm monte à 327 pixels par pouce.

Huawei ne communique pas sur la luminosité maximale de son écran. Notons cependant que la montre est dotée d’un capteur de luminosité et qu’elle saura donc ajuster l’éclairage de l’affichage en fonction de la luminosité de votre environnement. Outre la luminosité automatique, il est également possible de régler la luminosité de l’affichage à l’aide d’une jauge manuelle. Au quotidien, je n’ai jamais eu à souffrir de soucis de luminosité avec la Watch GT 4, même en allant courir en plein après-midi, avec un grand soleil et un ciel bleu.

La Huawei Watch GT 4 propose également un mode always-on qui va permettre de garder l’écran activé, même lorsque vous ne regardez pas la montre. Le cadran s’adapte alors, avec un fond noir et une luminosité plus faible, afin de conserver tout de même de l’énergie, même si ce mode va logiquement s’avérer plus énergivore.

Autre mode proposé par la Huawei Watch GT 4 : le mode sommeil. Programmable, il va permettre de désactiver l’allumage de l’écran à certaines heures ainsi que le mode always-on. Une fonction pratique pour ne pas se retrouver ébloui en pleine nuit après avoir replacé son bras à côté de sa tête en dormant. Un mode « ne pas déranger » est également intégré.

Du côté des cadrans, la Huawei Watch GT 4 en embarque 13 par défaut. Le constructeur indique par ailleurs le niveau de consommation d’énergie de chacun, de 1 à 2. Tous peuvent par ailleurs être modifiés pour afficher différentes complications ou modifier certains éléments. Par ailleurs, des dizaines d’autres cadrans peuvent être téléchargés depuis l’application Huawei Santé, sur son smartphone.

Huawei Watch GT 4 Des applications trop peu nombreuses

Comme toutes les montres connectées du constructeur, la Huawei Watch GT 4 utilise le système maison de Huawei, HarmonyOS, ici en version 4.0.

Pour rappel, ce système est assez semblable en apparence à ce qui se fait chez les autres constructeurs avec un cadran principal, un système de navigation par glissements et différentes cartes disponibles en passant à droite du cadran.

Concrètement, voici donc les gestes proposés pour la navigation depuis le cadran d’accueil :

Glissement vers le haut : accès aux notifications

Glissement vers le bas : accès aux paramètres rapides

Glissement vers la droite : accès à AI Voice, à la météo et à la musique

Glissement vers la gauche : accès aux différentes cartes / widgets

On a donc une interface semblable à ce que peut proposer Google sur la Pixel Watch, Mobvoi sur la TicWatch Pro 5 ou Fitbit sur la Sense 2. Bref, rien que du très classique pour une montre connectée.

En plus de ces gestes, la Huawei Watch GT 4 est dotée de deux boutons. Le premier, en forme de couronne, va permettre de revenir au cadran d’accueil ou à ouvrir la liste des applications installées — sous forme de grille, comme sur les Apple Watch. La couronne est par ailleurs tournante et pourra, là encore à la manière des montres connectées d’Apple, être utilisée pour naviguer dans l’interface. Néanmoins, cette fonction ne sert qu’à faire défiler les menus et non pas à passer d’un écran à l’autre ou d’une carte à l’autre, contrairement à la lunette tournante de la Galaxy Watch 6 Classic. De fait, elle s’avère donc moins utile que la lunette d’une montre Samsung.

Pour le second bouton, il va, par défaut, lancer l’application d’entraînement de Huawei. Néanmoins, il s’agit d’un bouton personnalisable et vous pourrez changer de raccourci dans les menus. Parmi les options proposées, on trouve d’autres applications (statut d’entraînement, rythme cardiaque, sommeil, ou contacts), mais également certaines fonctions comme la lampe torche ou trouver mon téléphone.

Notons également que l’appui long sur le bouton principal va permettre d’ouvrir le menu de mise hors tension, que l’appui long sur cette même touche va ouvrir l’écran multitâche et que l’appui long sur le second bouton va lancer AI Voice. Petite précision, l’assistant vocal AI Voice n’est disponible que si vous utilisez la montre connectée à un smartphone Huawei ou Honor profitant au moins de la version 10.1 de l’interface EMUI.

Comme c’est toujours le cas chez Huawei, rares sont les applications tierces disponibles pour la Huawei Watch GT 4. On notera certes TikTick, Hue Essentials ou For Spotify Controller, mais on est loin du nombre d’applications pertinentes proposées sur les montres connectées Wear OS ou watchOS. Ne comptez pas trop étendre les fonctions de la montre au-delà de ce qu’elle propose nativement.

Il en va de même pour le paiement sans contact qui n’est pas proposé sur la Huawei Watch GT 4. On se consolera avec la possibilité de passer des appels Bluetooth depuis la montre — on y reviendra — ou les réponses possibles aux messages, uniquement depuis un smartphone Android, avec des réponses préenregistrées. Impossible en revanche d’écrire ou de faire de la dictée vocale depuis la montre pour répondre à un message WhatsApp ou un SMS. Bon point en revanche, la Huawei Watch GT 4 est compatible aussi bien avec les iPhone — à partir d’iOS 9.0 — qu’avec les smartphones Android — à partir d’Android 6.0.

Enfin, parmi les nouveautés proposées sur l’interface de la Huawei Watch GT 4, on apprécie tout particulièrement les sept nouvelles cartes qui vont regrouper certaines données. Par exemple, une carte centrée sur la santé va afficher en même temps votre courbe de fréquence cardiaque votre niveau d’oxygène sanguin et votre score de sommeil. Une autre va, plus orientée vers la productivité, affiche le prochain événement à votre agenda, un raccourci vers les appels, la météo et un raccourci vers le lecteur de musique. Il est d’ailleurs possible d’exporter des titres musicaux de votre smartphone vers la montre.

L’application Huawei Santé

Pour connecter la Huawei Watch GT 4 à votre smartphone, il vous faudra télécharger l’application Huawei Santé sur iOS ou Android. Si la démarche ne pose aucun souci sur iPhone, notons cependant que Huawei Santé n’est plus mis à jour depuis quelques années sur le Play Store et qu’il vous faudra donc la télécharger directement depuis le site de Huawei.

L’application propose cinq rubriques : santé (données quotidiennes), exercice (pour lancer un entraînement depuis son smartphone), découvrir (des offres promotionnelles), appareils (pour la gestion de la montre) et moi (pour vos informations personnelles). C’est évidemment « Appareils » qui va nous intéresser ici.

Depuis l’application sur smartphone, vous pourrez gérer et télécharger davantage de cadrans, télécharger des applications tierces — rares, comme on l’a vu — exporter de la musique et paramétrer Huawei Wallet… qui n’est pas disponible en France. C’est également de là que vous pouvez configurer les réponses rapides aux notifications, ajouter vos contacts favoris, localiser la montre en la faisant sonner ou gérer l’activation de la montre en levant la main.

Bref, on a ici une application très complète qui propose tout ce qu’on attend d’une application compagnon de ce type pour une montre connectée.

Huawei Watch GT 4 Un suivi d’activité suffisant

Sans aller jusqu’à proposer l’ensemble des données d’entraînement d’une montre de sport, ou des données de santé d’une montre Samsung ou Withings, les montres de Huawei sont généralement très bien équipées dans ces domaines.

En l’occurrence, la Huawei Watch GT 4 profite non seulement d’une puce GPS, d’un cardiofréquencemètre, d’un oxymètre et d’un accéléromètre, mais également d’un capteur de température cutanée. La montre va également vous permettre d’enregistrer vos séances d’entraînement sur plus de cent sports.

La précision du GPS de la Huawei Watch GT 4

Du côté de la puce de géolocalisation, la Huawei Watch GT 4 profite, comme les autres modèles du constructeur, d’un suivi sur cinq constellations GNSS (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS) avec double fréquence (L1+L5). En théorie, cela la positionnerait donc face aux meilleures montres de sport du marché ou de l’Apple Watch Ultra.

Par ailleurs, Huawei affirme avoir amélioré son suivi de géolocalisation grâce à une orientation des antennes en formation de faisceau pour qu’elles restent orientées vers le ciel en permanence, quelle que soit la position du poignet. Attention toutefois, cette caractéristique, censée améliorer la géolocalisation de l’ordre de 30 %, n’est proposée que sur la Huawei Watch GT 4 en version 46 mm — et donc pas sur le petit modèle 41 mm.

Pour évaluer la précision du suivi de géolocalisation de la Huawei Watch GT 4, je l’ai portée à mon poignet pendant plusieurs séances de course à pied, aussi bien en ville, proche des immeubles, que dans un bois plus dégagé. J’ai ensuite comparé le tracé et la distance parcourue avec ceux mesurés par une montre de sport au suivi particulièrement fiable, la Garmin Forerunner 255.

Courses Référence Huawei Watch GT 4 Écart Course 1 9,488 km 9,560 km +0,76 % Course 2 11,216 km 11,440 km +2,00 % Course 3 8,663 km 8,700 km +0,43 % Total 29,367 km 29,700 km +1,13 %

Concrètement, la Huawei Watch GT 4 s’avère effectivement de très bonne qualité quant au sujet de géolocalisation avec une marge d’erreur moyenne de seulement 1,13 %. À titre de comparaison, sur une séance de 10 km, cela signifie qu’elle aura tendance à ne rajouter que 130 mètres. Surtout, les allures et vitesses mesurées en temps réel seront suffisamment fiables pour que vous puissiez vous baser dessus pour vos entraînements.

Pour expliquer cette marge d’erreur — faible, mais tout de même notable — il suffit de se pencher sur les tracés ci-dessous. Contrairement à la Forerunner 255, la montre de Huawei a en effet un peu de mal dans les zones urbaines, proches des bâtiments, avec des courbes un peu trop marquées et des dérivations notables.

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la Huawei Watch GT 4

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la Huawei Watch GT 4

Encore une fois, c’est un comportement assez classique pour une montre connectée, mais ça reste un suivi de bonne qualité dans l’ensemble.

La précision de la fréquence cardiaque de la Huawei Watch GT 4

Huawei utilise ici son capteur de fréquence cardiaque TruSeen 5.5+, qui se veut plus efficace en mouvement ou à basse température.

Cette fois, pour mesurer la précision du capteur et sa réactivité, j’ai porté la montre en parallèle d’une ceinture cardiofréquencemètre de référence, la Garmin HRM-Pro, durant deux séances de course à pied. J’ai ensuite comparé aussi bien les courbes de fréquence cardiaque que les valeurs maximales et moyennes obtenues par chaque appareil.

Mesure de référence Huawei Watch GT 4 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 160 bpm 161 bpm +0,08 % +0,18 % FC max 176 bpm 175 bpm

Sur cette première séance, avec une allure globalement constante, la Huawei Watch GT 4 s’en sort correctement, même si elle a tendance à surévaluer la fréquence cardiaque moyenne de 1 battement par minute — et à sous-évaluer la fréquence cardiaque maximale de 1 bpm. Les accélérations et décélérations sont bien évaluées. Cependant, on notera un léger retard, de quelques secondes, signe d’une moins bonne réactivité de la montre par rapport à une mesure au thorax.

Mesure de référence Huawei Watch GT 4 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 163 bpm 163 bpm -0,15 % -0,06 % FC max 182 bpm 181 bpm

Sur la seconde séance, avec des variations d’allure et d’intensité bien plus importantes, la montre de Huawei a davantage de mal. Ça se constate notamment après 35 minutes où la Huawei Watch GT 4 va avoir du mal à mesurer les pics de fréquence cardiaque, ainsi que les valeurs minimales, entre deux efforts intenses.

On a affaire ici à un bon suivi de fréquence cardiaque, mais qui pourra avoir quelques ratés sur des séances fractionnées avec de gros changements d’intensité.

Les fonctions de sport et santé de la Huawei Watch GT 4

La capteur de fréquence cardiaque de la Huawei Watch GT 4 et son accéléromètre sont également utilisés pour d’autres usages, comme le suivi du sommeil, du stress ou de la respiration pendant le sommeil. Le capteur de température intégré peut quant à lui être utilisé pour avertir en cas de l’arrivée prochaine des règles — une fonction reprise des Apple Watch et des montres Samsung.

Si la Huawei Watch GT 4 est capable de mesurer votre SpO2 pendant la nuit, elle n’est en revanche pas équipée d’électrocardiogramme. Impossible donc de réaliser un ECG comme ce peut être le cas chez Samsung, Apple ou Withings.

Huawei Watch GT 4 Une excellente autonomie

En fonction du format choisi, la Huawei Watch GT 4 aura logiquement une batterie et une autonomie différente :

Huawei Watch GT 4 41 mm : batterie de 323 mAh, 7 jours d’autonomie

Huawei Watch GT 4 46 mm : batterie de 524 mAh, 14 jours d’autonomie

Bien entendu, l’autonomie réelle de la montre va fortement varier en fonction de votre usage. L’écran activé en permanence va logiquement diminuer grandement l’autonomie de la montre, tout comme son utilisation en suivi d’activité avec GPS.

Pour évaluer l’autonomie de la Huawei Watch GT 4 46 mm, j’ai utilisé les mêmes réglages que pour toutes les montres testées sur Frandroid, à savoir la détection automatique de la SpO2, le suivi du sommeil, du stress, de la température cutanée et de la fréquence cardiaque en continu. L’écran était par ailleurs réglé en mode always-on.

Avec ces paramètres pour le moins exigeants, la Huawei Watch GT 4 a pu fonctionner pendant cinq jours et cinq heures avant de tomber à court de batterie. Sur cette période, j’ai par ailleurs couru avec le suivi GPS pendant un total de 3 heures et 132 minutes.

Sans surprise, même si on est loin des deux semaines promises par Huawei, la Watch GT 4 propose une excellente autonomie, bien meilleure que ce que peuvent proposer des Galaxy Watch ou des Apple Watch par exemple. Nul doute par ailleurs qu’avec des réglages plus souples — sans écran always-on par exemple — on atteindra facilement la semaine d’utilisation.

La Huawei Watch GT 4 se recharge à l’aide du câble fourni par le constructeur, avec une base de charge par induction et une prise USB-A — mais sans bloc d’alimentation. La montre est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Comptez environ deux heures pour une charge complète, de 0 à 100 %.

Huawei Watch GT 4 Appel et communication

La Huawei Watch GT 4 n’est pas compatible avec la 4G et ne peut donc pas être utilisée de manière autonome, sans son smartphone, du moins pas pour se connecter à Internet et recevoir des notifications. Il faudra donc se contenter d’une connectivité Bluetooth. La montre n’est pas non plus compatible NFC ou du moins ne permet pas, en France, d’utiliser cette connexion pour le paiement sans contact.

Du côté du GPS, comme on l’a vu, la Huawei Watch GT 4 est compatible avec les services de géolocalisation GNSS double fréquence GPS, Galileo, Glonass, BeiDou et QZSS. Le fix est relativement rapide, en moins d’une minute.

Si la Huawei Watch GT 4 ne peut être utilisée seule pour passer des appels, elle permet néanmoins de répondre ou de passer des appels téléphoniques en Bluetooth, grâce au micro et au haut-parleur intégrés.

Pour les appels vocaux, la Huawei Watch GT 4 peut s’utiliser comme kit mains libres pour répondre ou passer des appels grâce au microphone et au haut-parleur intégré. La diffusion du son par les haut-parleurs peut-être réglée avec la couronne, mais, même à volume maximal, reste un peu trop faible pour une discussion confortable.

En revanche, comme souvent sur les montres du constructeur chinois, la captation vocale est exemplaire et le micro va vraiment se concentrer sur votre voix, de sorte que votre interlocuteur n’entendra pas les bruits autour de vous. « Attends, mais tu m’appelles d’une montre, là ? », s’est ainsi exclamé mon rédacteur en chef, surpris que ce ne soit pas d’un smartphone, compte tenu de la qualité sonore capturée. On en reviendrait même à regretter d’autant plus que la Huawei Watch GT 4 ne soit pas compatible eSIM et qu’il y ait besoin d’avoir son smartphone avec soi pour passer des appels.

Huawei Watch GT 4 Prix et date de sortie

La Huawei Watch GT 4 est d’ores et déjà disponible. La montre connectée est affichée en France à partir de 249 euros pour la version 46 mm et à partir de 269 euros pour le modèle 41 mm. Dans le détail, voici les différentes versions proposées :