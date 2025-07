Les résultats du Bac 2025 sont en ligne : voici où les consulter

Prix et disponibilité

Le grand jour approche pour 700 000 candidats. Les résultats du Baccalauréat 2025 tombent ce vendredi 4 juillet, et contrairement aux idées reçues, pas besoin de faire la queue devant votre lycée : tout se consulte en ligne, confortablement installé chez vous.

Pour aller plus loin

Résultats du Bac 2025 : comment les consulter et avoir ses notes ?

Les résultats seront disponibles à partir de 11h30 pour la plupart des académies françaises, mais attention aux décalages horaires selon votre zone géographique. La Réunion et Mayotte ouvrent le bal dès 7h du matin, tandis que la Polynésie française ferme la marche à 20h.

Voici les créneaux par académie pour ne pas manquer l’heure H :

Vous trouverez davantage de détails ici.

Les DOM-TOM suivent leurs propres horaires : 16h pour la Guadeloupe, 15h pour la Martinique.

Uniquement si vous avez coché la case « affichage public » lors de votre inscription ET si vous avez réussi l’examen. Les candidats qui ont échoué ou qui n’ont pas autorisé l’affichage public n’apparaissent pas dans les listes en ligne.

Si vous ne trouvez pas le nom d’un proche, pas de panique : cela peut simplement signifier qu’il a préféré garder ses résultats privés, pas forcément qu’il a échoué.

Aucune application officielle n’existe pour consulter les résultats du Bac. Les opportunistes prolifèrent sur les stores avec des apps mal notées qui pourraient même vous faire payer un service gratuit par nature. Restez sur les sites officiels, c’est plus sûr et tout aussi rapide.

Cyclades, la voie officielle : La plateforme du ministère de l’Éducation reste la référence. Tapez les premières lettres de votre nom de famille et découvrez instantanément si vous décrochez votre précieux sésame. Simple, fiable, gratuit.

Le site de votre académie : Chaque académie dispose de son espace dédié aux résultats. Une alternative sûre si Cyclades sature sous l’affluence.

Les médias spécialisés : Le Figaro, Ouest France et autres sites d’actualité proposent leurs propres moteurs de recherche, souvent accompagnés de statistiques détaillées sur les taux de réussite et mentions.

