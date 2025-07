Windows 11 continue de grandir auprès des joueurs… mais ils ne viennent pas de l’OS que vous croyez

Windows 11 ne bénéficie pas uniquement de l’abandon progressif de Windows 10 pour gagner du terrain auprès des joueurs. C’est ce que révèle la dernière enquête de Steam, dont les données s’avèrent intéressantes à bien des égards.

Windows 11 ne bénéficie pas uniquement de l’abandon progressif de Windows 10 // Source : Samsung via Unsplash

Les données partagées au travers de la dernière enquête « Steam Survey » nous permettent de mieux cerner la répartition des OS sur l’imposant échantillon de joueurs officiant sur la plateforme de Valve.

On apprend ainsi que l’abandon progressif de Windows 10 n’est pas l’unique moteur de croissance pour Windows 11 — qui est désormais la version de l’OS la plus utilisée. Elle représente à elle seule près de 60% de la part globale de Windows sur la dernière Steam Survey, avec une croissance de +1,54% d’utilisateurs en juin.

Windows gagne, globalement, encore plus de terrain auprès des joueurs

En y regardant de plus près, on s’aperçoit que si la baisse du nombre d’utilisateur de Windows 10 contribue fortement à l’adoption de Windows 11 à plus grande échelle, la part globale de Windows a augmenté au détriment de Linux et macOS, qui perdent tout deux une (petite) portion d’utilisateurs, toujours sur la dernière enquête de Steam.

On constate enfin que Windows 7 continue logiquement sa décrue, et que l’utilisation de Windows 10 reste néanmoins importante, potentiellement suite à l’extension du support de sécurité annoncé par Microsoft pour cette version. Il y a aussi fort à parier qu’une bonne partie des utilisateurs de Steam toujours sous Windows 10 ne peuvent tout simplement pas migrer vers Windows 11 faute de matériel compatible.

Quid des GPUs les plus utilisés par les joueurs Steam ?

Comme à chaque fois, la parution de l’enquête matérielle de Steam nous permet d’avoir une idée précise des cartes graphiques les plus populaires auprès des PCistes utilisant la plateforme de Valve (c’est à dire l’essentiel des joueurs PC). On remarque ainsi que la RTX 3060, qui est longtemps resté la carte la plus utilisée, cède désormais sa place à la RTX 4060… mais pas n’importe laquelle.

En juin 2025, c’est en effet la version mobile de la RTX 4060 qui est la devenue la carte graphique plus utilisée, puisqu’elle est employée par 4,79% du nombre total de joueurs ayant participé au sondage. Il faudra voir à l’avenir si la tendance se confirme, mais cette donnée est intéressante car elle tend à démontrer que plus de joueurs se tournent vers des solutions mobiles et vers des PC portables.

Quant à la RTX 4060 mobile, elle a profité d’une très large diffusion ces dernières années, en intégrant de très nombreux appareils, souvent proposés à des tarifs abordables. On la retrouve aussi sur de nombreux PC portables créatifs d’ancienne génération. De quoi expliquer au moins en partie sa popularité.