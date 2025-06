Microsoft rallonge l’espérance de vie de Windows 10… sous conditions

Alors que l’arrêt de la prise en charge de Windows 10 doit intervenir en octobre prochain, Microsoft vient d’annoncer la mise à disposition gratuite d’un an de mise à jour supplémentaire. Enfin… presque gratuite.

Crédit : Frandroid

C’était une date largement redoutée pour bon nombre de propriétaires de PC. Alors que les mises à jour Windows 10 devaient cesser le 14 octobre 2025, Microsoft vient de repousser la date butoir à 2026, à condition d’accepter certains compromis.

Comme l’explique Ars Technica, la firme va offrir un an de suivi logiciel supplémentaire à celles et ceux qui acceptent de synchroniser leurs paramètres sur le cloud Microsoft. Une offre qui s’accompagne de quelques astérisques.

Ce rab de vie de Windows 10 s’inscrit en fait dans le cadre du programme de sécurité étendue de Windows qui permettait jusque là de profiter d’un an de suivi supplémentaire contre un abonnement de 30 € par an environ. Dans un billet de blog publié le 24 juin, Microsoft a détaillé de nouveaux moyens de s’inscrire à ce programme.

La première, et sans doute la plus facile, est d’utiliser l’outil Windows Backup qui va être proposé à tous les PC éligibles dès les mois de juillet et août prochain. Si vous acceptez de synchroniser les paramètres de configuration de votre machine sur le cloud de Microsoft, la firme promet de déployer gratuitement un an de mise à jour de sécurité en plus sur votre PC. Cela oblige par contre à utiliser un compte Microsoft sur votre ordinateur.

Interface de Windows 10

L’autre moyen, quasi gratuit, de profiter d’un an de mise à jour supplémentaire est d’utiliser des « points Microsoft ». Accumulable en faisant des recherches sur Bing, en achetant des contenus sur le Microsoft Store ou en installant l’extension Bing à votre navigateur, ces points peuvent être transformés en rab de suivi logiciel à partir du 14 octobre prochain. Il vous en « coûtera » 1000 points pour un an de mise à jour supplémentaire.

Une générosité intéressée

Si ce revirement de Microsoft est une très bonne nouvelle pour les 400 et quelques millions de machines qui allaient être abandonnées logiciellement cette année, Microsoft ne fait pas ça complètement par hasard. Pousser Windows Backup à deux avantages pour la firme.

Le premier est de faciliter l’inévitable transition vers Windows 11 en ayant tous vos paramètres déjà à portée de cloud (et, pourquoi pas, de vous inciter aussi à acheter un peu d’espace de stockage sur Onedrive en passant). Le deuxième est de convaincre les derniers récalcitrants à utiliser un compte Microsoft sur leurs machines plutôt qu’un simple compte utilisateur local. Une manière de récolter quelques juteuses données personnelles.

Quoi qu’il en soit, si vous voulez garder votre PC Windows 10 protégé des virus et autres menaces un an de plus, vous savez désormais quoi faire. Précisons tout de même qu’il ne s’agit que de mise à jour de sécurité et que l’OS ne profitera plus d’aucune nouveauté logicielle.