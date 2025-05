Microsoft revient (un tout petit peu) en arrière sur la fin de vie de Windows 10

Alors que Microsoft va cesser de prendre en charge Windows 10 d’ici à la fin de l’année, le même Microsoft a aussi annoncé qu’il continuerait de mettre à jour certaines de ses applications pour le même Windows 10.

Crédit : Microsoft

Voilà presque 4 ans que Microsoft a sorti Windows 11 et autant d’années que l’entreprise tente de faire migrer les utilisateurs et utilisatrices de PC vers son nouveau système d’exploitation. Mais alors que la fin de vie annoncée de Windows 10 arrive à grands pas, l’entreprise vient de faire un étrange compromis.

Comme l’a remarqué Neowin, les applications Microsoft 365 installées sur l’OS (Word, Excel, Outlook, etc) continueront à recevoir des mises à jour durant 3 ans, même après l’abandon logiciel du système d’exploitation.

Du rab de MàJ jusqu’en 2028

Depuis janvier dernier pourtant, la firme de Redmond avait indiqué que ces logiciels cesseraient de recevoir des correctifs de sécurité et autres nouvelles fonctionnalités dès que Windows 10 prendrait sa retraite. Une manière, un peu agressive, de pousser les gens à mettre à jour leurs machines ou, en cas d’incompatibilité, à pousser au rachat d’un nouvel ordinateur.

Désormais, sans que l’on sache très bien pourquoi, l’entreprise indique désormais qu’elle « continuera à fournir des mises à jour de sécurité pour Microsoft 365 Apps sur Windows 10 pendant trois ans après la fin du support de Windows 10. » Une manière de « maintenir la sécurité pendant la transition vers Windows 11 », indique la documentation de l’entreprise.

Crédit : Microsoft

Concrètement, cela signifie que la suite Office, mais aussi des solutions comme OneDrive ou Microsoft Teams, continueront de recevoir des mises jusqu’en octobre 2028. Le sort des applications indépendantes comme Office 2024 n’est quant à lui pas très clair, mais la suite logicielle devrait à priori recevoir des mises à jour jusqu’en octobre 2029.

LibreOffice en alternative

Attention, cela ne veut pas dire pour autant que votre PC Windows 10 vient pour autant de gagner 3 ans de vie en plus. Microsoft ne s’engage qu’à mettre à jour sa suite d’applications disponible sur abonnement, mais le système d’exploitation qui les fait tourner restera vulnérable à toutes les nouvelles failles de sécurité, puisqu’il ne sera plus mis à jour à partir d’octobre prochain.

Néanmoins, cela reste une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont un abonnement actif au service de Microsoft et qui ne se voyaient pas racheter un ordinateur flambant neuf juste pour continuer à recevoir des mises à jour pour leur logiciel de traitement de texte. Et si vous ne souhaitez pas utiliser les solutions de Microsoft, les logiciels de productivité de LibreOffice devraient eux rester compatibles et maintenus à jour sur Windows 10 pour encore un bout de temps.