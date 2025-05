Le passage à Windows 11 condamne de nombreux PC à l’obsolescence. Une situation inadmissible pour l’initiative « End of 10 » qui met en avant Linux comme une alternative salvatrice.

La fin du support de Windows 10 rime pour certains utilisateurs comme la fin de leur ordinateur. Bien que Microsoft autorise ses usagers à installer Windows 11 sur des PC ne remplissant pas les conditions matérielles requises, ces derniers s’exposent à de nombreux problèmes d’incompatibilités.

Pour accéder à Windows 11 dans de meilleures conditions, Microsoft recommande à ces utilisateurs dont les PC sont encore fonctionnels de changer purement et simplement leur machine pour accéder à Windows 11. Une situation qui placerait près de 240 millions de PC face à une obsolescence programmée, selon TechSpot.

Face à ce problème de taille, des initiatives se montent à la manière de « End of 10 », qui souhaite profiter de cet événement pour rappeler l’existence de Linux et en vanter les mérites.

Un système plus respectueux

Ce système d’exploitation largement apprécié par de nombreux utilisateurs pourrait trouver son heure de grâce auprès de ces utilisateurs lésés. Pour convaincre ces futurs utilisateurs, « End of 10 » met en avant différents avantages à l’utilisation de Linux, évoquant sa gratuité, l’absence de logiciels espions et de publicités ou encore le contrôle accru qu’il donne aux utilisateurs sur leur machine.

Enfin, le collectif met en avant le côté polluant de nos machines en précisant que « La production d’un ordinateur représente plus de 75 % des émissions de carbone tout au long de son cycle de vie ». Une raison supplémentaire de le conserver en état de marche le plus longtemps possible.

Un soutien communautaire

Pour se retrouver dans cet écosystème aux multiples versions, « End of 10 » met à disposition sur son site un guide d’installation rapide permettant de passer facilement de Windows à Linux. Pour les usagers qui seraient moins à l’aise, le collectif met en avant le soutien communautaire apporté par Linux en répertoriant quelques lieux permettant de poser des questions sur Linux et de faire la bascule en étant accompagné.

En France, les initiatives menées par les Repair Café peuvent être un bon point de départ pour en apprendre plus sur Linux.