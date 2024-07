Quand acheter un iPhone ? Nos conseils pour choisir le meilleur moment

La question du timing pour l'achat d'un iPhone est primordiale. Vous souhaitez acquérir un iPhone 15 ou une autre déclinaison de la gamme ? L'équipe Guides d'achat vous le déconseille à ce période de l'année : on vous explique pourquoi ce n'est pas le bon moment.

Sur le cycle de vie d’un smartphone, il y a toujours des moments opportuns et des périodes moins propices à l’achat. Vous ne savez pas si c’est le bon moment pour choisir un nouvel iPhone ? L’avantage avec Apple, c’est que tout est réglé comme du papier à musique depuis bien des années. À quelques semaines de la Keynote de septembre, et donc de la sortie des nouveaux iPhone, ce n’est plus le bon moment pour acheter un iPhone 15 ou bien l’une des déclinaisons. Si vous préférez donc patienter pour vous offrir le nouveau modèle, nous vous renvoyons vers notre dossier pour tout savoir sur l’iPhone 16.

Pourquoi ce n’est plus le bon moment pour acheter un iPhone 15 : une question de prix

Comme toujours lors de la conférence de présentation des nouveaux iPhone, Apple en profite pour mettre à jour son catalogue en retirant certains modèles de la vente, et en baissant le prix d’autres. Si vous souhaitez faire une bonne affaire, nous vous déconseillons donc d’entreprendre un achat pendant les mois de juillet, août et début septembre.

Après la sortie d’une nouvelle génération, il se peut que le modèle précédent bénéficie d’une nouvelle ristourne… Ou bien qu’il soit carrément prévu de disparaître du catalogue, auquel cas, il est possible qu’il bénéficie d’un généreux destockage.

Ainsi, après la sortie des iPhone 16, certains modèles de la gamme iPhone 15 seront sans doute voués à disparaître du catalogue. L’histoire le prouve : l’année passée, ce sont en effet les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max qui ont été évincés au profit de la nouvelle génération. Il en va de même pour d’anciens modèles toujours présents au catalogue. Par exemple, il y a de fortes chances que l’iPhone 13 vive ses dernières heures en neuf.

Quel est le bon moment pour acheter un iPhone ? Une question de patience

En plus de la modification des prix, il y a des périodes avantageuses pour profiter d’un iPhone moins cher. La première période propice à l’achat d’un smartphone Apple, c’est pendant le Black Friday, jusqu’au début du mois de décembre. Ensuite, c’est au cours du mois de février de l’année suivante que l’iPhone atteint son prix le plus intéressant chez les webmarchands. En effet, sur Amazon ou encore la Fnac, les smartphones bénéficient de belles promotions.

En bref, il est plus raisonnable d’attendre cinq mois après la sortie de l’iPhone pour voir ce dernier atteindre un prix que nous qualifierons de plus convenable. Par exemple pour l’iPhone 15 ou même l’iPhone 14, la baisse de prix affichée commence à se stabiliser dans le courant du mois de février. Si vous souhaitez acquérir un iPhone reconditionné, ces considérations de timing ne sont pas à prendre en compte.

Quand faut-il vendre votre iPhone ?

Pour ce qui est de la perte de valeur d’un iPhone, les appareils de chez Apple perdent de leur valeur bien moins rapidement que des smartphones sous Android. Sur le marché de la seconde main, la théorie n’est pas exactement identique à l’achat. En l’occurrence, si vous voulez avoir une valeur de vente optimale, il est conseillé de le faire dans les semaines avant la Keynote de septembre. Mais, si vous êtes attentifs, vous aurez compris que les acheteurs sont à ce moment-là potentiellement plus frileux à l’achat. Comment bien revendre un produit tech ? Il est toujours possible de faire confiance aux sites spécialisés.

Selon nous, le vrai bon timing propice pour vendre un iPhone d’occasion se situe avant les fêtes de fin d’année. En effet, la demande est très forte sur cette période et la seconde main est une bonne alternative en termes de prix.

Quel iPhone choisir ?

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.