MacBook Air M3 vs M2 : voici les meilleures offres du Black Friday 2024

Le Black Friday 2024 fait la part belle aux MacBook Air avec des offres sur les modèles M3 et M2. De 979 € à 1559 €, on fait le point sur les meilleures configurations disponibles.

Les réductions touchent l’ensemble de la gamme, du modèle d’entrée de gamme aux versions les plus musclées. Point notable : les configurations 16 Go de RAM sont particulièrement bien positionnées, avec des tarifs jamais vus jusqu’alors.

L’offre la plus attractive se situe sur le MacBook Air M3 13,6″ avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, proposé à 1099 €. Une configuration particulièrement intéressante pour les utilisateurs exigeants qui privilégient la fluidité à l’espace de stockage.

MacBook Air M2 13″ :

Version 8/256 Go à 879 € disponible à la Fnac

Version 16/256 Go à 999 € (-200 €) disponible sur Amazon

Version 8/512 Go à 999 € disponible à la Fnac

Version 16/512 Go à 1 229 € disponible à la Fnac

MacBook Air M3 13.6″ 8/256 Go à 979 €-999 € :

Minuit (979 €) disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY50)

Argent (979 €) disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY50)

Gris sidéral (979 €) disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY50)

Lumière stellaire (979 €) disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY50)

MacBook Air M3 13.6″ 16/256 Go à 1099 € :

Minuit + 70W (1119 €) disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Argent + 70W (1099 €) disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Gris sidéral + 70W (1099 €) disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Lumière stellaire + 70W (1099 €) disponible à la Fnac (code : DARTY100), Darty et Amazon

MacBook Air M3 13.6″ 16/512 Go à 1319 € :

Minuit + 70W disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Argent + 70W disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Gris sidéral + 70W disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Lumière stellaire + 70W disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

MacBook Air M3 15.3″ 16/256 Go à 1349 € :

Minuit disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY100)

Argent disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY100)

Gris sidéral disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY100)

Lumière stellaire disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY100)

MacBook Air M3 15.3″ 16/512 Go à 1549 €-1579 € :

Minuit (1579 €) disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Argent (1549 €) disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Gris sidéral (1549 €) disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

Lumière stellaire (1549 €) disponible à la Fnac, Darty (code : DARTY100) et Amazon

MacBook Air M3 15.3″ 24/512 Go à 1559 € :

Minuit disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY100)

Argent disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY100)

Gris sidéral disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY100)

Lumière stellaire disponible à la Fnac et Darty (code : DARTY100)

Conseils d’achat selon les profils

Pour un usage bureautique classique (web, mails, suite Office), le modèle 8/256 Go suffit amplement. Celles et ceux qui manipulant régulièrement plusieurs applications lourdes gagneront à opter pour 16 Go de RAM, une configuration désormais accessible à partir de 1099 €.

La puce M3 apporte son lot de changements, notamment au niveau des performances graphiques et du support du Wi-Fi 6E. Cependant, les MacBook Air M2 restent des machines extrêmement compétentes, d’autant plus avec les prix actuels. Le modèle 13,6″ 8/256 Go à 979 € représente une excellente porte d’entrée dans l’univers Mac…. même si on vous conseille 16 Go de mémoire unifiée.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.