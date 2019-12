Comment revendre les smartphones et appareils électroniques que vous ne voulez plus

On change régulièrement de smartphone et les nombreuses périodes de promotions nous poussent à acheter toujours plus d'appareils électroniques. Il arrive cependant un moment où ils prennent de la place -- et la poussière -- et qu'on souhaite les revendre. De nombreux sites comme eBay ou LeBonCoin existent et il n'est pas facile de s'y retrouver, alors suivez le guide !

Le marché de l’occasion est en pleine expansion, les sites d’entraide et de petites annonces connaissent un véritable succès, ils permettent pour les uns de revendre des objets dont ils n’ont plus besoin et pour les autres d’en acheter à moindre coût. Tout le monde y gagne. Mais il est compliqué de s’y retrouver, voici donc nos conseils pour débarrasser vos placards ou échanger discrètement un cadeau qui ne vous plait pas.

Estimer le prix de revente

C’est évidemment un point important : avant de revendre, il faut estimer le prix de revente. Ce prix dépend de nombreux paramètres, comme l’état de votre smartphone (ou autre produit tech), le fait qu’il soit encore sous garantie, mais aussi sa côte (en fonction de l’offre et de la demande). Pour déterminer cela, nous vous conseillons de chercher des petites annonces d’un produit similaire sur eBay et LeBonCoin, mais aussi de réaliser une veille sur les sites marchands et autres places de marché.

Bien entendu, si vous vendez votre smartphone plus cher que son prix de vente neuf, il vous faudra de la chance. N’hésitez pas à préciser dans votre annonce si vous êtes prêts à négocier et si les frais de port sont compris dans le prix de vente.

Le forum de Frandroid, des petites annonces et des bons plans

Divers canaux de vente s’offrent à vous. Nous ne pouvons que vous conseiller de passer par notre forum, où des passionnés proposent de temps en temps de bonnes affaires et où vous pourrez prendre la température des prix pratiqués avant de vous lancer vous aussi dans le commerce. Vous le trouverez à cette adresse : Forum de Frandroid.

N’hésitez pas à faire un tour du côté du forum de Hardware.fr qui est également très pratique pour ce genre d’occasion.

Petites annonces

Pour tirer le meilleur prix de son matériel, le mieux est encore de le vendre directement à un autre particulier. Nous vous conseillons donc de partager dans un premier temps l’annonce auprès de votre entourage, sur les réseaux sociaux par exemple.

L’autre solution est de se tourner vers les petites annonces et vous aurez le choix entre les plateformes. En effet, diverses applications gratuites et compatibles iOS comme Android sont disponibles et vous permettront de suivre vos tractations où que vous soyez.

LeBonCoin

LeBonCoin, c’est le must du must : forte demande et beaucoup d’offres. C’est également le meilleur endroit pour se faire avoir. Nous avons quelques conseils à suivre, que vous pouvez également adopter sur d’autres sites de petites annonces.

Pour le titre de votre annonce, faites court et informatif. Par exemple : « Samsung Galaxy S9 (32 Go) Noir, état neuf avec facture ». Si vous vendez un smartphone, indiquez quelques caractéristiques (coloris, quantité de stockage, état général). Donnez le maximum de détails sans faire trop long. Mettez plusieurs photos, en particulier sur des éléments notables (si vous avez quelques rayures, indiquez-le et prenez-les en photo). Il faut vraiment rassurer l’acheteur, mettez-vous à sa place.

LeBonCoin est également un repère d’arnaqueurs en tout genre. En cas de vente de la main à la main, privilégiez les espèces. Refusez les chèques et passez plutôt par des paiements via intermédiaires (de type PayPal ou virement bancaire). N’hésitez pas non plus à vous renseigner sur le service de paiement sécurisé mis en place par la plateforme.

Nous vous conseillons également de créer un numéro de téléphone dédié, en passant par les applications Switch Number ou OnOff par exemple.

Avantages :

C’est simple d’utilisation

C’est un site connu avec un fort trafic

Inconvénients :

Il faut être très vigilant face aux arnaques

Pas de sécurité de paiement

Vous pouvez télécharger l’application dédiée, ou passer par le site Web.

Leboncoin Télécharger gratuitement

Facebook

Sur Facebook de nombreux groupes existent pour les petites annonces, l’entraide et l’achat, vente, échange d’appareils.

Vous pouvez les trouver facilement en recherchant par mots clés comme « achat vente » + le nom de votre ville. Une fois dans un groupe vous n’aurez plus qu’à poster votre annonce et gérer ensuite les commentaires / messages privés. Attention à bien vérifier les demandes d’invitations pour discuter en privé. Tout cela se passe sur Facebook Marketplace.

Avantages :

C’est simple d’utilisation

Énormément d’utilisateurs

Inconvénients :

Fortes possibilités d’arnaques, restez vigilants !

Pas de sécurité de paiement, suivez les conseils que l’on a donnés plus haut

N’hésitez également pas à publier sur votre fil d’actualités auprès de vos amis, avec de jolies photos pour accompagner l’annonce.

Vous pouvez également passer par des groupes privés, comme Ventes Hardware.

Les autres sites de petites annonces

Il existe de nombreux autres sites de petites annonces qui manquent de visibilité et de trafic. Nous avons tout de même sélectionné quelques-uns d’entre eux, comme Wallapop, Stootie (qui offre la possibilité de paiement sécurisé), mais aussi le célèbre eBay (qui a perdu un peu de sa notoriété, mais qui offre la sécurité de paiement avec PayPal). Attention tout de même, eBay prend des commissions importantes si vous passez par leur système de paiement, ce qui est souvent obligatoire pour rassurer les acheteurs.

Wallapop Gratuit

Stootie Télécharger gratuitement

eBay Télécharger gratuitement

Places de marché

L’autre solution consiste à passer par une place de marché. C’est un lieu intéressant à plus d’un titre : il sécurise les paiements, mais vous aurez des commissions à reverser aux plateformes. PriceMinister est un peu le spécialiste du genre et peut intervenir en cas de litige. Notez que les délais de réception du paiement sont importants, il faut attendre que l’acheteur valide la réception du produit.

Rakuten Achat & Vente en ligne au meilleur prix Gratuit

Amazon permet aussi de revendre des produits tech, il suffit d’aller sur la fiche produit de votre objet à vendre puis de cliquer sur « Vendez sur Amazon ». En tant que particulier, si vous vendez moins de 25 produits par mois, l’offre « basic » est suffisante.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : vous pouvez expédier vous-même le produit à l’acheteur ou l’envoyer simplement dans un centre de distribution Amazon et Amazon l’expédiera aux clients lors de leurs commandes. Grâce au service Expédié par Amazon, les articles sont éligibles à la livraison gratuite dans le cadre d’Amazon Premium. Évidemment, Amazon prendra sa marge sur la vente : sur la tech, environ 12 % de commission.

Recyclage de mobiles en ligne

Si vous ne voulez pas vous casser la tête, les sites de recyclage vous permettront d’estimer vos produits à vendre et surtout vous les rachèteront. Évidemment, c’est moins rentable qu’une vente directe, mais vous encaisserez votre argent assez rapidement avec une sécurité certaine. Attention tout de même, comparez les estimations entre plusieurs services et n’hésitez à être précis sur l’état de votre appareil. Vous remarquerez que les marques moins connues en France, comme Xiaomi par exemple, ne sont pas prises en compte.

Voici les services que l’on recommande :

Enseignes physiques

Les plus pressés pourront quant à eux se rendre dans des enseignes physiques de reprise de type Cash Converters. Vérifiez bien avant la transaction le prix que vous estimez juste afin d’éviter les déceptions !

Avantages :

présentes dans toutes les villes de taille moyenne

la vente est immédiate si le prix fixé convient

Inconvénients :

prix de rachat souvent très faible

les vendeurs sont rarement des connaisseurs

Conseils de vente

Vendre est un art, mais aussi et surtout une affaire de prudence. Il s’agit d’évaluer la valeur de l’objet en vente en fonction des prix pratiqués par les autres revendeurs de produits similaires (inutile de jouer les gourmands, vous resteriez avec votre appareil sur les bras), de trouver le canal le plus adapté à vos besoins, et de trouver un acheteur de confiance.

Pour cela, à vous d’assurer une transaction saine de bout en bout : postez une annonce claire mentionnant la date d’achat, l’état d’usure et les accessoires livrés avec l’appareil, supprimez vos données personnelles et votre ROM éventuelle, sans oublier évidemment de sauvegarder et transférer vos données au préalable.

Enfin, choisissez le mode de remise du terminal le plus simple en fonction de votre situation… et pensez communiquer à votre acheteur factures et garanties, tout en lui faisant signer une attestation de vente en deux exemplaires.

Voici un exemplaire d’attestation à votre disposition sur Google Drive.

À vous de jouer !