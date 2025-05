Après le retard de GTA 6, Rockstar miserait sur un autre jeu… Sur Nintendo Switch 2

Avec le surplus de puissance apportée par la Switch 2, la prochaine console de Nintendo est éligible à recevoir de nombreux jeux qui avaient fait l’impasse sur la Switch première du nom.

Le succès attendu de la console va pousser les éditeurs à tenter le coup en ressortant leur meilleurs jeux de ces derniers années. Cela tombe bien, avec le report de GTA 6 à 2026, Rockstar Games a désormais un beau vide pour sa fin d’année.

L’occasion, d’après le média Gamereactor qui a pu interroger des sources « proches de Rockstar » et qui avancent que Red Dead Redemption 2 sortira sur Switch en 2025.

Red Dead Redemption 2 aurait donc le droit à une nouvelle vie sur la prochaine console de Nintendo dès cette année. Cette ressortie se ferait aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series, à travers une version « next-gen » du jeu. Il n’avait pas eu le droit à un patch d’amélioration de ses réglages depuis le lancement des consoles en 2020.

Récemment, Rockstar Games a fait l’objet d’une autre rumeur. Une version Remaster de GTA IV serait en production avec un lancement prévu avant GTA VI.

Une façon plutôt intelligente de remplir le calendrier en attendant le lancement du mastodonte. Rappelons que GTA 6 n’est pour le moment prévu que sur PS5 et Xbox Series. On imagine qu’une sortie sur PC sera proposée par la suite.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !