GTA 6 va sortir dans un an, en mai 2026. C’est la date officiellement annoncée par Rockstar qui annule la promesse d’un lancement en 2025.

GTA 6 va finalement sortir en 2026 au lieu de 2025

On connait la date de sortie officielle du jeu vidéo ultra attendu GTA 6. Rockstar Games a en effet publié un communiqué annonçant la nouvelle.

Le studio donne ainsi rendez-vous dans un an, le 26 mai 2026.

La sortie de Grand Theft Auto VI est désormais prévue pour le 26 mai 2026.

Une sortie plus tard que prévu

Rockstar Games est bien conscient que cette date va décevoir plusieurs personnes qui espéraient une sortie de GTA 6 en 2025. Il se murmurait cependant depuis quelques temps que la sortie du jeu allait être retardée.

« Nous sommes vraiment désolés que cette annonce soit plus tardive que vous ne l’aviez prévu. L’intérêt et l’enthousiasme suscités par un nouveau Grand Theft Auto ont été une véritable leçon d’humilité pour toute notre équipe. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience pendant que nous travaillons à la finalisation du jeu. »

L’entreprise explique que son but est toujours de dépasser les attentes des fans et que GTA 6 « n’y fait pas exception ». Pour patienter, vous pouvez toujours (re)regarder le trailer de GTA 6.