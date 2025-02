Comment Take-Two sème le doute sur la sortie de GTA 6 en 2025

Une simple date de sortie vient de semer le doute sur le planning de sortie de GTA 6. L’annonce de Borderlands 4 pour septembre 2025 pourrait bien être le signe d’un report du jeu le plus attendu de l’année.

L’analyse de Numerama ne trompe pas. Tout semblait clair il y a encore quelques jours. Take-Two Interactive, l’éditeur de GTA 6, avait présenté un planning bien défini : Mafia: The Old Country pour l’été, GTA 6 à l’automne, et Borderlands 4 pour clôturer l’année.

Mais l’officialisation de Borderlands 4 pour le 23 septembre, en plein début d’automne, vient chambouler cette belle organisation.

Cette annonce soulève une question : pourquoi Take-Two sortirait-il Borderlands 4 juste avant GTA 6 ? C’est prendre un énorme risque pour Borderlands 4.

Les signes qui ne trompent pas

La communication de Take-Two devient de plus en plus confuse. Dans certains documents, l’éditeur mentionne Borderlands 4 « avant la fin d’année« , dans d’autres, cette précision disparaît. Ces incohérences rappellent une pratique courante dans l’industrie : préparer doucement le terrain pour un report.

Rockstar Games, le studio derrière GTA 6, est connu pour ne jamais se précipiter. Leurs jeux sont régulièrement repoussés pour garantir une qualité irréprochable. Avec GTA 6, décrit comme l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire du jeu vidéo, la pression est encore plus forte.

Si Take-Two continue d’affirmer que GTA 6 sortira bien fin 2025, c’est peut-être plus pour rassurer les investisseurs que par réelle conviction. Les joueurs, eux, sont habitués aux reports de Rockstar et préfèrent un jeu parfait, mais tardif à une sortie précipitée.

Le développement d’un jeu aussi massif que GTA 6 est par nature imprévisible. Entre les défis techniques, l’optimisation et le peaufinage, quelques mois supplémentaires ne seraient pas surprenants. Un report à 2026 permettrait aussi à Borderlands 4 de trouver sa place sur le marché, sans être écrasé par le rouleau compresseur GTA 6.

Pour l’instant, rien n’est officiel. Mais les indices s’accumulent, et il ne serait pas étonnant que Take-Two annonce dans les prochains mois un léger décalage du calendrier. Après tout, les fans de GTA ont déjà attendu plus de 10 ans — quelques mois de plus ne changeront pas grand-chose à l’affaire.