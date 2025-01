GTA 5 : Rockstar Games met fin à ce projet fou de la communauté

La communauté des moddeurs de Grand Theft Auto vient de subir un nouveau revers. Le très ambitieux « Liberty City Preservation Project », qui permettait aux joueurs de GTA 5 d’explorer la ville emblématique de GTA 4, a été contraint de cesser ses activités suite à une intervention de Rockstar Games.

Le projet « Liberty City Preservation », développé pendant six ans par l’équipe World Travel, avait fait sensation lors de sa sortie le mois dernier. Cette modification impressionnante reproduisait fidèlement l’environnement de Liberty City dans GTA 5, incluant non seulement la carte complète, mais aussi les piétons, les véhicules, et même un système de métro fonctionnel. Les développeurs avaient réussi à capturer l’essence même de GTA 4 tout en l’adaptant aux capacités techniques plus avancées de GTA 5.

L’annonce de l’arrêt du projet est venue via le serveur Discord officiel, où nkjellman, l’un des créateurs principaux, a expliqué : « Suite à l’attention inattendue reçue par notre projet et après discussion avec Rockstar Games, nous avons décidé de retirer le Liberty City Preservation Project ». L’équipe a néanmoins exprimé sa volonté de poursuivre sa passion pour le modding de la série GTA, dans le respect des limites imposées par l’éditeur.

Rockstar n’hésite pas à tuer dans l’œuf des projets intéressants

Cette décision soulève des questions dans la communauté. Certains spéculent que Rockstar pourrait avoir ses propres projets pour Liberty City, notamment un remaster officiel de GTA 4. D’autres y voient simplement la continuité d’une politique stricte de protection de propriété intellectuelle, Rockstar Games et Take-Two Interactive ayant déjà fait fermer de nombreux projets similaires par le passé.

Cette situation intervient à un moment crucial pour la franchise, alors que GTA 5 continue de dominer les classements de ventes en Europe et que GTA 6 est attendu pour l’automne 2025. Pour la communauté des moddeurs, c’est un rappel des limites délicates à ne pas franchir dans le développement de contenus non officiels, même lorsque ceux-ci sont gratuits et créés par passion.

L’héritage du Liberty City Preservation Project restera néanmoins dans les mémoires comme l’une des modifications les plus ambitieuses jamais réalisées pour GTA 5. On espère que d’autres projets similaires verront le jour sur le prochain titre phare de l’entreprise : GTA 6.