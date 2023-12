Le code source de GTA dans la nature : Rockstar Games a été victime d’un hack

Un nouveau hack semble avoir touché Rockstar Games. Plus de 100 Go de données internes au studio seraient disponibles sur Internet. On y retrouverait notamment le code source de GTA V.

L’industrie du jeu vidéo fait face à une série de hack criminels sans précédent. Après Capcom et Insomniac, c’est une nouvelle fois au tour de Rockstar Games d’en être victime. Plus de 100 Go de contenu interne au studio seraient disponibles sur Internet et de nombreux internautes ont commencé à en analyser le contenu.

Cela survient seulement quelques jours après la condamnation de l’auteur du premier hack de Rockstar Games, en 2022, qui avait récupéré de nombreux fichiers de développement autour de GTA VI.

Le code source de GTA V

Une nouvelle fois, il convient de prendre des pincettes concernant la couverture des informations contenues dans une fuite d’origine criminelle. Dans le cas présent, ce qui semble surtout intéressant est de prendre connaissance des choix stratégiques de Rockstar Games au cours des dernières années.

Surtout, on retrouverait, parmi les 100 Go de contenu, la quasi-intégralité du code source de GTA V. Si pour le joueur moyen, cela ne devrait pas avoir trop de valeur, il s’agit de données pour le moins juteuses pour les moddeurs et professionnels du secteur pour mieux comprendre l’architecture du jeu et son fonctionnement. Espérons surtout des répercussions positives de cette divulgation pour l’écosystème autour de GTA V avec des améliorations à venir pour le titre via des mods, ou des évolutions de design dans d’autres jeux en monde ouvert. L’accès au code source pourrait aussi peut-être donner lieu à l’exploitation de faille dans GTA Online à l’avenir.

Agent et les DLC de GTA V

Nous n’allons pas ici participer à relayer des images contenues dans ce hack. On peut toutefois mentionner des éléments intéressants pour l’Histoire du jeu vidéo. En particulier la présence d’informations sur le jeu Agent. Il s’agit d’un projet abandonné par Rockstar Games pour un jeu exclusif à la PlayStation 3 de Sony. Il a été dévoilé en 2007 avant de tomber petit à petit dans l’oubli au profit de Red Dead Redemption et GTA V. Ce hack contient des informations sur le jeu, et notamment la carte du monde qu’il aurait pu proposer. Pour les historiens du jeu vidéo, c’est une opportunité unique de découvrir des informations sur un jeu dont aucune capture d’écran n’a jamais été officiellement diffusée.

Le hack contient aussi des informations sur des DLC pour GTA V qui ont été abandonnées par Rockstar Games. On en retrouve des traces officielles sur le blog du studio en 2013. Les développeurs promettaient alors d’étendre l’histoire de Michael, Franklin et Trevor à partir de 2014. Les plans ont visiblement changé, probablement en raison du succès de GTA Online. Les traces de 8 DLC différents ont été trouvés dans les 100 Go de fichiers.

Et GTA VI ?

Et concernant GTA 6 ? Quelques fichiers semblent faire mention du projet « Americas » qui désignerait GTA VI en interne, ainsi que les personnages de Lucia et Jason que l’on a découvert avec le premier trailer. Mais le contenu du hack semble davantage concentré sur GTA V et son développement, et non sur le prochaine épisode de la franchise. De ce côté-là, il semblerait que le studio puisse souffler un peu.