Le FSR 4 arrivera-t-il sur les anciennes cartes graphiques AMD ? Un mod nous donne de l’espoir

Un moddeur a réussi à implémenter le FSR 4 sur une carte graphique Radeon non compatible. Si la nouvelle peut donner espoir, la manipulation apporte cependant quelques limitations.

Cyberpunk 2077 // Source : Frandroid

Avec le FSR 4 lancé cette année, AMD a enfin fait passer sa technologie d’upscaling à l’ère de l’IA et du machine learning. En rivalisant sur le papier avec Nvidia et son DLSS, le FSR 4 se targue déjà de proposer une bien meilleure qualité d’image que les versions précédentes.

Mais une limitation de reste subsiste : le FSR 4 n’est pour le moment compatible qu’avec les dernières cartes graphiques Radeon RX 7000 sous RDNA 4. La nouvelle architecture d’AMD intègre de nouveaux accélérateurs IA dédié à la Super Resolution, basé sur un modèle entrainé chez AMD sur des processeurs Epyc et Instinct.

Si AMD a laissé la porte ouverte à l’arrivée du FSR 4 au sein des précédentes générations de cartes graphiques Radeon, les moddeurs n’ont cependant pas attendu pour développeur leur propre implémentation.

Le FSR 4 fonctionne sur une RX 7900 XTX

C’est un utilisateur du subreddit r/radeon du nom de Virtual-Cobbler-9930 qui a fait part de ses tests. Il faut cependant prendre ces mesures avec des pincettes, s’agissant d’un mod non officiel sur Linux et non Windows.

La marche à suivre est en réalité assez simple. Il est d’abord nécessaire d’installer un patch pour émuler la précision de calcul FP16 sur le GPU RDNA3 via la bibliothèque graphique Mesa. L’usage de l’outil OptiScaler permet ensuite de remplacer les différentes technologies d’upscaling entre elles, qu’il s’agisse de différentes versions, mais aussi de technologies différentes (DLSS, FSR, XeSS).

Enfin, l’ajout d’une ligne de commande dans Proton, la couche de translation de Linux vers Windows, permet une implémentation finale du FSR 4 dans les jeux compatibles.

Les premiers tests comparent ainsi l’intégration du FSR 4 face au FSR 3.1 dans trois jeux différents : Cyberpunk 2077, Oblivion : Remastered et Marvel Rivals. Il faut cependant prendre ces mesures avec des pincettes, s’agissant d’un mod non officiel sur Linux et non Windows.

FSR 3 au dessus, FSR 4 au-dessous. Les contours et détails sont plus fins sur la dernière version // Source : u/Virtual-Cobbler-9930 sur reddit

En utilisant le réglage qualité en 4K sans activer le ray tracing, les tests montrent une qualité de reconstruction d’image franchement supérieure. Les textures sont ainsi bien mieux rendues qu’avec le FSR 4 alors que les trainées de pixels disparaissent derrière les objets en mouvement. Pas étonnant quand les différents tests du FSR 4 arrivaient aux mêmes conclusions.

L’épée n’affiche plus de trainée disgracieuse dans Oblivision Remastered (FSR 4 à gauche, FSR 3 à droite) // Source : u/Virtual-Cobbler-9930 sur reddit

À l’instar du DLSS 4, un tel écart en termes de qualité d’image se fait aux dépens des performances. Sur Cyberpunk 2077, le jeu atteint une moyenne de 56 FPS contre 85 FPS avec le FSR 3.1. Là encore, l’écart final sera très certainement moins important, mais supérieur à celui observé sur les RX 9000.

Le FSR 4 (à gauche) offre un gain de performance plus mesuré face au FSR 3 (à droite) // Source : u/Virtual-Cobbler-9930 sur reddit

Heureusement, les performances avec ce mod restent supérieures à la 4K native, de l’ordre de 40% avec le FSR 4 en mode qualité sur Cyberpunk 2077.

Des résultats prometteurs donc, qui nous montrent qu’une arrivée du FSR 4 sur la précédente génération de cartes graphiques AMD est possible, mais pas sans sacrifice.

