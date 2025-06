Shadow revient avec une offre qui s’attaque à GeForce Now : prix et configuration

L’entreprise française Shadow revient sur le devant de la scène du cloud gaming avec une nouvelle offre qui vise à directement concurrencer les services comme GeForce Now de Nvidia.

Source : Shadow

Shadow est un véritable service de PC déporté, vous donnant accès à un environnement Windows complet sur lequel vous pouvez installer les jeux et logiciels que vous souhaitez. Vous pouvez accéder à ce PC depuis n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un PC moins puissant, d’un Mac, d’une tablette ou même d’un smartphone.

Avec son nouvel abonnement Neo, Shadow offre une configuration plus robuste pour les jeux modernes, mais aussi pour les applications de création pouvant se reposer sur la puissance de votre carte graphique.

Jouer en 1440p et ray tracing sur le cloud

L’offre Shadow remplace l’offre Boost du service avec une toute nouvelle configuration. Elle inclut notamment une carte graphique Nvidia RTX Ada 2000, l’équivalent serveur d’une RTX 4060, mais cette fois 16 Go de VRAM. On est ici sur un modèle qui permet de jouer plutôt confortablement en 1080p ainsi qu’en 1440p, avec la possibilité d’activer le DLSS et la génération d’images pour les jeux les plus gourmands.

Source : Shadow

Le reste de la configuration intègre un processeur AMD Epyc 8 coeurs, 512 Go de SSD et 16 Go de RAM en DDR5. La connexion associée est plutôt confortable avec une bande passante de 1 Gb/s disponible. Le PC est fourni avec Windows 10 en version famille installé.

L’OS ne sera bientôt plus supporté officiellement par Microsoft (octobre 2025) et Windows 11 intègre des fonctionnalités liées à DirectX 12 exclusive à cette version (DirectStorage, meilleure gestion de la VRAM). On espère qu’une mise à jour sera possible.

Une offre qui concurrence directement GeForce Now

Cette nouvelle offre Néo est proposée au prix de 32,99 euros dés aujourd’hui en Europe et en Amérique du Nord pour les nouveaux utilisateurs. Il devrait logiquement augmenter dans les mois à venir. À l’abonnement, vous pouvez choisir d’augmenter l’espace de stockage disponible ainsi que sélectionner le datacenter le plus proche de chez vous.

En comparant les offres de Shadow, on se rend compte que la formule la plus chère à 49,98 euros par mois, Power, perd un peu de son intérêt. Avec sa RTX 3070 Ti, elle ne permet plus la frame generation, mais offre 20 Go de VRAM. Les 28 Go de mémoire vive pourront aussi faire pencher la balance pour les utilisateurs plus exigeants.

Cette offre Neo vient en directe concurrence avec la formule Performance de GeForce Now, qui permet aussi le jeu en 1440p et ray tracing pour le même tarif. Ce tarif ne concerne cependant que les 6 premiers mois et passe ensuite à 54,99 euros. On ne sait cependant pas encore comment évoluera celui de Shadow une fois la période de promotion terminée.

L’offre de Shadow permet de surcroit d’utiliser un PC entier et pas seulement les jeux compatibles avec la plateforme. Mais c’est sur le terrain de la performance et la latence qu’il reste compliqué de détrôner GeForce Now. Pour le moment.