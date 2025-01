Nvidia offre un accès gratuit à GeForce Now, mais ça ne va pas durer

Les utilisateurs payants de GeForce Now profitent actuellement d’une période de jeu gratuite. La raison ? Nvidia modernise son système de paiement.

Depuis hier, la plateforme de cloud gaming GeForce Now de Nvidia a suspendu toute nouvelle souscription et modification d’abonnement. Ce gel temporaire, estimé à cinq semaines, permet à Nvidia de reprendre en interne la gestion des transactions, auparavant confiée à un prestataire externe. Les abonnés existants ne seront pas facturés pendant cette période, et leur prochain prélèvement sera reporté d’autant. En contrepartie, les nouveaux utilisateurs ne peuvent pas souscrire d’offre, même gratuite, et les cartes cadeaux sont temporairement bloquées.

Autre avantage : les limites de jeu mensuelles sont levées jusqu’en 2025 pour les membres actuels. Habituellement, un forfait impose un plafond de 100 heures, mais Nvidia accorde un accès illimité jusqu’au 1er janvier 2026, à condition de maintenir son abonnement premium sans interruption après la reprise des facturations. Les changements de formule (amélioration ou réduction) restent indisponibles.

Nvidia est en pleine transition avec GeForce Now

Nvidia rassure : GeForce Now ne risque pas de fermer. Les données de paiement seront migrées automatiquement vers le nouveau système, et le service fonctionne normalement. Les utilisateurs concernés par la suppression des limites horaires ont déjà été basculés vers des comptes sans restriction.

Cette annonce coïncide avec le cinquième anniversaire de la plateforme, qui mise sur des technologies comme le 4K, le ray tracing, ou le 120 FPS pour se démarquer. Prochaine étape : une application dédiée au Steam Deck, attendue cette année, et l’intégration potentielle des futures cartes RTX 50 dans l’offre premium.

Pour l’heure, Nvidia invite les abonnés à consulter leur espace personnel pour suivre l’évolution de la transition. Une aubaine pour les fidèles, qui prolongent leur abonnement sans frais, mais un délai frustrant pour ceux souhaitant souscrire les abonnements payants proposés par le service.