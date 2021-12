GeForce Now : tout comprendre au service de cloud gaming de Nvidia

Alors qu'ils semblaient encore appartenir au domaine de la science-fiction il y a quelques années, les services de cloud gaming arrivent enfin à maturité. GeForce Now est l'un des services les plus accessibles et les plus efficaces du moment. Fonctionnement, appareils compatibles, catalogue et tarifs : voici tout ce qu'il faut savoir sur GeForce Now.

Nvidia n’est pas seulement un constructeur de cartes graphiques surpuissantes. Depuis quelques années, c’est désormais un acteur du cloud gaming sur lequel il faut compter. Avec GeForce Now, son service de cloud gaming, la société américaine dispose aujourd’hui d’une offre mature. Non seulement GeForce Now permet de jouer à de nombreux jeux sur presque tous les supports, mais en plus elle permet de profiter de l’expertise de Nvidia dans le domaine des performances et des effets visuels. C’est en effet le seul service à proposer du ray tracing et du DLSS 2.0, deux technologies que l’on retrouve uniquement sur des PC onéreux, avec les cartes graphiques de Nvidia de dernières générations.

Du prix aux supports compatibles en passant par les jeux disponibles, découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur GeForce Now, le cloud gaming selon Nvidia.

Qu’est-ce que GeForce Now ?

GeForce Now est un service de cloud gaming. Plus concrètement, cela vous permet de jouer à des jeux vidéo depuis différentes plateformes, même si elles n’ont pas la puissance de calcul nécessaire pour les faire fonctionner nativement. Tout ce travail de calcul est effectué sur des serveurs distants, qui est ensuite retransmis via un flux vidéo sur vos différents appareils grâce à votre connexion internet. C’est ce qui permet par exemple de lancer Cyberpunk 2077 avec les options graphiques élevées sur un smartphone ou un ordinateur d’il y a 5 ans.

Pour lancer les jeux sur n’importe quel support, le service GeForce Now prend la forme d’une application à installer ou d’un site web à consulter. Il est disponible sur les ordinateurs macOS et Windows, sur les smartphones et tablettes Android ou iOS, ainsi que sur certaines box Android TV et téléviseurs.

Combien coûte GeForce Now ?

GeForce Now est disponible sous la forme de trois abonnements. Le premier est gratuit et donne accès à des sessions de jeu d’une heure, répétables autant de fois que vous le souhaitez. L’accès n’est pas prioritaire, ce qui veut dire que lorsque le service est très utilisé, il faudra faire la queue virtuellement pour y accéder, ce qui est souvent le cas en soirée et pendant le week-end.

Le deuxième abonnement est payant, au prix de 49,99 euros pour 6 mois. Avec cet abonnement, vous ne faites jamais la queue et les sessions de jeu durent 6 heures maximum, répétables à souhait. Cet abonnement permet également de profiter du ray tracing sur les jeux qui le supportent. C’est le cas par exemple de Cyberpunk 2077, Control ou encore Watch Dogs : Legion, qui sont disponibles sur la plateforme. La définition maximale est de 1080p, à 60 images par seconde.

Le dernier abonnement est le plus premium, puisqu’il permet de jouer sur les puissantes cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3080. Vous pouvez ainsi jouer aux jeux dans les qualités les plus élevées, mais surtout avec une définition maximale à 1440p, et jusqu’à 120 images par seconde sur les PC, Mac et smartphones compatibles. Si vous êtes possesseurs d’une Shield TV, cela peut monter jusqu’en 4K à 60 images par seconde. Cette offre coûte 99,99 euros pour 6 mois.

GeForce Now a été pensé comme un véritable PC ou console dans le cloud. À ce titre, pour accéder aux jeux, il est donc nécessaire de les posséder dans ses bibliothèques virtuelles, comme Steam, Epic Games Store, GOG ou Ubisoft Connect.

Comment utiliser GeForce Now avec un ordinateur Windows, macOS ou Chromebook ?

GeForce Now est à la fois particulièrement simple d’utilisation et facile d’accès. Pour y accéder depuis un ordinateur, il suffit d’installer l’application disponible sur le site de Nvidia. C’est depuis cette application que l’on retrouve ses jeux compatibles et qu’on les lance. L’application est disponible pour les ordinateurs disposant au minimum de Windows 7 ou de macOS 10.10. Une configuration matérielle minimum est toutefois requise afin d’assurer que la machine soit assez performante pour le décodage vidéo. Elle peut être consultée sur le site de Nvidia, mais rassurez-vous : elle n’est pas très exigeante.

Sur Chromebook, le fonctionnement est identique, mais l’accès à GeForce Now se fait grâce à une web app disponible à l’adresse play.geforcenow.com.

Une connexion à internet d’au moins 15 Mb/s est requise pour jouer avec une définition 720p, tandis qu’une connexion d’au moins 25 Mb/s permet de jouer en 1080p. Pour profiter pleinement de la définition 1440p de l’offre RTX 3080, une connexion à 35 Mb/s est attendue.

Pour profiter de la meilleure expérience de jeu, une connexion filaire (Ethernet) est recommandée, car c’est celle qui est le plus stable. Si vous souhaitez passer par un réseau Wifi, il vaut mieux privilégier la fréquence 5 GHz, voire le Wifi 6 si vos appareils sont compatibles.

Comment utiliser GeForce Now avec un smartphone ou une tablette Android ou iOS ?

GeForce Now est compatible avec les smartphones et tablettes Android ou iOS, mais le fonctionnement est légèrement différent entre les deux plateformes. Sur Android, il suffit de se rendre sur le Google Play Store et de télécharger l’application GeForce Now. Il ne reste qu’à se connecter à son compte Nvidia pour lancer les jeux de sa bibliothèque.

Nvidia GeForce NOW Télécharger Nvidia GeForce NOW gratuitement APK

Sur iOS, ce n’est pas par une application qu’il faut passer, mais directement par le navigateur Safari. En vous rendant à l’adresse play.geforcenow.com, Nvidia vous permet d’ajouter une icône vers le service directement dans vos applications. Il s’agit en fait d’une web app, ce qui, du point de vue de l’utilisateur est presque plus pratique que sur Android. Une fois que vous avez cliqué sur l’icône, vous allez pouvoir lancer tous les jeux de votre bibliothèque directement depuis votre appareil iOS.

Sur Android, GeForce Now requiert à minima un smartphone doté d’Android 5 et de 1 Go de mémoire vive. Vous pouvez même jouer en 120 images par seconde avec l’offre RTX 3080 sur les smartphones suivants : Samsung Galaxy S20 FE 5G, S21, S21+, S21 Ultra et Note20 Ultra 5G.

Avec un smartphone ou une tablette Apple, il faut impérativement iOS 14.3, qui est disponible sur tous les iPhone à partir du 6s.

Sur smartphone, l’utilisation d’une manette (USB ou Bluetooth) est essentielle. En effet, GeForce Now affiche les versions PC des jeux qui ne sont naturellement pas compatibles avec une interface tactile. Côté connexion, une liaison sur la bande 5 GHz ou en Wifi 6 vous permet d’obtenir de bonnes performances. La 5G est également prometteuse grâce à son temps de latence réduit, mais attention à la consommation de données mobiles si vous n’avez pas un forfait tout illimité.

Comment utiliser GeForce Now avec d’autres appareils connectés (Android TV, LG webOS, etc.) ?

Il n’y a pas que les smartphones et les PC qui sont compatibles avec GeForce Now. Le meilleur moyen de jouer avec le service de cloud gaming sur un téléviseur est avec les Nvidia Shield TV et Nvidia Shield TV Pro. Ces boîtiers qui fonctionne sous Android TV permettent en effet de profiter de GeForce Now directement sur son téléviseur. Surtout, la version Pro propose de jouer en 4K grâce à la très performante technologie d’upscaling qu’elle embarque nativement.

L’application GeForce Now est également disponible en beta sur les téléviseurs LG sortis en 2021. Vous pouvez ainsi jouer aux jeux de votre bibliothèque en 1080p à 60 images par seconde directement sur votre téléviseur en n’y connectant qu’une manette.

Quels jeux sont disponibles sur GeForce Now

Aujourd’hui, ce sont plus de 800 jeux qui sont disponibles sur GeForce Now. Il y a de gros noms tels que Cyberpunk 2077 ou Assassin’s Creed Valhalla, mais également de nombreux jeux indés. GeForce Now permet également de jouer à plus de 80 jeux free-to-play, comme Apex Legends, Rocket League, Destiny 2, Fortnite, etc. Tous les jeux compatibles avec GeForce Now sont disponibles à cette adresse.

GeForce Now n’est pas une boutique de jeux. Il s’agit d’un service qui permet de lancer les jeux comme si c’était un PC ou une console puissante située dans des serveurs. Pour lancer les jeux, vous devez donc les posséder sur l’un de ces quatre clients :

Steam

Epic Games Store

Ubisoft Connect

GOG

Si vous possédez déjà des jeux sur l’une de ces plateformes et qu’ils sont compatibles avec GeForce Now, vous pourrez alors y jouer sans avoir besoin de les payer une seconde fois. Les sauvegardes sont également synchronisées, ce qui vous permet par exemple de commencer une partie en local sur votre PC et de la finir avec GeForce Now sur votre tablette.

Enfin, chaque jeudi, Nvidia ajoute de nouveaux jeux à son service de Cloud Gaming lors des GeForce Now Thursdays.

Ray tracing, DLSS : les technologies que l’on retrouve sur GeForce Now

Nvidia est reconnu dans l’univers des PC pour ses technologies de pointe, qu’elles soient matérielles ou logicielles. L’une des plus populaires est le ray tracing, qui permet de gérer en temps réel la réflexion de la lumière. Réservé aux cartes graphiques haut de gamme, le ray tracing est également disponible sur GeForce Now pour les utilisateurs ayant souscrits aux deux abonnements payants.

GeForce Now est également compatible avec le DLSS 2.0 pour certains jeux. Cette autre technologie est capable d’améliorer significativement les performances. Grâce à l’intelligence artificielle, elle peut générer des images de haute définition à partir d’images de définition plus basses qui sont calculées par le GPU. Dans le cas de GeForce Now, le DLSS 2.0 libère de la puissance sur les serveurs afin que plus de joueurs puissent jouer en même temps.

Quels accessoires pour bien profiter de GeForce Now ?

Même si GeForce Now est un service dématérialisé, quelques accessoires bien réels peuvent améliorer l’expérience de jeu. Pour profiter d’une expérience la plus qualitative possible, il est recommandé d’utiliser un câble Ethernet plutôt que le réseau Wifi. C’est ce qui permet d’obtenir le meilleur débit et la connexion la plus stable. Privilégiez au minimum un câble Ethernet de catégorie 5E, qui offre un transfert jusqu’à 1 Gbit/s. Comptez environ une dizaine d’euros pour un câble d’une longueur de 2 mètres.

Le service GeForce Now permet aux utilisateurs de jouer aussi bien avec un clavier/souris qu’une manette sur un PC. Mais cette dernière option est essentielle si vous comptez profiter du service de cloud gaming depuis votre smartphone ou votre tablette. Nvidia recommande 5 manettes, dont trois modèles de chez Razer conçus exclusivement pour les smartphones. Les manettes Sony (PS4 ou PS5) ou Microsoft fonctionnent également.

Dans le cas d’une utilisation de GeForce Now sur smartphone, l’achat d’un support de smartphone pour manette peut être appréciable. C’est ce qui va permettre de maintenir le smartphone au-dessus de la manette et de jouer presque comme avec une Nintendo Switch. Il existe différents supports, selon les manettes et les smartphones, mais cette référence de PowerA à 19,99 euros a l’avantage d’être distribuée sous la licence officielle Xbox.