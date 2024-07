Microsoft ajoute le service GeForce Now de Nvidia à la boutique Xbox : le cloud gaming devient encore plus simple d’accès

Encore un pas en avant dans le partenariat entre Microsoft et Nvidia dans le cloud gaming. Sur X, la firme de Redmond annonce avoir intégré Nvidia GeForce Now directement dans les services cloud gaming de son magasin Xbox. Une décision pas si anodine au regard des récentes évolutions de la stratégie de Microsoft qui s'appuie de plus en plus sur le Game Pass et le cloud gaming.

L’alliance entre les deux mastodontes de la tech, Microsoft et Nvidia, continue de se consolider doucement, mais sûrement sur le terrain du cloud gaming. L’année dernière, les deux firmes signaient un partenariat de 10 ans grâce auquel les exclusivités Xbox, telles que les jeux développés par Bethesda (Fallout, The Elder Scrolls…) et Activision-Blizzard (Call of Duty, Diablo…), sont proposées sur GeForce Now. Plus tard, Nvidia lançait une mise à jour permettant de synchroniser un compte GeForce Now avec un compte Xbox. Aujourd’hui, Microsoft renforce encore le partenariat avec cette nouvelle annonce.

Le partenariat entre Microsoft et Nvidia s’enrichit

Sur X (ex-Twitter), la firme de Redmond a annoncé qu’il était désormais possible de choisir entre deux services de cloud gaming lorsqu’on lance un jeu sur la page Xbox.com. Aux côtés du Xbox Cloud Gaming (xCloud), Microsoft a intégré le service de Nvidia, GeForce Now, avec lequel il n’a cessé de se rapprocher ces derniers mois. Ce changement peut paraître anodin au premier abord, mais rappelons que GeForce Now propose des performances en streaming beaucoup plus avancées avec des serveurs permettant de jouer depuis le cloud avec une RTX 4080, le ray-tracing et le DLSS 3, à condition de souscrire à la formule d’abonnement premium.

Play your games the way you want, where you want! Starting today, we’ve enabled GeForce NOW integration which allows you to launch supported games on GeForce NOW via https://t.co/Nf3xumC9vw game pages: https://t.co/rNVwXNU6gw pic.twitter.com/TBrfsiDoCe — Xbox (@Xbox) July 17, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

C’est une annonce parmi d’autres qui s’inscrivent dans une nouvelle stratégie de Microsoft concernant sa console dont les ventes ne sont pas florissantes. Selon des fuites, la firme de Redmond réduirait même les stocks de Xbox Series à vendre en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique afin de se concentrer sur le Game Pass et le cloud gaming. Chez Xbox, on mange cloud, on dort cloud, on respire cloud, les discours « jeu sans console » et ceux comparant la Xbox à un écosystème et non plus à une console s’ancrent de plus en plus dans la réalité. Ce partenariat avec Nvidia serait donc une manière de renforcer sa position sur le marché de jeu dématérialisé.

GeForce Now, c’est quoi au fait ?

Sorti au début de l’ère Covid, en 2020, GeForce Now est la plateforme de cloud gaming de Nvidia disponible sur PC, smartphone, tablette et Smart TV. Le principe reste le même que sur Amazon Luna ou Google Stadia à une époque : jouer à des jeux vidéo parmi une immense ludothèque sur des serveurs équipés de cartes graphiques plus ou moins puissantes selon l’abonnement souscrit. Dans le cas de GeForce Now, la meilleure formule permet de jouer en 4K 240 FPS sur un serveur doté d’une RTX 4080 pendant une session de 8 heures max. Son catalogue n’a cessé de s’étoffer au fil des années et le partenariat avec Microsoft n’y est pas pour rien.

Chaque matin, WhatsApp s’anime avec les dernières nouvelles tech. Rejoignez notre canal Frandroid pour ne rien manquer !