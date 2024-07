Microsoft va-t-il vraiment arrêter de vendre des consoles Xbox en Europe ?

Les récentes annonces de Microsoft concernant Xbox confirment un changement de stratégie concernant sa console. Certaines fuites semblent indiquer que la firme cesse progressivement de ventre des consoles sur le marché européen pour se concentrer sur le Game Pass.

L’avenir des consoles Xbox est sur toutes les lèvres cette semaine suite à deux annonces de la part de Microsoft. D’une part, l’arrivée de l’application Xbox au sein des appareils Fire TV d’Amazon et les augmentations de prix de l’abonnement Xbox Game Pass.

Ces derniers temps, le discours du « Xbox sans console » est de plus en plus prégnant chez Microsoft qui a récemment ouvert le champ de ses exclusivités aux autres consoles tout en poussant les joueurs à s’abonner au Game Pass, y compris sur PC.

L’avenir de la console Xbox est-il pour autant en danger ?

Délaisser la Xbox au profit du Game Pass ?

Dans sa dernière newsletter focalisée sur l’actualité de Microsoft, le journaliste Tom Warren du média The Verge dresse le même constat : Xbox n’est plus vraiment une console, mais un écosystème. Les récentes annonces concernant le Game Pass ont aussi tout fait pour mettre le feu aux poudres, avec une formule standard ne proposant aucun jeu first party le jour de sa sortie pour les nouveaux abonnés, qui devront souscrire à l’offre Ultimate plus onéreuse.

Le journaliste aurait ainsi appris selon une source non vérifiée que la stratégie de Microsoft concernant l’Europe pourrait drastiquement changer en cette nouvelle année fiscale. La firme pourrait ainsi arrêter d’investir dans le marketing de sa console Xbox au profit du Game Pass, du PC ou encore du cloud gaming. En conséquence, Microsoft allouerait ainsi moins de stocks au marché européen.

Xbox a déjà perdu la guerre des consoles

Le souci avec cette information, c’est qu’elle n’apporte en réalité rien de nouveau à la situation actuelle de Xbox : les ventes de consoles sont catastrophiques pour Microsoft, avec une machine qui se vend 5 fois moins que la PS5 dans le monde. La baisse des stocks de consoles alloués au vieux continent n’est qu’une conséquence logique des très faibles ventes et une stratégie adoptée par de nombreux constructeurs dans la même situation.

Historiquement, les ventes de Xbox ont toujours été à la peine en Europe, un territoire sur lequel Microsoft n’a jamais vraiment investi en termes de marketing. Contrairement à Sony qui a implanté de nombreuses équipes locales à travers tout le contenu, l’activité Xbox est centralisée au sein d’un seul pôle européen, avec des employés détachés dans les équipes de Microsoft au sein des pays. Cela fait donc des années que la firme a baissé ses investissements marketing sur Xbox en Europe.

Si Xbox a déjà perdu la guerre des consoles, le constructeur compte toujours proposer du nouveau matériel à l’approche de la nouvelle génération : trois nouvelles consoles ont été annoncées pour répondre aux besoins des joueurs et une console portable serait le point d’être annoncé. Et c’est sans évoquer la prochaine génération qui promet d’être « la plus grande avancée technique » jamais atteinte.

Microsoft revoit donc ses priorités et privilégie sans surprise son immense catalogue de jeux (et de studios) couplé au Game Pass afin de compenser la sous-performance de sa console Xbox. Est-ce pour autant le signe d’un abandon ? Ou simplement d’un changement de stratégie ? On pencherait pour la seconde éventualité.