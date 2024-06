Microsoft dévoile trois nouvelles consoles Xbox : voici toutes les nouveautés

Comme l'année dernière, Microsoft a profité de sa grand-messe du Xbox Games Showcase pour annoncer du nouveau matériel Xbox, à savoir trois nouvelles versions de ses Xbox Series avec nouveaux coloris et capacités de stockage.

Les rumeurs couraient depuis de nombreux mois : Microsoft vient de dévoiler trois nouvelles déclinaisons de sa console Xbox lors du Xbox Games Showcase qui s’est tenu hier à 19h. Ces trois machines ont été annoncées par Sarah Bond, présidente de Xbox, qui a aussi vaguement évoqué la prochaine génération de console au détour d’une phrase.

Une Xbox Series blanche et sans lecteur

Ces trois nouvelles consoles n’offrent que des nouveautés esthétiques et ergonomiques, aucun gain de puissance n’est attendu. À commencer par la toute nouvelle Xbox Series X blanche, qu’on avait déjà aperçue dans plusieurs leaks, et qui passe donc au « all digital », sans lecteur de disque et toujours avec 1 To de SSD. La console sera vendue au tarif de 499 euros plus tard dans l’année.

À noter qu’il ne s’agit pas du refresh au design cylindrique dévoilé par erreur dans des documents liés au procès qui opposait Microsoft à la FTC en septembre dernier. Si cette machine au nom de code « Brooklin » promettait aussi d’abandonner le lecteur de disque, le projet dans son ensemble n’est visiblement plus une priorité.

Une autre console qui passe au coloris blanc est la Xbox Series S en version 1 To de stockage. Une version noire avait été annoncée il y a quasiment un an au Xbox Games Showcase et elle sera vendue « jusqu’à épuisement des stocks » selon Microsoft, confirmant que cette nouvelle version la remplacera définitivement dans le commerce. Le prix reste le même, à savoir 349 euros.

Une édition limitée de la Xbox Series X à 2 To

Enfin, la troisième console est une Xbox Series X avec un nouveau coloris « Galaxy Black » étoilé du plus bel effet (on vous laissera en juger) et d’un stockage qui passe à 2 To. Cette augmentation n’est pas de refus quand on voit le poids de certaines grosses productions comme Baldur’s Gate III ou encore Call of Duty. Il s’agit là d’une édition limitée de la console, avec une manette au design appareillé, vendue dans certains pays au prix de 649 euros à une date ultérieure.

Ces trois machines seront disponibles pendant la période des fêtes de fin d’année, mais pas dans tous les pays. Microsoft promet d’en dévoiler un peu plus sur le planning de sortie ainsi que les dates de précommandes.