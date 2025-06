Microsoft a de nombreuses cartes en main pour tenter de revenir dans la course des consoles de jeu. Face à la future PlayStation 6 et la Nintendo Switch 2, le constructeur américain pourrait prendre une direction différente.

Source : Microsoft

Le marché des consoles de jeux est en pleine évolution, en particulier ces dernières années. Avec ses nombreux studios, Microsoft est plus que jamais proche de devenir un simple éditeur de jeux vidéo, mais la firme a bien promis le lancement d’une future génération de console de jeu.

La PlayStation 6 et la Nintendo Switch 2 auront donc bien une concurrente signée Xbox. Alors comment Microsoft pourrait mener à bien ce projet ? Nous avons plusieurs idées qui pourraient permettre à Xbox de revenir sérieusement dans la course.

Xbox est au pied du mur

Avant de se projeter vers l’avenir, il faut faire un petit point sur le contexte actuel du marché.

La génération actuelle a démarré en 2020 avec le lancement de la PlayStation 5 et des Xbox Series S | X. La console de Sony se vend très bien malgré des problèmes de pénuries en début de génération et a déjà dépassé les 75 millions d’exemplaires vendus.

À l’inverse, Microsoft ne communique plus les chiffres de ventes des Xbox Series, mais on comprend de la situation de plusieurs marchés clés que les ventes sont mauvaises, pour ne pas dire catastrophiques. Sur certains trimestres, PlayStation vendait 5 fois plus de consoles que Xbox.

De l’aveu même de Phil Spencer, le patron du gaming chez Microsoft, la firme a perdu la pire génération à perdre avec le Xbox One. Le déclin est constant depuis lors, car les joueurs ont créé leurs listes d’amis et leur bibliothèques de jeux numériques sur Steam, PlayStation Network et Nintendo Online.

Avec les Xbox Series S et X, Microsoft est aller au bout de la stratégie traditionelle d’un constructeur de console. La marque avait à la fois la console la moins chère du marché, la plus puissante du marché, avec le meilleur design, le meilleur système et les meilleurs services.

Si avec tout cela, elle n’a pas réussi à percer, il faut sans doute changer radicalement de stratégie.

Une simple théorie à ce stade

Pour élaborer notre article, nous avons réfléchi aux promesses faites par Xbox, aux défis du marché qui s’imposent à la marque, aux tournants stratégiques de Microsoft, mais aussi à son histoire dans l’industrie et aux documents internes issus de son procès avec la FTC.

Pour autant, cela reste une simple théorie à ce stade. Nous n’avons pas de sources pointant vers ces éléments. Nous souhaitions avant tout nous projeter sur ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de Xbox.

Microsoft va-t-il lancer une nouvelle génération de Xbox ?

Avec le rachat de nombreux studios, et en particulier Activision Blizzard, Microsoft a depuis 2024 changé sa stratégie pour devenir essentiellement un éditeur multiplateforme. Le Xbox Game Showcase 2025 en était l’illustration parfaite. À l’exception d’un ou deux jeux, la plupart des titres développés par Microsoft sortiront à la fois sur Xbox et sur PS5, parfois également sur Nintendo Switch.

Et pour cause, Microsoft Gaming tire désormais une bonne part de ses revenus des ventes de ses jeux sur toutes les plateformes. Les jeux Microsoft Bethesda Activision sont mois après moins dans le classement des meilleures ventes sur PlayStation.

Les jeux Xbox représentaient 48% des meilleures ventes de jeux PlayStation en avril 2025

Dans ce contexte, Microsoft va-t-elle totalement abandonner la vente de console de jeux ? La firme a promis l’inverse. D’après la patronne de Xbox Sarah Bond, la prochaine console proposera même « la plus grande avancée technique » jamais atteinte entre deux consoles.

La stratégie du groupe peut évidemment encore évoluer, mais partons du principe que Microsoft lancera bien une nouvelle génération de Xbox. Que peut faire la firme pour mettre toutes les chances de son côté ?

Prendre de vitesse PlayStation…

Malgré les nombreux reports de jeux qui ont entaché le début de la génération, cette dernière est déjà très bien entamée. Quand sortira la PlayStation 6 ? Des documents internes pointaient vers 2028. Plus récemment, Sony a commencé à évoquer un lancement à l’horizon 2027.

La grande génération victorieuse de Microsoft était celle de la Xbox 360. L’un des ingrédients de cette réussite, souvent répétée par les cadres de la marque en interview, a été le lancement anticipé de la console.

Source : Microsoft

En effet, perdue longtemps dans des problèmes de conception, la PlayStation 3 a fini par débuter sa commercialisation entre novembre 2006 (au Japon) et mars 2007 (en Europe). En face, la Xbox 360 était déjà en vente depuis novembre 2005.

Microsoft en est bien consciente, et on peut se demander si la marque ne va pas tenter de réitérer cette prise d’avance sur son rival.

Elle a fait le choix de ne pas lancer de console intermédiaire face à la PS5 Pro. Elle a donc le champ libre pour reprendre la main sur la puissance et les performances avec le lancement d’une Xbox de nouvelle génération.

… dès 2026 ?

Si on part sur un lancement d’une PlayStation 6 pour la fin de l’année 2027 ou 2028 et si Microsoft souhaite vraiment prendre de l’avance sur son rival, cela voudrait dire une console Xbox pour la fin de l’année 2026 ou 2027.

Entre ces deux années, il y en a une qui semble se dessiner comme idéale pour le lancement d’une console de jeu. En effet, voici les jeux prévus par Microsoft en 2026, d’après Phil Spencer lors du Xbox Game Showcase 2025 :

Gears of War : E-Day

Fable

Un nouvel épisode d’une franchise importante depuis la naissance de Xbox

Si on lit entre les lignes, on comprend que le dernier jeu mentionné est très probablement le prochain Halo. Dans la même année, Xbox pourrait donc proposer un nouvel épisode de Gears, Fable, Forza et Halo. De plus, l’année 2026 célébrera les 25 ans de la marque Xbox.

À ces quatre gros titres s’ajoute le lancement très attendu de GTA 6. En proposant une console de nouvelle génération dès 2026, Microsoft proposerait du même coup la meilleure console de jeu pour faire tourner GTA 6, devant la PlayStation 5 Pro.

Une future Xbox sous Windows ?

L’une des grandes questions autour de la future Xbox est de savoir s’il s’agira vraiment d’une console traditionnelle, ou plutôt d’un PC déguisé.

Microsoft a dévoilé sa Xbox Ally fabriquée par ROG et considère qu’il s’agit de sa première console portable. En réalité, il s’agit d’un PC tournant sous une version adaptée de Windows 11.

ROG Xbox Ally // Source : Microsoft

C’est un sujet évidemment important, car il détermine le travail que doivent fournir les développeurs pour adapter leurs titres sur la machine. S’il s’agit d’une Xbox sous Windows 11, alors le travail peut être minimal. S’il s’agit d’une console traditionnelle, cela implique une version spéciale du jeu à créer. Un élément qui a freiné la sortie de certains jeux sur les consoles Xbox. Par exemple, si la Xbox Series X était un simple PC sous Windows, elle aurait reçu Final Fantasy XVI quasi un an plus tôt. Moins les consoles Xbox se vendent, moins il est interessant pour les éditeurs de financer une sortie sur la plateforme.

Une Xbox avec Steam

Nous penchons donc pour l’hypothèse d’une Xbox sous Windows 11. Cela permettrait à Microsoft de créer un point de différenciation avec ses concurrents directs. Comme la Xbox Ally, cette nouvelle console pourrait avoir accès à l’Epic Game Store, à Steam, à Battle.net ou encore à Ubisoft Connect.

Un écosystème ouvert à la concurrence où vous pouvez récupérer vos propres jeux. Cela rendrait d’ailleurs la nouvelle Xbox compatible avec les jeux PlayStation disponibles sur Steam.

Cela marquerait un changement crucial de stratégie pour un constructeur de console. L’exclusivité de la boutique de jeu (Xbox Store sur Xbox, PlayStation Store sur Playstation, eShop chez Nintendo) fait partie intégrante du modèle économique d’une console de jeu. Elle permet au « consolier » de récupérer 30% sur la vente de chaque jeu ou DLC sur sa plateforme.

En développant une Xbox compatible avec Steam, Microsoft renoncerait à une grande partie de ces 30%. Reste qu’aujourd’hui, la firme vend peut être trop peu de consoles pour que ces 30% soient totalement pertinent. Il vaut peut être mieux une comission plus faible en moyenne, mais sur un parc installé plus conséquent.

Un défi technique : la rétrocompatibilité

Attention toutefois, ce choix stratégique ne se ferait pas en un claquement de doigts. Pour proposer une Xbox de nouvelle génération sous Windows 11, Microsoft doit résoudre la question de la rétrocompatibilité.

Cela fait partie de l’ADN des consoles Xbox. Les Xbox Series S et X peuvent faire tourner des jeux Xbox, Xbox 360, Xbox One et Xbox Series, simplement en insérer le bon disque dans la console.

Les Xbox Series font tourner des jeux de 4 générations différentes

Microsoft a déjà mené de lourds travaux sur la virtualisation de ses systèmes depuis la Xbox One. On peut imaginer que la firme puisse créer une couche d’abstraction pour la version de Windows 11 dédiée à sa nouvelle console, qui puisse la rendre rétrocompatible avec les jeux Xbox.

L’autre possibilité serait que Microsoft abandonne la compatibilité avec les anciennes générations de jeux, au profit des jeux Xbox Play Anywhere. Depuis quelques semaines, Microsoft insiste à nouveau sur son programme Xbox Play Anywhere conçu pour permettre de jouer aux mêmes jeux, avec les mêmes sauvegardes, entre PC, Xbox et cloud. Ce programme couvre déjà plus de 1000 jeux Xbox, mais il a été crée seulement à partir de la Xbox One.

On a tout de même du mal à l’imaginer Microsoft faire une croix sur une grande partie de son historique console. La pillule serait difficile à faire passer pour les fans de la marque.

Une Xbox ou des Xbox ?

L’autre sujet d’interrogation autour de l’éventuelle future nouvelle génération de console Xbox c’est la question du nombre de modèles qui seront proposés aux joueurs.

Avec les Xbox Series, Microsoft avait fait le choix audacieux de proposer une console bon marché avec un excellent design, la Xbox Series S. Ce pari ne semble malheureusement pas avoir permis à Microsoft de faire du volume. La Series S est seulement restée une épine dans le pied de nombreux développeurs, malgré les qualités de la machine.

Le lancement de la Xbox Ally ouvre aussi une autre question : est-ce que la future Xbox sera une console conçue et fabriquée par Microsoft ? Est-ce que l’on va voir arriver une gamme de Xbox fabriquée par Asus, Acer, MSI ou encore Lenovo ?

L’équipe d’ingénieurs de Microsoft en charge de la conception des Xbox fait un excellent travail depuis la Xbox One S. Il serait dommage de ne pas voir le travail de cette équipe être renouvelé pour la prochaine génération.

Le lancement de plusieurs consoles avec des marques différentes a déjà été testé par 3DO dans les années 90, puis par Valve avec les Steam Machines (dont le Steam Deck héritera du travail). Disons-le rapidement : ces expérimentations n’ont jamais percé auprès du grand public.

De notre côté, on pense que Microsoft va se contenter de proposer une seule console de nouvelle génération, entièrement développée en interne. Une Xbox 100% Xbox qui remplacera la Xbox Series X. Pas de Xbox de salon venant d’autres constructeurs, et pas de modèle moins cher. La marque se recentre vers ses fans avec une console la plus puissante possible, haut de gamme.

Vous aimez notre petite séance de theorycrafting ? Poussons le bouchon encore plus loin.

Si Microsoft lance la Xbox que nous décrivons ici, alors le constructeur mettra pour la première fois sur le marché une console de salon à l’écosystème ouvert. On l’a dit, la console proposerait le Microsoft Store, mais aussi Steam et d’autres boutiques.

Dans ce cadre, la firme de Redmond pourrait alors demander aux différentes autorités de la concurrence, en particulier en Europe, pourquoi les plateformes dominantes de Nintendo et PlayStation ne proposent pas cette ouverture.

Satya Nadella, le patron de Microsoft, a beaucoup misé sur Xbox depuis 10 ans

Une telle demande pourrait aboutir à une obligation pour PlayStation, et peut-être, pour Nintendo, d’ouvrir leur console de jeux à des plateformes concurrentes. Le Xbox Game Pass et le Microsoft Store pourraient alors arriver sur PlayStation. À l’image de ce que l’Europe a fait avec le smartphone à l’encontre d’Apple et Google.

Bon soyons honnête, on a du mal à imaginer que Microsoft puisse réfléchir à une telle stratégie si loin en amont. L’idée que Microsoft développe une console ouverte dans le seul objectif de demander aux autorités d’ouvrir d’autres consoles, pour qu’éventuellement d’ici une dizaine d’années, le géant soit présent sur lesdites consoles nous semble pour le moins tiré par les cheveux.

Portrait-robot de la prochaine Xbox

En résumé, voici à quoi pourrait ressembler la prochaine génération de Xbox si Microsoft suit notre théorie :

lancement fin 2026, au moins un an avant la PS6

GTA 6, Gears, Halo et Fable en jeu de lancement

matériel haut de gamme, à l’image de la Xbox Series X en 2020

Xbox Game Pass, Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, Gog et Battle.net embarqués

Quelle serait la puissance d’une telle console ?

Microsoft pourrait faire appel à la génération de cartes graphiques d’AMD prévue pour 2026, c’est-à-dire une amélioration de RDNA 4. Ce serait la première Xbox à intégrer le FSR 4 et une technologie similaire au Frame Generation de Nvidia.

Connaissant Microsoft, on peut aussi imaginer l’intégration d’un NPU puissant permettant de mieux intégrer Copilot Gaming et d’autres solutions d’IA générative aux jeux Xbox.