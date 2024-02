La console Xbox n'est pas morte, loin de là selon Microsoft, qui promet monts et merveilles pour la future génération, tout en évoquant le cas des consoles portables.

Microsoft a évoqué de nombreux sujets dans le podcast officiel Xbox diffusé hier. Après avoir confirmé que quatre jeux, encore inconnus (mais pas tant que ça), arriveront sur les consoles concurrentes, Sarah Bond a notamment parlé des futurs appareils venant de Xbox ces prochaines années.

Une future Xbox surpuissante

L’exercice de communication est rodé de bout en bout quand Sarah Bond mentionne la prochaine génération de console. Selon la présidente de Xbox, celle-ci devrait apporter la plus grande avancée technique, tout matériel confondu :

Nous nous concentrons sur la réalisation de la plus grande avancée technique jamais vue dans une génération de matériel, ce qui permet d’améliorer l’expérience des joueurs et pour les créateurs et les visions qu’ils construisent.

L’effet d’annonce est évidemment recherché, mais les précisions sont évidemment manquantes dans cette déclaration. Celle-ci sert avant tout à rassurer le public, les développeurs, mais aussi les investisseurs que Xbox ne compte pas abandonner ses appareils pour devenir un simple éditeur de jeux à la Sega.

On connait déjà certains des plans du constructeur depuis la dernière fuite émanant de son procès avec la FTC. Au-delà de sa fiche technique, la prochaine Xbox devrait sans surprise se reposer sur l’IA et le cloud pour proposer des expériences inédites en solo et multijoueurs, mais aussi embrasser pleinement les dernières évolutions graphiques en termes de ray tracing. Ce point, les PS5 et Xbox Series peinent encore à convaincre.

Une console portable Xbox ?

Phil Spencer est un fan de consoles portables et a évoqué le sujet à maintes reprises en interview. Interrogé par le média The Verge sur une éventuelle machine de ce type pour Xbox, le président de Microsoft Gaming a cependant botté en touche en déclarant qu’il n’avait « rien à annoncer » malgré son attachement au format.

Le média américain cite cependant une phrase du blog de Microsoft, supprimée depuis, qui semble faire allusion à plus d’un type de console : « Nous voyons beaucoup d’opportunités dans différents types d’appareils et nous partagerons les détails de nos futurs plans matériels dès que nous serons prêts. »

Mais s’il y a un point sur lequel Microsoft a pris du retard, c’est sur l’adaptation de l’expérience Windows à ces consoles portables. « L’un des points faibles de l’expérience sur un ROG ou le Lenovo Legion Go est Windows » selon Phil Spencer qui assure que les équipes sont en train de travailler à améliorer l’utilisation du système sur ces écrans à la diagonale bien plus restreinte que sur PC.