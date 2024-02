Microsoft s’ouvre à la PS5 et la Switch : Xbox n’est plus juste une console

Xbox fait un pas de géant vers un univers où les jeux vidéo transcendent les plateformes. Phil Spencer, la tête pensante derrière Microsoft Gaming, vient de révéler un plan qui pourrait bien changer la donne pour les gamers du monde entier. Microsoft a décidé de partager des exclusivités Xbox avec des consoles rivales, la PS5 et la Switch. Mais, ce n'est pas tout, il a également évoqué la future Xbox.

Phil Spencer, le patron chez Microsoft Gaming, vient de lâcher une bombe qui va faire du bruit. Microsoft a décidé de jouer les entremetteurs entre sa chère Xbox et ses rivales de toujours, la PS5 et la Nintendo Switch.

Le projet s’appelle « Xbox Everywhere », et le message est clair : les exclus Xbox ne seront plus cantonnés à leur console d’origine. Quatre jeux exclusifs débarquent sur les terrains de jeu de Sony et Nintendo, mais lesquels ? Mystère et boule de gomme, bien que The Verge nous souffle à l’oreille que Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves et Grounded pourraient être de la partie.

Qu’est-ce que ça change ?

Microsoft lance un pavé dans la mare. Cette ouverture vers d’autres consoles pourrait redessiner les frontières du jeu vidéo. Ici, on ne parle pas de PC, mais des consoles rivales de la Xbox.

C’est un pari : d’un côté, Microsoft pourrait voir ses revenus grimper en vendant ses jeux sur d’autres supports. De l’autre, cela pourrait dissuader les gamers d’acheter une Xbox si leurs jeux préférés sont disponibles ailleurs. Phil Spencer, lui, voit le verre à moitié plein. Il imagine déjà les bénéfices sonnants et trébuchants que cette stratégie pourrait rapporter, tout en faisant profiter un plus large public des créations de Microsoft.

Et la Xbox ?

Au-delà de cette ouverture vers d’autres consoles, il a évoqué du nouveau matériel Xbox qui promet d’être révolutionnaire, et il n’oublie pas de mentionner la guerre des brevets avec Apple qui pourrait changer la donne pour Xbox.

Mais une chose est sûre, pour lui, Xbox ce n’est plus juste une console. C’est devenu un concept, une plateforme sans frontières qui veut envahir nos salons, nos poches, partout où il y a un écran.

Si ça marche, on assistera peut-être à la fin des guerres de consoles, où ce qui compte c’est le jeu, peu importe la plateforme. Si ça rate, pas de panique, Microsoft a l’habitude de rebondir.