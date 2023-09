Xbox : cette énorme fuite révèle le projet secret de Microsoft pour concurrencer la PlayStation 6

La grande fuite Microsoft continue dans le cadre de son procès contre la FTC. Un nouveau document nous détaille tous les projets de la firme sur le gaming pour la prochaine génération de console.

Après les révélations de détails sur le prochain refresh de la Xbox Series X, les documents confidentiels de Microsoft dévoilés dans le cadre de son procès contre la FTC nous détaillent tous les plans de la firme pour le gaming à 2030. Toujours aucune censure ici, aucune « barre noire » à l’horizon, vous aurez le droit à toute leur vision.

Une future Xbox entre le cloud et le local

On l’observe ces dernières générations, Microsoft tend à unifier tout son écosystème gaming au sein de la marque Xbox. Le nom ne représente plus qu’une simple console, mais toute une approche qui lie à la fois le hardware, le cloud, les services, les technologies, les jeux ou encore les studios. Pour Microsoft, qu’il s’agisse de jouer sur PC, tablette, mobile ou console, Xbox se doit d’être un acteur incontournable de l’industrie, peu importe le support.

Et pour réaliser cette vision, Microsoft réfléchie évidemment déjà à la prochaine génération de console, celle qui est prévue pour 2028 et qui exploitera les plus récentes innovations en termes de hardware d’une part, et de technologies graphiques d’autre part. Après un lancement timide (et peu convaincant, il faut le dire) de son service de cloud gaming xCloud en bêta en 2019, cette prochaine génération devrait s’appuyer sur un fonctionnement hybride entre le jeu en local et en cloud. On imagine ici des jeux qui ne seront pas entièrement rendu par votre console, mais dont certaines composantes pourront être streamées via le cloud.

La prochaine Xbox pourrait intégrer les futures puces AMD prévues en 2026 (Zen 6 pour le CPU et Navi 5 pour le GPU). Le document parle notamment de « gros cœurs » et « petits cœurs » processeurs, soit un passage au format big.LITTLE qu’on retrouve dans l’architecture ARM, mêlant cœurs performants et économiques. Microsoft serait d’ailleurs en train d’hésiter à passer totalement chez ARM pour son futur CPU et se laisse jusqu’à 2026 pour faire son choix. Cette future architecture sera évidemment au service des dernières évolutions graphiques en termes de ray tracing (et donc path tracing) et illumination globale dynamique, qui sont actuellement l’exception de quelques grosses productions, mais devraient devenir incontournables d’ici à cinq ans.

Le futur du gaming accéléré par l’IA

L’intelligence artificielle va de toute évidence traverser toutes les sphères du gaming dans les années à venir, de la manière de concevoir les jeux, à les optimiser et même à y jouer. Microsoft prévoit d’intégrer à sa prochaine console à NPU (Neural Processing Unit) dédié aux tâches de machine learning, similaire à ce qu’Apple et Nvidia proposent sur leurs propres puces.

Ici, la firme entend utiliser la puissance de l’IA pour améliorer l’expérience en jeu. Le document cite notamment un prochain en cours de « Super Resolution » fonctionnant sur la base d’un réseau neuronal, son propre concurrent aux solutions d’upscaling du marché que sont le DLSS de Nvidia, le FSR de AMD et le XeSS de Intel. Une initiative qui prend sa source dans la fonction Video Super Resolution lancée par Microsoft en début d’année afin d’améliorer la qualité des vidéos lues sur son navigateur Edge. Microsoft serait aussi en train de réfléchir à sa propre technologie d’interpolation d’image, similaire à la Frame Generation de Nvidia et au futur Fluid Motion de AMD.

Au service des créateurs

Enfin, quand l’IA ne servira pas à réduire votre latence en plein jeu ou à carrément décider de votre classement en partie compétitive, elle aidera les créateurs de jeux à concevoir des mondes ouverts toujours plus immersifs pour Microsoft. Le document nous dévoile plusieurs projets en cours au sein de l’entreprise afin de faciliter la production d’expériences de jeux toujours plus ambitieuses.

Microsoft serait en train de travailler sur des solutions de génération procédurale de contenu à destination de ses studios ainsi que sur des technologies de génération de dialogue intelligence lors d’interactions avec des PNJ (Personnages non-joueurs), similaires à ce que Nvidia compte proposer avec son Avatar Cloud Engine présenté à la Gamescom 2023. L’IA devrait être aussi exploitée dans la cruciale phase de test de jeux vidéo, pour, on l’imagine, accélérer les tâches liées à Qualité Assurance (QA). Pas sûr qu’une telle nouvelle plaise à tout un métier qui commence tout juste à se syndiquer.

Les plans de Microsoft sont en phase avec le paradigme actuel d’une industrie qui se consolide autour d’écosystèmes. Nintendo, Sony, Epic et même Valve ont aussi adopté cette approche, chacun tentant de se différencier en innovant sur les services, les technologies et les expériences proposées aux joueurs. Dans ce contexte, le rachat d’Activision – Blizzard par Microsoft semble être la dernière pièce qu’il lui manque pour concrétiser sa vision.