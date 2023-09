Xbox Series X Refresh personnalisable, nouvelle manette : ce document confidentiel dévoile les plans de Microsoft

La publication des documents du procès entre la FTC et Microsoft dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard a visiblement laissé la place à une belle erreur : la publication de documents confidentiels de Microsoft sans censure.

On connait désormais la feuille de route confidentielle de Xbox jusqu’en 2030. Comment ? Grâce à la publication des documents du procès avec la FTC aux États-Unis concernant le rachat d’Activision Blizzard. Visiblement, il y a eu une erreur quelque part, car des documents non censurés ont été ajoutés en pièce jointe d’une transcription d’un témoignage de Phil Spencer, patron de Microsoft Gaming.

Parmi ces documents, la feuille de route très précise de Xbox pour les années à venir : nouvelle console de jeu, nouveaux accessoires, nouveaux marchés.

Xbox Series X Refresh : Brooklin

On découvre tout d’abord que Microsoft prépare bien un « refresh » de sa Xbox Series X. Pas de montée en puissance pour la console, mais une modernisation du design permise par le passage à la fabrication en 6 nm. On note que plusieurs changements prévus sont en rapport avec l’environnement : packaging 100 % recyclable, utilisation de plastique recyclé et alimentation électrique réduite de 15 %.

Le prix serait maintenu à 499 dollars aux États-Unis, mais rappelons que le prix de la console a augmenté partout ailleurs. Il y aurait tout de même des améliorations techniques à se mettre sous la dent : un passage au Wi-Fi 6E, au Bluetooth 5.2 et un stockage interne agrandi à 2 To.

Évidemment, c’est surtout le changement de design que l’on peut noter. La Xbox Series X ressemblerait désormais à un cylindre que l’on devine un peu plus petit que la console que l’on connait aujourd’hui. En façade, le port USB-A serait remplacé par un port USB-C capable d’alimenter un périphérique en Power Delivery.

Ce changement de design marquerait la disparition du lecteur Blu-ray. Microsoft ferait donc une croix définitive sur les jeux vendus sur le marché physique.

Un deuxième nom de code se cache dans la présentation : Uther. Cette fois, il s’agit d’une Xbox Series X disponible dans le « XDL », c’est-à-dire le Xbox Design Lab, le magasin de Microsoft qui permet de personnaliser sa manette en détail. On imagine donc qu’il serait question de pouvoir personnaliser sa console à son goût.

Le lancement serait prévu pour la fin du mois d’octobre 2024.

Xbox Series S Refresh : Ellewood

La Xbox Series S aurait aussi le droit à une nouvelle version, mais sans modification de son design extérieur. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 serait là, comme sur la Xbox Series X Refresh. Là encore, la présentation évoque l’utilisation de plastique recyclé et d’un pagacking 100 % recyclable.

Le stockage interne passerait à 1 To, ce qui est déjà la capacité du nouveau modèle lancé avec Starfield le 1er septembre 2023.

L’annonce et le lancement de cette nouvelle Xbox Series S serait prévue pour la fin du mois d’août 2024, 60 jours avant la nouvelle Xbox Serie X. L’ancien modèle avec 512 Go serait prévu pour être soldé à 199 dollars au Black Friday 2024.

Xbox Sebile : la nouvelle manette premium

Ce changement de mi-génération serait accompagné par le lancement d’une nouvelle manette Xbox revue et corrigée. Elle intégrerait une connectivité Xbox Wireless de nouvelle génération, le Bluetooth 5.2 pour garder une compatibilité universelle, et une connexion directe au cloud en Wi-Fi, comme le proposait la manette Stadia.

Microsoft en profiterait pour se mettre à la page avec l’intégration d’une vibration plus précise, à l’image sans doute de la DualSense, et un accéléromètre, pour détecter les mouvements de la manette.

Les boutons seraient plus silencieux que sur la manette actuelle et certaines pièces seraient plus facilement réparables, notamment les sticks analogiques.

Le lancement serait prévu en juin 2024, c’est-à-dire au moment de la conférence d’été de Microsoft très probablement.

Pas de console portable

Ce document daté de mai 2022 dévoile également ce que Microsoft ne souhaite pas faire. On peut y lire que Microsoft ne souhaite pas lancer d’écouteurs sans fil pour Xbox, contrairement à Sony PlayStation, ni une télécommande ou une manette dédiée au smartphone.

Surtout, la firme raye par ailleurs la possibilité de lancer une console de jeu portable. Peut-être que le succès du Steam Deck ou de la Nintendo Switch lui fera changer d’avis, mais pour le moment, Xbox semble privilégier les partenariats avec Asus ROG ou Lenovo.